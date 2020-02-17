Общество

ТАССТАССSamsung оценил требования о предустановке российского софта на гаджеты

В декабре 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке отечественного ПО на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.
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с чего всё началось

Samsung оценил требования о предустановке российского софта на гаджеты

Требования закона об обязательной предустановке российского программного обеспечения на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV не повлияют на планы работы южнокорейской корпорации Samsung в России.
ТАССвчера в 11:25

Подробнее о событии

Samsung принял требования предустановки российского софта на гаджеты

Газета.Ruвчера в 16:11

В Samsung оценили требования о предустановке российского софта

RT на русскомвчера в 13:12

Samsung оценил требования о предустановке российского софта на гаджеты

ТАССвчера в 11:25

Samsung оценил требования по предустановке российского софта

РИА Новостивчера в 12:34

Samsung отреагировала на требование предустанавливать на гаджеты российский софт

Lenta.ruвчера в 12:26

Samsung готов предустаналивать российское ПО

Коммерсантъвчера в 12:14

Samsung первым заявил о согласии на предустановку российского софта

РБКвчера в 12:44
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Музыка

Лидер Rammstein назвал новую группу русским матерным словом

Линдеманн знает несколько слов на русском языке, в основном, кстати, нецензурных.
Муксун.fm 16 февраля в 03:37
Политика

Пушков оценил слова Пристайко о «войне» между Россией и Белоруссией

Член Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал главу МИД Украины Вадима Пристайко за слова об отношениях между Москвой и Минском.
РИА Новости вчера в 17:05
Общество

Большой театр ответил на претензии Волочковой о пенсии

Напомним, ранее Волочкова сообщила, что не может получить пенсию, так как, по ее словам, в Большом театре ей не отдают трудовую книжку.
РЕН ТВ вчера в 07:25
Шоу-бизнес

Жена Диброва рассказала о его состоянии после госпитализации

Супруга Дмитрия Диброва написала в Instagram, что подписчикам не стоит переживать из-за состояния его здоровья после того, как он попал в Боткинскую больницу.
РИА Новости вчера в 18:27
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП с бензовозом в Волгоградской области

РБК вчера в 16:27
Общество

Богатейший человек мира дал 10 миллиардов долларов на «спасение Земли»

Глава Amazon Джефф Безос объявил о решении создать названный в его честь Фонд Земли для борьбы с климатическими изменениями на планете.
РИА Новости вчера в 21:37
Кино

Бекмамбетов в Кронштадте начал съемки фильма «Девятаев»

Peterburg2.ru вчера в 12:28
Общество

Роскачество нашло антибиотики в говяжьей тушенке

Российская газета 00:00
Общество

Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданском браке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в воскресенье, 16 февраля, прокомментировала слова протоиерея Димитрия Смирнова, сравнившего гражданских жен с проститутками.
Известия 16 февраля в 13:17
Политика

В Раде предложили отправить делегацию на парад Победы в Москву

Газета.Ru вчера в 13:11
Технологии

Изыскательские работы для Ленского моста начались в Якутии

Концессионер начал изыскательские работы в Якутии для строительства моста через реку Лена.
EastRussia вчера в 19:18
Общество

Главврач больницы в Ухане умер от коронавируса

Газета.Ru 01:16
Общество

«Макдоналдс» первым в России открыл ресторан с «темной кухней»

Сеть ресторанов быстрого питания "Макдоналдс" запустила формат dark kitchen ("темная кухня"), который уже несколько месяцев работает в Москве.
РИА Новости вчера в 16:50
Экономика

ЦБ обновит признаки отмывания денег через НКО

Банк России обновил признаки финансирования терроризма и отмывания денег с помощью НКО, в том числе иностранных.
BFM.ru 01:22
Экономика

В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Государственную думу проект закона, предусматривающего восстановление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.
РИА Новости вчера в 15:13
Футбол

«Барселона» подпишет форварда «Леганеса»

Ранее руководство Примеры разрешило «Барселоне» в течение 15 дней приобрести нового нападающего вне трансферного окна, при условии, что это будет футболист, выступающий в чемпионате Испании.
Евро-футбол.ру 00:11
Общество

Россиян предупредили о морозах в марте

Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Lenta.ru вчера в 02:29
Гаджеты

Складной Samsung Galaxy Z Flip треснул после первого сгибания

Гибкое стекло оказалось не таким уж гибким. Экран Samsung Galaxy Z Flip треснул при первом сгибании.
ToDay News Ufa вчера в 12:59
Политика

Большинство россиян видят в западных странах партнеров и друзей

В качестве соперника западные страны расценивают 16% респондентов, еще 3% видят в них врагов.
Государственные Вести 01:17
Политика

Глава Мюнхенской конференции попал на «Миротворец»

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер попал в базу украинского сайта «Миротворец».
Lenta.ru вчера в 17:58
Гаджеты

LG 2020 K Series: трио смартфонов с четверной камерой

3DNews вчера в 23:24
Единоборства

Генри Сехудо назвал Петра Яна «уродливой коммунистической картошкой»

Второе – Тройной Чемпион хочет драться с тобой, Петр, но твой английский должен стать лучше, ты, уродливая коммунистическая картошка.
FightTime.ru 00:37
Армия и оружие

Стрельбу из новых «Градов» показали на видео

Минобороны России показало стрельбы из модернизированных систем реактивного огня «Град».
Lenta.ru вчера в 10:05
Политика

Лавров назвал условия проведения нового саммита в нормандском формате

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что проведение новой встречи в нормандском формате возможно лишь в том случае, если будут выполнены решения саммита в Париже.
RT на русском вчера в 07:16
Общество

Проблемы из-за коронавируса возникли на АЭС «Фукусима-1» в Японии

Экономика сегодня вчера в 23:50
Происшествия

Гендиректора ОЭЗ «Титановая долина» задержали по делу о взятке

Гендиректор Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемий Кызласов задержан по уголовному делу о получении взятки, сообщил информированный источник "Интерфакса".
Интерфакс 00:13
Происшествия

Пожар в крупнейшем торговом центре Баку потушили

ТАСС 01:05
Политика

СМИ: в районе крушения MH17 не было ни одного «Бука»

Коммерсантъ вчера в 17:14
Футбол

«Манчестер Юнайтед» победил «Челси» в АПЛ

Sport24.ru вчера в 16:59
Шоу-бизнес

Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал

Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Новая Кубань вчера в 07:58
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