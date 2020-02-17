Общество
ТАССSamsung оценил требования о предустановке российского софта на гаджеты
В декабре 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке отечественного ПО на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.
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с чего всё началось
Требования закона об обязательной предустановке российского программного обеспечения на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV не повлияют на планы работы южнокорейской корпорации Samsung в России.ТАССвчера в 11:25
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Samsung отреагировала на требование предустанавливать на гаджеты российский софт
Lenta.ruвчера в 12:26
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Общество
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Общество
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Экономика
ЦБ обновит признаки отмывания денег через НКО
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Экономика
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Футбол
«Барселона» подпишет форварда «Леганеса»
Ранее руководство Примеры разрешило «Барселоне» в течение 15 дней приобрести нового нападающего вне трансферного окна, при условии, что это будет футболист, выступающий в чемпионате Испании.
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Россиян предупредили о морозах в марте
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Складной Samsung Galaxy Z Flip треснул после первого сгибания
Гибкое стекло оказалось не таким уж гибким. Экран Samsung Galaxy Z Flip треснул при первом сгибании.
Политика
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В качестве соперника западные страны расценивают 16% респондентов, еще 3% видят в них врагов.
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Глава Мюнхенской конференции попал на «Миротворец»
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Генри Сехудо назвал Петра Яна «уродливой коммунистической картошкой»
Второе – Тройной Чемпион хочет драться с тобой, Петр, но твой английский должен стать лучше, ты, уродливая коммунистическая картошка.
Армия и оружие
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Общество
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Гендиректора ОЭЗ «Титановая долина» задержали по делу о взятке
Гендиректор Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемий Кызласов задержан по уголовному делу о получении взятки, сообщил информированный источник "Интерфакса".
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СМИ: в районе крушения MH17 не было ни одного «Бука»
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Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.