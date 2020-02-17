Требования закона об обязательной предустановке российского программного обеспечения на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV не повлияют на планы работы южнокорейской корпорации Samsung в России.

с чего всё началось

В декабре 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке отечественного ПО на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.

Samsung оценил требования о предустановке российского софта на гаджеты

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