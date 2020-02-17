Общество
ТАССSamsung оценил требования о предустановке российского софта на гаджеты
В декабре 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке отечественного ПО на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.
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с чего всё началось
Требования закона об обязательной предустановке российского программного обеспечения на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV не повлияют на планы работы южнокорейской корпорации Samsung в России.ТАСС11:25
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Здоровье
В Самарской области дети медиков могут попасть в детсады без очереди
В Самарской области детей медицинских работников могут начать принимать в дошкольные учебные заведения в первую очередь.
Политика
МИД Украины вызвал временного поверенного в делах России
Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах России в связи с задержанием четырёх браконьеров в Азовском море, сообщает пресс-служба ведомства.
Хоккей
Российский вратарь «Тампы» Василевский обновил клубный рекорд в НХЛ
Минувшей ночью в НХЛ состоялся поединок между «Тампой» и «Филадельфией», завершившийся победой хозяев со счетом 5:3. Вратарь Андрей Василевский сумел отразить 30 бросков из 33.
Политика
Кремль отреагировал на высказывания Лукашенко в адрес России
Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей, исходя из того, что на встрече в Сочи лидеры двух стран достигли определенного понимания, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Кино
Назвали 17 худших сцен секса в истории кино
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой Indpendent, эксперты назвали самые странные и плохие сцены интима в кинематографе.
Происшествия
Начальника отделения полиции в Ленобласти заподозрили во взятках
Напомним, в середине февраля в Петербурге задержали экс-начальника отдела строительства Невского района города.
Происшествия
«Аэрофлот» опроверг данные, что самолет чуть не задел дома в Лобне
"Аэрофлот" опроверг данные Telegram-канала, что самолет рейсом Шанхай-Москва в конце декабря чуть не задел дома в подмосковной Лобне: по данным авиакомпании, лайнер двигался на безопасной высоте и без нарушений.
Политика
«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»
Общество
Россиян предупредили о морозах в марте
Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Здоровье
Минздрав опроверг информацию о сокращениях стоматологов в поликлиниках
Ранее в ряде СМИ появилась информация, что в структуре российских поликлиник появятся терапевтические отделения, а также процедурные и диагностические отделения, но при этом из них исчезнут стоматологи и психологи.
Религия
Патриарх Варфоломей отказался ехать в Амман
Константинопольский патриарха Варфоломей встретился с иерусалимской делегацией и заявил, что иерусалимский патриарх Феофил III не имел права собирать предстоятелей поместных церквей для решения проблем православия, об этом сообщает сайт "Свет Фанара" со ссылкой на пресс-служба Константинопольского патриархата.
Армия и оружие
Асад: Сирия продолжит освобождение провинций Алеппо и Идлиб
"Бой за освобождение провинций Алеппо и Идлиб продолжается, несмотря на некоторое бурление, идущее с севера, как и продолжается бой за освобождение всей сирийской земли, уничтожение терроризма и достижение стабильности", - цитирует президента его канцелярия.
Политика
Украина заявила об угрозе войны между Россией и Белоруссией
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил об угрозе войны между Россией и Белоруссией.
Здоровье
За неделю ОРВИ и гриппом заболели 7910 липчан
В Липецкой области зарегистрировали за неделю 7910 случаев гриппа и ОРВИ. Почти 70 человек из 10 тысяч заболели.
Футбол
Дубль Кокорина помог «Сочи» победить «Динамо» в контрольном матче
Происшествия
Убивший семью в Калининграде оставил предсмертную записку
Предсмертную записку нашли при обыске в доме жителя Калининграда, устроившего стрельбу у рынка 15 февраля, сообщает в понедельник пресс-служба регионального управления СК РФ.
Армия и оружие
Военные России и Турции провели совместное патрулирование в Сирии
Глава российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлёв рассказал, что сегодня прошло очередное совместное патрулирование военных Турции и России, пишет «МК».
Происшествия
Ветеран органов внутренних дел скончался в душе госпиталя МВД
Полиция инициировала проверку по факту смерти ветерана органов внутренних дел, которая произошла в здании ФКУЗ "Главный клинический госпиталь МВД России", расположенном в Москве.
Армия и оружие
Россия может полностью перейти на контрактную систему в армии
Россия может полностью перейти на контрактную систему в армии.
Происшествия
У россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус
Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.
Общество
Митрополит Иларион извинился за слова протоиерея о гражданских женах
Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион извинился перед российскими женщинами за слова протоиерея Димитрия Смирнова, сравнившего гражданских жен с "бесплатными проститутками".
Общество
Дмитрия Диброва госпитализировали в Москве
Телеведущего Дмитрия Диброва госпитализировали в одну из больниц в Москве. По предварительным данным, у шоумена произошел приступ эпилепсии.
Гаджеты
Складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip треснул после первого сгибания
Спорт
Assassin’s Creed Syndicate будут раздавать в Epic Games Store
С 20 по 27 февраля в Epic Games Store можно будет бесплатно получить Assassin’s Creed Syndicate.
Общество
«Газпром» покинули два ключевых члена команды Миллера
Васильева и Середа пришли в «Газпром» в 2001 г. вслед за назначением председателем правления Миллера.
Общество
Мишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьерам разработать программы развития проблемных регионов, на каждую из которых будет выделено по 5 миллиардов рублей до 2024 года, Минэкономразвитию поручено проследить за реалистичностью этих программ.
Общество
В России появились наркоманы нового типа
В России увеличивается число наркоманов нового типа, контролирующих, как они считают, свое пристрастие к психоактивным веществам.
Политика
Лавров назвал условия проведения нового саммита в нормандском формате
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что проведение новой встречи в нормандском формате возможно лишь в том случае, если будут выполнены решения саммита в Париже.
Кино
В Китае из-за коронавируса отменили премьеру нового фильма про Бонда
В Пекине из-за вспышки коронавируса отменили запланированную на апрель премьеру 25-го фильма про Джеймса Бонда «Не время умирать».