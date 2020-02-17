Общество

ТАССТАССSamsung оценил требования о предустановке российского софта на гаджеты

В декабре 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке отечественного ПО на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.
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с чего всё началось

Samsung оценил требования о предустановке российского софта на гаджеты

Требования закона об обязательной предустановке российского программного обеспечения на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV не повлияют на планы работы южнокорейской корпорации Samsung в России.
ТАСС11:25

Подробнее о событии

В Samsung оценили требования о предустановке российского софта

RT на русском13:12

Samsung готов предустаналивать российское ПО

Коммерсантъ12:14

Samsung оценил требования закона по предустановке российского ПО

РИА Новости12:34

Samsung отреагировала на требование предустанавливать на гаджеты российский софт

Lenta.ru12:26

Samsung первым заявил о согласии на предустановку российского софта

РБК12:44

Samsung не видит преград для предустановки российского софта на гаджеты

Газета.Ru12:11

Samsung оценил требования о предустановке российского софта на гаджеты

ТАСС11:25
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Здоровье

В Самарской области дети медиков могут попасть в детсады без очереди

В Самарской области детей медицинских работников могут начать принимать в дошкольные учебные заведения в первую очередь.
ГТРК Самара 01:21
Политика

МИД Украины вызвал временного поверенного в делах России

Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах России в связи с задержанием четырёх браконьеров в Азовском море, сообщает пресс-служба ведомства.
RT на русском 13:03
Хоккей

Российский вратарь «Тампы» Василевский обновил клубный рекорд в НХЛ

Минувшей ночью в НХЛ состоялся поединок между «Тампой» и «Филадельфией», завершившийся победой хозяев со счетом 5:3. Вратарь Андрей Василевский сумел отразить 30 бросков из 33.
iReactor вчера в 03:57
Происшествия

В ДТП с бензовозом под Волгоградом погибли пять человек

Известия 14:19
Политика

Кремль отреагировал на высказывания Лукашенко в адрес России

Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей, исходя из того, что на встрече в Сочи лидеры двух стран достигли определенного понимания, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:38
Кино

Назвали 17 худших сцен секса в истории кино

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой Indpendent, эксперты назвали самые странные и плохие сцены интима в кинематографе.
ToDay News Ufa 15 февраля в 02:18
Происшествия

Начальника отделения полиции в Ленобласти заподозрили во взятках

Напомним, в середине февраля в Петербурге задержали экс-начальника отдела строительства Невского района города.
Форпост Северо-Запад 13:26
Происшествия

«Аэрофлот» опроверг данные, что самолет чуть не задел дома в Лобне

"Аэрофлот" опроверг данные Telegram-канала, что самолет рейсом Шанхай-Москва в конце декабря чуть не задел дома в подмосковной Лобне: по данным авиакомпании, лайнер двигался на безопасной высоте и без нарушений.
РИА Новости 08:03
Политика

«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»

RT на русском 15 февраля в 21:23
Общество

Россиян предупредили о морозах в марте

Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Lenta.ru 02:29
Здоровье

Минздрав опроверг информацию о сокращениях стоматологов в поликлиниках

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что в структуре российских поликлиник появятся терапевтические отделения, а также процедурные и диагностические отделения, но при этом из них исчезнут стоматологи и психологи.
ТАСС 13:44
Религия

Патриарх Варфоломей отказался ехать в Амман

Константинопольский патриарха Варфоломей встретился с иерусалимской делегацией и заявил, что иерусалимский патриарх Феофил III не имел права собирать предстоятелей поместных церквей для решения проблем православия, об этом сообщает сайт "Свет Фанара" со ссылкой на пресс-служба Константинопольского патриархата.
РИА Новости вчера в 17:35
Армия и оружие

Асад: Сирия продолжит освобождение провинций Алеппо и Идлиб

"Бой за освобождение провинций Алеппо и Идлиб продолжается, несмотря на некоторое бурление, идущее с севера, как и продолжается бой за освобождение всей сирийской земли, уничтожение терроризма и достижение стабильности", - цитирует президента его канцелярия.
Российская газета 11:38
Политика

Украина заявила об угрозе войны между Россией и Белоруссией

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил об угрозе войны между Россией и Белоруссией.
Lenta.ru 12:52
Здоровье

За неделю ОРВИ и гриппом заболели 7910 липчан

В Липецкой области зарегистрировали за неделю 7910 случаев гриппа и ОРВИ. Почти 70 человек из 10 тысяч заболели.
ГТРК Липецк 08:25
Футбол

Дубль Кокорина помог «Сочи» победить «Динамо» в контрольном матче

RT на русском 10:59
Происшествия

Убивший семью в Калининграде оставил предсмертную записку

Предсмертную записку нашли при обыске в доме жителя Калининграда, устроившего стрельбу у рынка 15 февраля, сообщает в понедельник пресс-служба регионального управления СК РФ.
Интерфакс 07:10
Армия и оружие

Военные России и Турции провели совместное патрулирование в Сирии

Глава российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлёв рассказал, что сегодня прошло очередное совместное патрулирование военных Турции и России, пишет «МК».
Ореанда-Новости 14:27
Происшествия

Ветеран органов внутренних дел скончался в душе госпиталя МВД

Полиция инициировала проверку по факту смерти ветерана органов внутренних дел, которая произошла в здании ФКУЗ "Главный клинический госпиталь МВД России", расположенном в Москве.
Газета.Ru 14:19
Армия и оружие

Россия может полностью перейти на контрактную систему в армии

Россия может полностью перейти на контрактную систему в армии.
Piter.tv 01:32
Происшествия

У россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.
Интерфакс 04:59
Общество

Митрополит Иларион извинился за слова протоиерея о гражданских женах

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион извинился перед российскими женщинами за слова протоиерея Димитрия Смирнова, сравнившего гражданских жен с "бесплатными проститутками".
РИА Новости 04:01
Общество

Дмитрия Диброва госпитализировали в Москве

Телеведущего Дмитрия Диброва госпитализировали в одну из больниц в Москве. По предварительным данным, у шоумена произошел приступ эпилепсии.
Известия 14:34
Гаджеты

Складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip треснул после первого сгибания

ToDay News Ufa 12:59
Спорт

Assassin’s Creed Syndicate будут раздавать в Epic Games Store

С 20 по 27 февраля в Epic Games Store можно будет бесплатно получить Assassin’s Creed Syndicate.
CyberSport.ru 12:42
Общество

«Газпром» покинули два ключевых члена команды Миллера

Васильева и Середа пришли в «Газпром» в 2001 г. вслед за назначением председателем правления Миллера.
Ведомости 13:17
Общество

Мишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьерам разработать программы развития проблемных регионов, на каждую из которых будет выделено по 5 миллиардов рублей до 2024 года, Минэкономразвитию поручено проследить за реалистичностью этих программ.
РИА Новости 01:37
Общество

В России появились наркоманы нового типа

В России увеличивается число наркоманов нового типа, контролирующих, как они считают, свое пристрастие к психоактивным веществам.
Известия 13:00
Политика

Лавров назвал условия проведения нового саммита в нормандском формате

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что проведение новой встречи в нормандском формате возможно лишь в том случае, если будут выполнены решения саммита в Париже.
RT на русском 07:16
Кино

В Китае из-за коронавируса отменили премьеру нового фильма про Бонда

В Пекине из-за вспышки коронавируса отменили запланированную на апрель премьеру 25-го фильма про Джеймса Бонда «Не время умирать».
News.ru 07:31
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