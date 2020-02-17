Общество
ТАССSamsung оценил требования о предустановке российского софта на гаджеты
В декабре 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке отечественного ПО на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.
Читать в источнике
Оценить403
с чего всё началось
Требования закона об обязательной предустановке российского программного обеспечения на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV не повлияют на планы работы южнокорейской корпорации Samsung в России.ТАСС11:25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 17:47, Ашберн
Культура
В Австралии погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов
Один из создателей проекта электронной музыки Triplex Андрей Иванов погиб в Австралии в результате несчастного случая, сообщает ТАСС.
Армия и оружие
Минобороны показало стрельбу из новых «Градов»
Военнослужащие артиллерийского подразделения 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) впервые испытали модернизированные реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-21-1 «Град».
Общество
В Москве экстренно госпитализирован Дмитрий Дибров
Общество
Россиян предупредили о морозах в марте
Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Общество
«Газпром» покинули два ключевых члена команды Миллера
В феврале 2019 г. «Газпром» объявил об отставке двух ключевых заместителей Миллера – Валерия Голубева, курировавшего внутренний рынок, и Александра Медведева, отвечавшего за работу на внешних рынках.
Политика
Шойгу прибыл в Рим на переговоры глав МИД и Минобороны России и Италии
Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Рим на переговоры министров иностранных дел и обороны России и Италии в формате "2+2".
Кино
17 февраля стартует сериал «Филатов» на СТС
Технологии
NVIDIA представила особую версию RTX 2080 Ti в стиле Cyberpunk 2077
NVIDIA показала RTX 2080 Ti в стиле Cyberpunk 2077.
Здоровье
Минздрав предложил внести в Национальный календарь пять новых прививок
Замминистра здравоохранения Сергей Краевой предложил расширить Национальный календарь прививок и ввести в него дополнительные прививки.
Футбол
«Милан» нанёс «Торино» пятое поражение подряд в Серии А
Общество
В России предложили использовать сайт госуслуг для продажи алкоголя
Предполагается, что заказ алкоголя будет проходить по следующей схеме: пользователь оформляет покупку в онлайн-магазине и выбирает способ оплаты, после чего магазин предложит ему пройти идентификацию с помощью портала госуслуг, связанного с ЕБС.
Хоккей
«Аризона» выиграла у «Вашингтона», Овечкин снова не забросил
У «Вашингтона» шайбу на 38-й минуте забросил Карг Хагелин. Александр Овечкин вновь не смог поразить ворота соперника.
Политика
Пушков оценил слова Пристайко о «войне» между Россией и Белоруссией
Член Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал главу МИД Украины Вадима Пристайко за слова об отношениях между Москвой и Минском.
Шоу-бизнес
Бывшая девушка принца Гарри покончила с собой
Британская телеведущая Кэролайн Флэк покончила с собой. В 2009 году она непродолжительное время встречалась с принцем Гарри.
Общество
Врач-онколог назвала продукты, которые исключила из рациона
Экономика
Счётная палата проанализирует передачу акций Сбербанка правительству
Аудитор Счётной палаты Алексей Саватюгин сообщил, что ведомство планирует проверить передачу Центробанком правительству контрольного пакета акций Сбербанка за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Авто
Новому кроссоверу Chery eQ5 достался полный привод
В середине 2020 года на китайский рынок выйдет батарейный паркетник Chery eQ5, который мы ранее видели на патентных рисунках.
Кино
В Китае из-за коронавируса отменили премьеру нового фильма про Бонда
В Пекине из-за вспышки коронавируса отменили запланированную на апрель премьеру 25-го фильма про Джеймса Бонда «Не время умирать».
Гаджеты
Складной Samsung Galaxy Z Flip треснул после первого раскладывания
По словам жителя Великобритании, новая раскладушка треснула после первого открытия.
Экономика
ЦБ одобрил блокчейн-проект «Норникеля» для токенизации продукции
Комитет Банка России по развитию финансового рынка одобрил блокчейн-платформу "Норникеля" для выпуска и оборота цифровых прав, пилотный проект сможет заработать после вступления в силу закона "О цифровых финансовых активах".
Политика
Китай раскритиковал рапорт эстонской разведки, признавший его угрозой
Посольство Китая в Эстонии выступило с заявлением, резко критикующим ежегодный рапорт эстонского департамента внешней разведки, в котором говорится о возможных угрозах безопасности страны со стороны КНР, и требует исправить ложные утверждения.
Футбол
Торбинский рассказал, какие клубы проявляли к нему интерес
35-летний российский футболист Дмитрий Торбинский назвал клубы, которые по ходу его карьеры проявляли к нему интерес.
Политика
Делегации России и Турции провели первый раунд переговоров по Идлибу
МИД Турции сообщил, что делегация по главе с заместителем министра иностранных дел Седатом Оналом встретилась сегодня в Москве со своими коллегами.
Общество
Основатель Amazon пожертвует $10 млрд на борьбу с изменениями климата
Американский миллиардер Джефф Безос, глава и основатель компании Amazon, объявил в понедельник о создании "Фонда Земли" для борьбы с климатическими изменениями.
Футбол
Б. Ротенберг: «Сочи» на расширение РПЛ даже не рассчитывает
Владелец «Сочи» Борис Ротенберг поделился мнением о возможном увеличении числа участников Российской Премьер-Лиги.
Футбол
В «Сочи» заявили, что Кокорин сможет сыграть с «Зенитом»
Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что нападающему команды Александру Кокорину, который был арендован у «Зенита», не запрещено играть с петербургским клубом.
Политика
Глава Мюнхенской конференции попал в украинскую базу «Миротворец»
Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер попал в базу украинского сайта «Миротворец» за подписание плана по мирному урегулированию в Донбассе.
Экономика
В Госдуму внесен законопроект об индексации для работающих пенсионеров
Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Госдуму законопроект о восстановлении с 2020 года механизма индексации пенсий работающим пенсионерам.
Экономика
ФАС предложила устроить передел на рынке вылова рыбы
Предложение о реформировании порядка распределения прав на добычу рыбы и морепродуктов содержится в проекте указа президента «О национальном плане развития конкуренции на 2021–2025 гг.». Его разработала и направила на межведомственное согласование Федеральная антимонопольная служба (ФАС).