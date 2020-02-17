Общество

ТАССТАССSamsung оценил требования о предустановке российского софта на гаджеты

В декабре 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке отечественного ПО на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.
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с чего всё началось

Samsung оценил требования о предустановке российского софта на гаджеты

Требования закона об обязательной предустановке российского программного обеспечения на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV не повлияют на планы работы южнокорейской корпорации Samsung в России.
ТАСС11:25

Подробнее о событии

Samsung первым заявил о согласии на предустановку российского софта

РБК12:44

Samsung согласился предустанавливать российские программы

Телеканал 360°12:01

Samsung отреагировала на требование предустанавливать на гаджеты российский софт

Lenta.ru12:26

Samsung готов предустаналивать российское ПО

Коммерсантъ12:14

Samsung не видит преград для предустановки российского софта на гаджеты

Газета.Ru12:11

Samsung ответил на требование об установке российского софта на свои устройства

URA.Ru12:44

Samsung оценил требования о предустановке российского софта на гаджеты

ТАСС11:25
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Происшествия

На девушку, отправленную на коронавирусный карантин, подали новый иск

В Петербурге в мировой суд на участок №154 Петроградского района подан иск к Алле Ильиной, которую сегодня в принудительном порядке госпитализировали в Боткинскую больницу на карантин.
Российская газета 11:22
Шоу-бизнес

Екатерина Климова предстала в знаменитом образе Монро

Екатерина Климова «залипательно» предстала в образе американской актрисы, вызвав массу восторженных откликов.
OAnews вчера в 11:18
Общество

«Аэрофлот» сократит количество рейсов в Китай

Авиакомпания "Аэрофлот" сократит количество рейсов в Китай в связи со снижением спроса. Это следует из сообщения на сайте авиакомпании.
ТАСС 12:34
Политика

Несколько жителей Латвии попросили Путина о помощи

Lenta.ru 08:30
Политика

Пристайко стращает мир российско-белорусской войной

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что между Россией и Белоруссией якобы существует напряжение, которое может привести к войне.
РЕН ТВ 13:02
Культура

Гибель автора ремикса к «Бригаде» попала на видео

Андрей Иванов был одним из создателей проекта Triplex, который прославился благодаря ремиксу на главную музыкальную тему сериала «Бригада», а также композиции «Собака Баскервилей» и музыке к фильмам «Коллекционер» и «Бой с тенью».
НТВ 08:16
Общество

Начальник полиции Москвы Сергей Плахих подал в отставку

Российская газета 08:51
Технологии

Специалисты предложили компостировать тела вместо захоронений

Специалисты предлагают человеческое тело помещать в специально разработанный закрытый сосуд, куда размещают не только тело, но и солому, люцерну и древесные щепки.
Газета DAILY 12:22
Происшествия

У россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.
Интерфакс 04:59
Политика

В Госдуме продлили срок предоставления поправок в проект о Конституции

Совет Думы продлил до 2 марта срок представления поправок в проект об изменении Конституции РФ, сообщила журналистам глава комитета Госдумы по ЖКХ, член рабочей группы по поправке в конституцию Галина Хованская, участвовавшая в заседании Совета ГД.
РИА Новости 08:32
Политика

Times сообщила об активности российских разведгрупп в Ирландии

Россия направила своих агентов к берегам Ирландии, чтобы определить, где именно проходят подводные кабели связи для соединения Европы и США.
РБК вчера в 19:54
Общество

Врач-онколог назвала продукты, которые исключила из рациона

ToDay News Ufa вчера в 10:58
Технологии

NVIDIA готовит видеокарту в стиле Cyberpunk 2077

The GEEK вчера в 15:16
Общество

«Газпром» сменил главного бухгалтера

Заместителем председателя правления - главным бухгалтером ПАО "Газпром" вместо Елены Васильевой назначен Михаил Россеев, ранее занимавший должность заместителя главбуха.
Интерфакс 11:32
Происшествия

Многодетный отец застрелил жену и покончил с собой в Подмосковье

Многодетный отец застрелил жену, а после покончил с собой в подмосковном поселке Селятино.
Известия вчера в 12:55
Общество

Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни

РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.
Вести.Ru вчера в 21:00
Политика

Делегации России и Турции завершили первый раунд переговоров по Идлибу

Российская и турецкая делегации завершили в понедельник первый раунд переговоров по ситуации в Идлибе в Москве.
ТАСС 10:43
Общество

Союз женщин прокомментировал слова протоиерея о гражданских женах

РИА Новости вчера в 05:14
Происшествия

Студентку МГУ госпитализировали с подозрением на коронавирус

23-летнюю гражданку Китая, учащуюся в МГУ, госпитализировали из общежития с подозрением на коронавирус.
РЕН ТВ 06:40
Общество

ФНС объяснила, какую информацию получает о клиентах банков

Федеральная налоговая служба России разъяснила, в каких случаях банки передают ведомству информацию об открытии счетов физическими лицами.
ФАН 14 февраля в 11:03
Происшествия

Краснодарский «людоед» Бакшеев скончался в тюремной больнице

Вести.Ru 10:36
Хоккей

«Вашингтон» Овечкина уступил «Аризоне»

Газета.Ru вчера в 01:53
Спорт

Assassin’s Creed Syndicate будут раздавать в Epic Games Store

С 20 по 27 февраля в Epic Games Store можно будет бесплатно получить Assassin’s Creed Syndicate.
CyberSport.ru 12:42
Политика

В раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы

Народный депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович внес предложение сформировать делегацию от парламента, которая примет участие в ежегодном параде Победы 9 мая в Москве.
Известия 05:24
Общество

Трамп на лимузине открыл главный этап гонок NASCAR во Флориде

Лидер США проехал на лимузине по гоночной трассе в штате Флорида, где начались заезды Национальной ассоциации гонок NASCAR.
Общественное телевидение России вчера в 20:47
Футбол

Ребров: Дзюба хотел остаться в «Спартаке», всё долго обдумывал

Чемпионат 10:25
Экономика

Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

Состояние выходца из России Николая Сторонского - одного из основателей британского финтех-стартапа Revolut - превысило $1,6 млрд.
ТАСС вчера в 12:30
Происшествия

Фигуранту дела о беспорядках в Москве вызвали в суд скорую помощь

Мещанский суд Москвы вызвал скорую помощь для проведения медицинского осмотра Андрея Баршая, который обвиняется в нападении на представителя власти в ходе протестной акции минувшим летом в Москве, передает корреспондент "Интерфакса" из суда.
Интерфакс 10:20
Общество

Шторм «Деннис» обрушился на Великобританию

В ночь на воскресенье на территорию Великобритании обрушились мощные ливни, пишет Интерфакс.
Aobe.ru 09:25
Политика

МИД Украины вызвал временного поверенного в делах России

Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах России в связи с задержанием четырёх браконьеров в Азовском море, сообщает пресс-служба ведомства.
RT на русском 13:03
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