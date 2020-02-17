Общество
ТАССSamsung оценил требования о предустановке российского софта на гаджеты
В декабре 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке отечественного ПО на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.
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с чего всё началось
Требования закона об обязательной предустановке российского программного обеспечения на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV не повлияют на планы работы южнокорейской корпорации Samsung в России.ТАСС11:25
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Происшествия
На девушку, отправленную на коронавирусный карантин, подали новый иск
В Петербурге в мировой суд на участок №154 Петроградского района подан иск к Алле Ильиной, которую сегодня в принудительном порядке госпитализировали в Боткинскую больницу на карантин.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова предстала в знаменитом образе Монро
Екатерина Климова «залипательно» предстала в образе американской актрисы, вызвав массу восторженных откликов.
Общество
«Аэрофлот» сократит количество рейсов в Китай
Авиакомпания "Аэрофлот" сократит количество рейсов в Китай в связи со снижением спроса. Это следует из сообщения на сайте авиакомпании.
Политика
Пристайко стращает мир российско-белорусской войной
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что между Россией и Белоруссией якобы существует напряжение, которое может привести к войне.
Культура
Гибель автора ремикса к «Бригаде» попала на видео
Андрей Иванов был одним из создателей проекта Triplex, который прославился благодаря ремиксу на главную музыкальную тему сериала «Бригада», а также композиции «Собака Баскервилей» и музыке к фильмам «Коллекционер» и «Бой с тенью».
Общество
Начальник полиции Москвы Сергей Плахих подал в отставку
Технологии
Специалисты предложили компостировать тела вместо захоронений
Специалисты предлагают человеческое тело помещать в специально разработанный закрытый сосуд, куда размещают не только тело, но и солому, люцерну и древесные щепки.
Происшествия
У россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус
Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.
Политика
В Госдуме продлили срок предоставления поправок в проект о Конституции
Совет Думы продлил до 2 марта срок представления поправок в проект об изменении Конституции РФ, сообщила журналистам глава комитета Госдумы по ЖКХ, член рабочей группы по поправке в конституцию Галина Хованская, участвовавшая в заседании Совета ГД.
Политика
Times сообщила об активности российских разведгрупп в Ирландии
Россия направила своих агентов к берегам Ирландии, чтобы определить, где именно проходят подводные кабели связи для соединения Европы и США.
Общество
Врач-онколог назвала продукты, которые исключила из рациона
Технологии
NVIDIA готовит видеокарту в стиле Cyberpunk 2077
Общество
«Газпром» сменил главного бухгалтера
Заместителем председателя правления - главным бухгалтером ПАО "Газпром" вместо Елены Васильевой назначен Михаил Россеев, ранее занимавший должность заместителя главбуха.
Происшествия
Многодетный отец застрелил жену и покончил с собой в Подмосковье
Многодетный отец застрелил жену, а после покончил с собой в подмосковном поселке Селятино.
Общество
Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни
РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.
Политика
Делегации России и Турции завершили первый раунд переговоров по Идлибу
Российская и турецкая делегации завершили в понедельник первый раунд переговоров по ситуации в Идлибе в Москве.
Общество
Союз женщин прокомментировал слова протоиерея о гражданских женах
Происшествия
Студентку МГУ госпитализировали с подозрением на коронавирус
23-летнюю гражданку Китая, учащуюся в МГУ, госпитализировали из общежития с подозрением на коронавирус.
Общество
ФНС объяснила, какую информацию получает о клиентах банков
Федеральная налоговая служба России разъяснила, в каких случаях банки передают ведомству информацию об открытии счетов физическими лицами.
Хоккей
«Вашингтон» Овечкина уступил «Аризоне»
Спорт
Assassin’s Creed Syndicate будут раздавать в Epic Games Store
С 20 по 27 февраля в Epic Games Store можно будет бесплатно получить Assassin’s Creed Syndicate.
Политика
В раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы
Народный депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович внес предложение сформировать делегацию от парламента, которая примет участие в ежегодном параде Победы 9 мая в Москве.
Общество
Трамп на лимузине открыл главный этап гонок NASCAR во Флориде
Лидер США проехал на лимузине по гоночной трассе в штате Флорида, где начались заезды Национальной ассоциации гонок NASCAR.
Экономика
Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России
Состояние выходца из России Николая Сторонского - одного из основателей британского финтех-стартапа Revolut - превысило $1,6 млрд.
Происшествия
Фигуранту дела о беспорядках в Москве вызвали в суд скорую помощь
Мещанский суд Москвы вызвал скорую помощь для проведения медицинского осмотра Андрея Баршая, который обвиняется в нападении на представителя власти в ходе протестной акции минувшим летом в Москве, передает корреспондент "Интерфакса" из суда.
Общество
Шторм «Деннис» обрушился на Великобританию
В ночь на воскресенье на территорию Великобритании обрушились мощные ливни, пишет Интерфакс.
Политика
МИД Украины вызвал временного поверенного в делах России
Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах России в связи с задержанием четырёх браконьеров в Азовском море, сообщает пресс-служба ведомства.