Общество
Газета.RuSamsung принял требования предустановки российского софта на гаджеты
Компания Samsung не изменит своих планов по работе в России после вступлению в силу требования обязательной предустановки российского ПО на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает ТАСС.
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с чего всё началось
Требования закона об обязательной предустановке российского программного обеспечения на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV не повлияют на планы работы южнокорейской корпорации Samsung в России.ТАСС11:25
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Глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью чешскому изданию Respekt заявил, что существует риск войны между Россией и Белоруссией.
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Грузовое судно MV Alta обнаружили у южных берегов Ирландии. Об этом сообщило британское издание The Guardian в понедельник, 17 февраля.
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50-летняя Дженнифер Лопес продолжает напоминать своим фанатам о том, как шикарно она выглядит.
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Ролик опубликовал режиссер Мэтт Ривз фильма. На кадрах появляется символ летучей мыши, костюм Бэтмана и профиль актера в маске.
Экономика
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В ФСБ исключили связь с убийством Хангошвили в Берлине
Президент ассоциации спецподразделения ФСБ России "Вымпел" Валерий Попов заявил, что никакой связи между фондом и убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине нет, передает "Интерфакс".
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Украина продаст три убыточных порта в Черном море
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