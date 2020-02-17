Общество

Газета.RuГазета.RuSamsung принял требования предустановки российского софта на гаджеты

Компания Samsung не изменит своих планов по работе в России после вступлению в силу требования обязательной предустановки российского ПО на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает ТАСС.
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с чего всё началось

Samsung оценил требования о предустановке российского софта на гаджеты

Требования закона об обязательной предустановке российского программного обеспечения на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV не повлияют на планы работы южнокорейской корпорации Samsung в России.
ТАСС11:25

Подробнее о событии

Samsung принял требования предустановки российского софта на гаджеты

Газета.Ru16:11

В Samsung оценили требования о предустановке российского софта

RT на русском13:12

Samsung оценил требования о предустановке российского софта на гаджеты

ТАСС11:25

Samsung оценил требования по предустановке российского софта

РИА Новости12:34

Samsung отреагировала на требование предустанавливать на гаджеты российский софт

Lenta.ru12:26

Samsung готов предустаналивать российское ПО

Коммерсантъ12:14

Samsung первым заявил о согласии на предустановку российского софта

РБК12:44
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Пермский врач отказала ВИЧ-положительному посетителю в приеме

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Глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью чешскому изданию Respekt заявил, что существует риск войны между Россией и Белоруссией.
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Исследователи раскрывают секреты Луны по одному пылевому зернышку

Вы даже не представляете, как много можно узнать всего лишь по одному крошечному пылевому зерну.
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Происшествия

Тульские медики госпитализировали двух сотрудников завода из Китая

Тульские медики госпитализировали двух китайских сотрудников завода Haval, недавно вернувшихся с родины, следует из комментария министерства здравоохранения Тульской области.
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В Россию возвращаются бюджетные автомобили марки Chevrolet

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Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
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Опубликовано первое видео с Робертом Паттинсоном в образе Бэтмена

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Согласно законопроекту, приобретение Правительством РФ обыкновенных акций Сбербанка осуществляется в рамках размещения средств Фонда национального благосостояния.
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Армия и оружие

Минобороны показало стрельбу из новых «Градов»

Военнослужащие артиллерийского подразделения 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) впервые испытали модернизированные реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-21-1 «Град».
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Табун лошадей провалился под лед в Иглинском районе Башкирии.
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Россия и Турция провели совместное патрулирование в Сирии

Российская военная полиция продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу на нескольких маршрутах в сирийских провинциях Алеппо, Хасеке и Ракка, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлёв.
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Фильм «Лед 2» возглавил российский прокат на выходных

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