Общество
ТАССSamsung оценил требования о предустановке российского софта на гаджеты
В декабре 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке отечественного ПО на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.
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с чего всё началось
Требования закона об обязательной предустановке российского программного обеспечения на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV не повлияют на планы работы южнокорейской корпорации Samsung в России.ТАССвчера в 11:25
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Samsung отреагировала на требование предустанавливать на гаджеты российский софт
Lenta.ruвчера в 12:26
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
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Китайские власти начали уничтожать деньги из-за коронавируса
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В Красноярске сообщили о состоянии пострадавших при взрыве в котельной
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Дневной сон по выходным вдвое снижает риск сердечного приступа
Как сообщает ToDay News Ufa, у людей в возрасте от 35 до 75 лет дневной сон позволит снизить вероятность развития сердечного приступа.
Общество
Джефф Безос пообещал выделить $10 млрд на борьбу с изменением климата
Глава и основатель компании Amazon Джефф Безос в своем инстаграме объявил о создании фонда Bezos Earth Fund, через который он будет финансировать деятельность ученых, активистов и общественных организаций, занимающихся проблемами изменения климата.
Футбол
Смолов забил первый гол за «Сельту» в ворота «Реала»
Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов забил свой первый гол в испанском чемпионате против мадридского "Реала".
Происшествия
В Казахстане задержаны планировавшие теракты экстремисты
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Происшествия
В Екатеринбурге задержан гендиректор «Титановой долины»
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Общество
Проблемы из-за коронавируса возникли на АЭС «Фукусима-1» в Японии
Общество
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Технологии
Okko выпустил приставку для телевизора
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В России предложили использовать сайт госуслуг для продажи алкоголя
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила использовать Единую биометрическую систему (ЕБС) и сайт госуслуг для подтверждения возраста покупателей при продаже алкоголя в Сети, узнали «Известия».
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В ЮВО прибыла партия штурмовиков Су-25СМ3 «Суперграч», оснащённых системами РЭБ «Витебск-25»
Штурмовики, покинув аэродром завода-изготовителя, преодолели расстояние более чем в 800 км. В пресс-службе военного округа отмечено, что эта поставка "Суперграчей" стала четвёртой для авиачастей ЮВО.
Экономика
Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России
Экономика
ФНС России разъяснила, как предпринимателю на НПД подтвердить свой статус в целях освобождения от уплаты взносов «за себя»
Законом № 422-ФЗ установлено, что ИП не признаются плательщиками страховых взносов "за себя" за период применения НПД (письмо Федеральной налоговой службы от 6 февраля 2020 г. №СД-4-3/1866@).
Биатлон
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Рассекречены фото первых прототипов Aurus
В распоряжении наших коллег из «Российской газеты» оказались эксклюзивные фотографии первых прототипов двух моделей Aurus – внедорожника Komendant и минивэна Arsenal.
Футбол
Фернандеш отсудил у «Локомотива» более 11 миллионов рублей
Напомним, Фернандеш защищал цвета "Локомотива" с 2014 по 2019 год.