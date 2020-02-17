Общество

ТАССТАССSamsung оценил требования о предустановке российского софта на гаджеты

В декабре 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке отечественного ПО на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.
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с чего всё началось

Samsung оценил требования о предустановке российского софта на гаджеты

Требования закона об обязательной предустановке российского программного обеспечения на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV не повлияют на планы работы южнокорейской корпорации Samsung в России.
ТАССвчера в 11:25

Подробнее о событии

Samsung отреагировала на требование предустанавливать на гаджеты российский софт

Lenta.ruвчера в 12:26

В Samsung оценили требования о предустановке российского софта

RT на русскомвчера в 13:12

Samsung первым заявил о согласии на предустановку российского софта

РБКвчера в 12:44

Samsung оценил требования по предустановке российского софта

РИА Новостивчера в 12:34

Samsung принял требования предустановки российского софта на гаджеты

Газета.Ruвчера в 16:11

Samsung готов предустаналивать российское ПО

Коммерсантъвчера в 12:14

Samsung оценил требования о предустановке российского софта на гаджеты

ТАССвчера в 11:25
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
Общество

Телеведущего Дмитрия Диброва госпитализировали в Москве

Интерфакс вчера в 15:11
Шоу-бизнес

Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал

Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Новая Кубань вчера в 07:58
Происшествия

В Японии сообщили, когда пассажиры смогут покинуть Diamond Princess

Пассажиры круизного лайнера Diamond Princess, находящегося из-за вспышки коронавируса на карантине у берегов Японии, смогут покинуть его 19 февраля, процесс будет завершен ориентировочно к 21 февраля.
РИА Новости вчера в 21:23
Кино

Скончался грузинский режиссер Георгий Шенгелая

Культуромания вчера в 05:27
Экономика

В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Государственную думу проект закона, предусматривающего восстановление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.
РИА Новости вчера в 15:13
Политика

Сергей Лавров назвал главное условие для нового саммита по Донбассу

На Мюнхенской конференции по безопасности глава МИД России Сергей Лавров назвал главное условие проведения встречи в нормандском формате.
Вести.Ru вчера в 06:38
Политика

Главу Мюнхенской конференции внесли в базу «Миротворца»

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер попал в базу «Миротворца».
Известия вчера в 16:22
Общество

«Аэрофлот» сократит количество рейсов в Китай из-за коронавируса

«Аэрофлот» сократит количество рейсов в Китай из-за снижения спроса, об этом сообщается на официальном сайте авиакомпании.
МР7.ру вчера в 13:54
Общество

В Москве побит температурный рекорд 1949 года

Известия вчера в 22:45
Экономика

Счетная палата проанализирует продажу акций «Сбербанка» правительству

Центробанку принадлежит более 50% акций Сбербанка. Их стоимость Минфин оценивал почти в 2,5 триллиона рублей.
Эхо Москвы вчера в 12:30
Политика

В раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы

Известия вчера в 05:24
Общество

Вильфанд предупредил о возможности сильных морозов в марте

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что сильные морозы могут ударить в марте.
RT на русском вчера в 00:34
Общество

Китайские власти начали уничтожать деньги из-за коронавируса

Стало известно, что китайские власти начали уничтожать часть наличной валюты, которая аккумулировалась в районах, подверженных наиболее сильным вспышкам эпидемии.
Online47.ru вчера в 22:44
Происшествия

В Красноярске сообщили о состоянии пострадавших при взрыве в котельной

Два пострадавших при взрыве на котельной в Красноярске находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации, сообщили РИА Новости в красноярской краевой больнице.
РИА Новости вчера в 22:28
Футбол

«Манчестер Юнайтед» на выезде победил «Челси» в матче АПЛ

Газета.Ru вчера в 17:12
Общество

Дневной сон по выходным вдвое снижает риск сердечного приступа

Как сообщает ToDay News Ufa, у людей в возрасте от 35 до 75 лет дневной сон позволит снизить вероятность развития сердечного приступа.
ToDay News Ufa 16 февраля в 04:29
Общество

Джефф Безос пообещал выделить $10 млрд на борьбу с изменением климата

Глава и основатель компании Amazon Джефф Безос в своем инстаграме объявил о создании фонда Bezos Earth Fund, через который он будет финансировать деятельность ученых, активистов и общественных организаций, занимающихся проблемами изменения климата.
Интерфакс вчера в 16:34
Футбол

Смолов забил первый гол за «Сельту» в ворота «Реала»

Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов забил свой первый гол в испанском чемпионате против мадридского "Реала".
РИА Новости 16 февраля в 15:18
Происшествия

В Казахстане задержаны планировавшие теракты экстремисты

В Алма-Ате задержаны двое экстремистов, которые планировали осуществление терактов в местах массового скопления людей.
RT на русском вчера в 23:35
Происшествия

В Екатеринбурге задержан гендиректор «Титановой долины»

В Екатеринбурге задержан генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов.
BFM.ru вчера в 09:55
Общество

Проблемы из-за коронавируса возникли на АЭС «Фукусима-1» в Японии

Экономика сегодня вчера в 23:50
Общество

Два члена команды Миллера покинули «Газпром»

Середа назначен первым заместителем гендиректора ООО «Газпром экспорт» и гендиректором ООО «Газпром трейдинг» (дочерняя компания «Газпрома»).
Lenta.ru вчера в 18:53
Технологии

Okko выпустил приставку для телевизора

Онлайн-кинотеатр Okko представил компактную 4К-медиаприставку с голосовым поиском Smart Box. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель Okko.
Lenta.ru вчера в 23:32
Общество

В России предложили использовать сайт госуслуг для продажи алкоголя

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила использовать Единую биометрическую систему (ЕБС) и сайт госуслуг для подтверждения возраста покупателей при продаже алкоголя в Сети, узнали «Известия».
Известия вчера в 12:00
Армия и оружие

В ЮВО прибыла партия штурмовиков Су-25СМ3 «Суперграч», оснащённых системами РЭБ «Витебск-25»

Штурмовики, покинув аэродром завода-изготовителя, преодолели расстояние более чем в 800 км. В пресс-службе военного округа отмечено, что эта поставка "Суперграчей" стала четвёртой для авиачастей ЮВО.
Военное обозрение вчера в 23:04
Экономика

Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

ТАСС 16 февраля в 12:30
Экономика

ФНС России разъяснила, как предпринимателю на НПД подтвердить свой статус в целях освобождения от уплаты взносов «за себя»

Законом № 422-ФЗ установлено, что ИП не признаются плательщиками страховых взносов "за себя" за период применения НПД (письмо Федеральной налоговой службы от 6 февраля 2020 г. №СД-4-3/1866@).
Гарант вчера в 01:30
Биатлон

Анфиса Резцова предлагала дочери сменить спортивное гражданство

ProstoProSport вчера в 16:10
Авто

Рассекречены фото первых прототипов Aurus

В распоряжении наших коллег из «Российской газеты» оказались эксклюзивные фотографии первых прототипов двух моделей Aurus – внедорожника Komendant и минивэна Arsenal.
Shraibikus News вчера в 04:33
Футбол

Фернандеш отсудил у «Локомотива» более 11 миллионов рублей

Напомним, Фернандеш защищал цвета "Локомотива" с 2014 по 2019 год.
Vprognoze.ru вчера в 17:00
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