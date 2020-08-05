Гаджеты
РБКSamsung представил новую линейку флагманских смартфонов Galaxy Note20
За несколько часов до мероприятия инсайдер опубликовал официальные фотографии и видеоролики, на которых показаны смартфоны Galaxy Note20 и Note20 Ultra, гибкий смартфон Samsung Galaxy Z Fold2, планшеты Galaxy Tab S7 и S7 +, а также новые наушники и "умные" часы.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 11:08, Ашберн
Происшествия
Число погибших при взрыве в Бейруте возросло до 113
RT на русском 10:03
Экономика
Россия выходит из налогового соглашения с Кипром
Еще весной Россия уведомила Кипр о внесении изменений в налоговое соглашение, после чего велись переговоры.
Evo-rus.com 01:23
Футбол
«Локомотив» высмеял «Спартак» за представление Урунова в TikTok
"Локомотив" отреагировал на переход полузащитника Остона Урунова в "Спартак", который "красно-белые" объявили в TikTok.
РИА Новости 08:51
Происшествия
Задержан проректор МГУ Гришин по делу о преднамеренном банкротстве
По данным телеканала РЕН ТВ, Гришин является проректором Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (МГУ) по общим вопросам и бывшим главой Минстроя в Самарской области.
Известия 09:41
Происшествия
Число жертв в Бейруте выросло до 113, администрация порта арестована
В Бейруте число погибших в результате взрыва в порту выросло до 113, более 4 000 человек ранено.
Фонтанка.Ру 10:02
Происшествия
СК начал проверку после обвинений экс-сотрудников «МБХ медиа» в изнасиловании
Следственный комитет России начал проверку после обвинений в групповом изнасиловании, поступивших в адрес шеф-редактора «МБХ медиа» Сергея Простакова и бильдредактора издания Андрея Золотова.
Афиша Daily 06:21
Политика
Трамп потребовал продать приложение TikTok до 15 сентября
Заявление президента США едва не привело к срыву соглашения между Microsoft и ByteDance. Однако переговоры продолжились.
Evo-rus.com 02:13
Происшествия
Родственники погибшего в ДТП с Ефремовым согласовали сумму исков
Родственники курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, согласовали сумму исков к артисту.
РБК 07:12
Политика
Москва получила от ЕСПЧ уведомление об иске Нидерландов по делу MH17
Европейский суд по правам человека направил России уведомление в связи с подачей иска против России со стороны Нидерландов по делу о катастрофе Боинга рейса MH17 в небе над Донбассом в 2014 году.
Новый День 10:03
Происшествия
В Москве ограбили коттедж банкира Тинькова
Вести.Ru 07:41
Энергетика
Белоруссия получит от России 1,21 млн тонн нефти
"Российские компании подтвердили заявки на поставку в августе 1,21 млн т нефти в Белоруссию", - сказал Тищенко.
Газета.Ru 03:00
Экономика
Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
Центробанк 4 августа опубликовал результаты июльского мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в рублях в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.
РБК 02:30
Общество
Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР
Новосибирск, 5 августа 2020, 05:17 — REGNUM Более 395 тысяч новосибирских семей уже получили дополнительные выплаты на 543 тысячи детей.
REGNUM вчера в 22:17
Общество
В Турции резко выросла заболеваемость коронавирусом
В Турции число новых заболевших за последние сутки преодолело отметку в тысячу человек.
BFM.ru 07:27
Общество
Первыми рейсами из России улетели более 2,3 тыс авиапассажиров
Более 2,3 тысяч пассажиров отправили московские аэропорты в первый же день возобновления авиарейсов из РФ за границу, 4 августа сообщает РБК со ссылкой на ведомственные данные.
ИА Красная Весна 06:15
Политика
Владимир Путин может устроить новое присоединение территорий в августе
СМИ предполагают, что Путин может предпринять попытку усилить влияние страны за счет поглощения Беларуси, выступив неким «национальным освободителем» во время народных волнений на фоне предстоящих президентских выборов в РБ.
Evo-rus.com вчера в 08:58
Армия и оружие
Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных
Надбавка рассчитывается и зависит от оклада по воинской должности: для солдат – 120%, сержантов и прапорщиков – 110%, офицерского состава – 100%.
Evo-rus.com 07:03
Фигурное катание
ISU изменил формат Гран-при по фигурному катанию из-за коронавируса
CT news вчера в 14:16
Политика
Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщил офис украинского лидера в среду.
РИА Новости 07:58
Футбол
«Ротор» арендовал футболиста ЦСКА Гогуа
Вести.Ru 10:28
Армия и оружие
Разработчик рассказал о новой защите для летчиков Су-57
Силкин уточнил, что таких показателей удалось достичь за счет применения технологии формования авиационного остекления из листового монолитного поликарбоната, а также с помощью магнетронного нанесения специальных многофункциональных покрытий на основе золота и сплава индий-олово.
РИА Новости 06:32
Общество
В ОП предложили увеличить скидки на услуги ЖКХ для многодетных семей
Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец предложила правительству поднять минимальную скидку для многодетных семей на оплату услуг ЖКХ до 50%.
РБК 01:55
Армия и оружие
ВМС Украины намерены усилиться американскими ПКР ВGM-176В Griffin
Военное обозрение 06:07
Армия и оружие
Россия ответила на провокации Белоруссии отправкой собственной армии к границе
Согласно словам военных экспертов, если Минск стягивает боевую технику к границам РФ, то у Москвы есть право сделать то же самое.
Discover24 03:28
Игры
Создатель Fallout: New Vegas работает над новой игрой для Obsidian
Сойер отметил, что его новый проект не имеет никакого отношения к Avowed, которую недавно анонсировала Obsidian Entertainment.
REGNUM 09:27
Политика
В Европе возникли четыре вопроса к российской вакцине от коронавируса
В начавшейся по всему миру гонке за вакциной от коронавируса лидирует Россия.
Lenta.ru 10:24