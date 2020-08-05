За несколько часов до мероприятия инсайдер опубликовал официальные фотографии и видеоролики, на которых показаны смартфоны Galaxy Note20 и Note20 Ultra, гибкий смартфон Samsung Galaxy Z Fold2, планшеты Galaxy Tab S7 и S7 +, а также новые наушники и "умные" часы.

Экономика Россия выходит из налогового соглашения с Кипром Еще весной Россия уведомила Кипр о внесении изменений в налоговое соглашение, после чего велись переговоры. 1K

Футбол «Локомотив» высмеял «Спартак» за представление Урунова в TikTok "Локомотив" отреагировал на переход полузащитника Остона Урунова в "Спартак", который "красно-белые" объявили в TikTok.

Происшествия Задержан проректор МГУ Гришин по делу о преднамеренном банкротстве По данным телеканала РЕН ТВ, Гришин является проректором Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (МГУ) по общим вопросам и бывшим главой Минстроя в Самарской области. 220

Происшествия Число жертв в Бейруте выросло до 113, администрация порта арестована В Бейруте число погибших в результате взрыва в порту выросло до 113, более 4 000 человек ранено.

Происшествия СК начал проверку после обвинений экс-сотрудников «МБХ медиа» в изнасиловании Следственный комитет России начал проверку после обвинений в групповом изнасиловании, поступивших в адрес шеф-редактора «МБХ медиа» Сергея Простакова и бильдредактора издания Андрея Золотова.

Политика Москва получила от ЕСПЧ уведомление об иске Нидерландов по делу MH17 Европейский суд по правам человека направил России уведомление в связи с подачей иска против России со стороны Нидерландов по делу о катастрофе Боинга рейса MH17 в небе над Донбассом в 2014 году. 36

Энергетика Белоруссия получит от России 1,21 млн тонн нефти "Российские компании подтвердили заявки на поставку в августе 1,21 млн т нефти в Белоруссию", - сказал Тищенко.

Общество В Турции резко выросла заболеваемость коронавирусом В Турции число новых заболевших за последние сутки преодолело отметку в тысячу человек. 1,4K

Общество Первыми рейсами из России улетели более 2,3 тыс авиапассажиров Более 2,3 тысяч пассажиров отправили московские аэропорты в первый же день возобновления авиарейсов из РФ за границу, 4 августа сообщает РБК со ссылкой на ведомственные данные.

Политика Владимир Путин может устроить новое присоединение территорий в августе СМИ предполагают, что Путин может предпринять попытку усилить влияние страны за счет поглощения Беларуси, выступив неким «национальным освободителем» во время народных волнений на фоне предстоящих президентских выборов в РБ. 893

Политика Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщил офис украинского лидера в среду. 1,4K

Армия и оружие Разработчик рассказал о новой защите для летчиков Су-57 Силкин уточнил, что таких показателей удалось достичь за счет применения технологии формования авиационного остекления из листового монолитного поликарбоната, а также с помощью магнетронного нанесения специальных многофункциональных покрытий на основе золота и сплава индий-олово.

Общество В ОП предложили увеличить скидки на услуги ЖКХ для многодетных семей Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец предложила правительству поднять минимальную скидку для многодетных семей на оплату услуг ЖКХ до 50%. 221