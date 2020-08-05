Гаджеты
РБКSamsung представил новую линейку смартфонов Galaxy Note20
За несколько часов до мероприятия инсайдер опубликовал официальные фотографии и видеоролики, на которых показаны смартфоны Galaxy Note20 и Note20 Ultra, гибкий смартфон Samsung Galaxy Z Fold2, планшеты Galaxy Tab S7 и S7 +, а также новые наушники и "умные" часы.
Читать в источнике
Оценить91
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 12:37, Ашберн
Общество
В ННГУ прокомментировали данные о целевом зачислении детей чиновников
Ранее СМИ писали, что в 15 ведущих российских вузах, в том числе ННГУ имени Лобачевского, принимают на целевое обучение детей чиновников, которые якобы не смогли бы поступить на общих основаниях.
RT на русском вчера в 19:50
Политика
Армения ограничила вещание российских каналов
Президент Армении Армен Саркисян подписал указ, которым ограничил вещание иностранных каналов, включая российские.
Lenta.ru 10:49
Происшествия
По меньшей мере 30 человек погибли при взрыве в Бейруте
При взрыве в порту Бейрута погибли по меньшей мере 30 человек, около 2,5 тыс. пострадали.
НТВ вчера в 15:14
Общество
Беглов посетил оказавшийся под угрозой закрытия из-за закона бар
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил небольшой бар, который может закрыться из-за подписанного им закона о «наливайках», сообщает «Мойка78».
РБК 12:18
Общество
Nord Stream 2 AG оценит иск немецких экологов
Оператор "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG принял к сведению и оценит иск немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe против разрешения на эксплуатацию газопровода, сообщили РИА Новости в компании.
РИА Новости 12:10
Происшествия
«Роскосмос» показал снимки порта Бейрута из космоса до и после взрыва
Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала спутниковые снимки порта Бейрута до и после мощнейшего взрыва, прогремевшего во вторник.
РИА Новости 11:42
Политика
Медведев считает, что со сторонниками Фургала необходимо считаться
В среду на встрече с молодыми кандидатами ЕР, участвующими в выборах разного уровня, Медведев высказался о ситуации в Хабаровске.
РИА Новости 09:44
Происшествия
Контрактник погиб во время боевых стрельб во Владимирской области
Военнослужащий-контрактник погиб во время боевых стрельб на полигоне Минобороны во Владимирской области, сообщили ТАСС в прокуратуре Владимирского гарнизона.
Коммерсантъ 12:24
Футбол
«Локомотив» расстался с форвардом Фарфаном
Московский "Локомотив" принял решение не продлевать соглашения с форвардом команды Джефферсоном Фарфаном.
Вести.Ru 11:18
Происшествия
Ефремов не признал вину в гибели человека в ДТП
Коммерсантъ 05:06
Политика
Медведев оценил текущие отношения России и Белоруссии
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что отношения Москвы и Минска и интеграция стали мелкой разменной монетой в ходе избирательной кампании в Белоруссии.
RT на русском 08:24
Шоу-бизнес
Владимир Пресняков и Наталья Подольская ждут второго ребенка
Владимир Пресняков и Наталья Подольская ждут второго ребенка.
РЕН ТВ 03 августа в 09:55
Политика
Свободные выборы под угрозой из-за действий Лукашенко, заявили в Берлине
Правительство ФРГ внимательно следит за президентскими выборами в Белоруссии, считает, что действия борющегося за переизбрание президента Александра Лукашенко против конкурентов и оппозиции угрожают справедливым и свободным выборам, сообщили РИА Новости в кабмине Германии.
РИА Новости 12:24
Общество
Сын украинского бизнесмена купил остров в Италии за 10 млн евро
Остров Галлинара, расположенный в Лигурийском море, в июле перешел в собственность к сыну крупного украинского бизнесмена и политика Вячеслава Богуслаева.
ФАН 03 августа в 05:56
Происшествия
Задержан проректор МГУ Гришин по делу о преднамеренном банкротстве
По данным телеканала РЕН ТВ, Гришин является проректором Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (МГУ) по общим вопросам и бывшим главой Минстроя в Самарской области.
Известия 09:41
Политика
Лукашенко назвал основу своей политики
RT на русском 12:14
Футбол
Сегодня донецкий «Шахтер» встретится с «Вольфсбургом» в Лиге Европы
Сегодня в 19:55 по московскому времени «Шахтер» встретится с «Вольфсбургом» в ответном матче 1\8 финала Лиги Европы.
Vprognoze.ru 06:55
Происшествия
В Крыму предварительно установлены причины ДТП с девятью погибшими
По предварительным данным, непосредственной причиной дорожно-транспортного происшествия явилось нарушение водителем микроавтобуса правил дорожного движения.
Вести.Севастополь 05:13
Шоу-бизнес
Александр Гордон развелся с четвертой женой
Российский телеведущий Александр Гордон развелся со своей четвертой женой Нозанин Абдулвасиевой.
Культуромания вчера в 08:56
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
Некоторым гражданам уже сделали выплаты в первые два летние месяца. В текущем месяце средства россияне также получат.
Evo-rus.com 01:24
Здоровье
Три обновленных штамма вируса гриппа придут в РФ осенью
Четыре штамма вируса гриппа типов А и В, три из которых являются обновленными, придут в РФ этой осенью 2020 года, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
Политика Сегодня вчера в 03:26
Политика
Патрушев заявил о геббельсовской пропаганде со стороны Запада
Антироссийская пропаганда Запада повторяет приемы, которые использовала в свое время гитлеровская Германиа.
Московский Комсомолец 11:45
Футбол
«Локомотив» высмеял «Спартак» за представление Урунова в TikTok
"Локомотив" отреагировал на переход полузащитника Остона Урунова в "Спартак", который "красно-белые" объявили в TikTok.
РИА Новости 08:51
Интернет
Facebook запустил сервис Instagram Reels, аналог TikTok
МонаВиста 10:45
Политика
Дуров раскритиковал США за давление на TikTok
Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал действия США против китайской соцсети TikTok, которые «создают опасный прецедент», хотя их и «можно понять».
Коммерсантъ 11:38
Армия и оружие
Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных
Надбавка рассчитывается и зависит от оклада по воинской должности: для солдат – 120%, сержантов и прапорщиков – 110%, офицерского состава – 100%.
Evo-rus.com 07:03
Общество
Мишустин снял ограничения на железнодорожные поездки в Калининград
Уточняется, что «речь идет об обладателях дипломатических или служебных паспортов из стран, с которыми действуют соглашения о безвизовых поездках». данное направление было недоступно гражданам с 6 апреля в связи с ограничениями, введенными на фоне эпидемиологической обстановки.
Страна Советов on-line 06:28
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском вчера в 10:29
Политика
Лукашенко пригрозил пожаром «до Владивостока» при революции в Беларуси
Президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа.
Замана вчера в 09:42
Политика
Кравчук предложил создать делегацию по возвращению Крыма Украине
Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал предложение первого президента Украины.
Известия 07:50