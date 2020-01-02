Гаджеты
Вести.RuSamsung представил новые смартфоны-флагманы: всё о Galaxy S20
Samsung представил во вторник вечером линейку из трёх флагманских смартфонов, которым предстоит возглавлять ассортимент производителя как минимум до осени этого года. Это Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra. В этом материале — всё о ключевых особенностях новинок.
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Армия и оружие
Кошкин: США на фоне учений делают все, чтобы запугать население Европы
Шоу-бизнес
В семье Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок
Известная российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас вновь стали родителями.
Общество
Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в феврале и марте
Рабочие недели в связи с празднованием 23 февраля и 8 марта будут сокращенными и продлятся с 25 по 28 февраля и с 10 по 13 марта.
Происшествия
В Польше избили граждан РФ, Белоруссии и Украины
В польском городе Торунь семеро неизвестных напали на пятерых граждан России, Белоруссии и Украины, сообщило 11 февраля издание «Европейская правда» со ссылкой на польские СМИ.
Авто
КамАЗ запатентовал электрогрузовик без кабины
Изображение грузовика без кабины на электрической тяге размещено в открытой базе Роспатента, обладателем патента указан КамАЗ, пишет издание Motor.
Политика
Трамп анонсировал увольнения в Белом доме
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Белый дом покинет ряд сотрудников из-за ситуации с импичментом.
Игры
Ubisoft намекает, что PS5 сможет запускать игры PS4, PS3, PS2 и PS1
Общество
Белоруссия начала забирать технологическую нефть из «Дружбы»
Белоруссия начала забор технологической нефти для переработки на своих НПЗ из веток магистрального нефтепровода «Дружба», не задействованных при транзите российской нефти западным потребителям.
Политика
Сандерс лидирует по первым результатам праймериз в Нью-Гэмпшире
Берни Сандерс, Пит Буттиджич и Эми Клобушар лидируют на праймериз в штате Нью-Гэмпшир.
Общество
Госдума отказалась вводить мораторий на повышение пенсионного возраста
В Госдуме отклонен законопроект, запрещающий повышать в России пенсионный возраст до 1 января 2030 года.
Здоровье
Врач назвал храп признаком серьезного заболевания
Общество
Минтранс подготовит предложения по плоским тарифам «Аэрофлота»
Минтранс РФ вместе с Минвостокразвития РФ готовит предложения по модернизации плоских тарифов, сообщил журналистам замминистра транспорта Александр Юрчик.
Кино
Владимир Меньшов: «Мужчины лучше рассказывают о женщинах»
Киберспорт
Cyber Legacy обыграла Gambit на квалификации на ESL One Los Angeles
Политика
Россия рассчитывает, что ее позиция будет учтена в резолюции по Ливии
Российская Федерация рассчитывает, что ее позиция будет учтена в резолюции по Ливии до того, как она будет вынесена на голосование в Совете Безопасности ООН, сообщает постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.
Наука
В Бразилии обнаружили вирус с новым геном
Как сообщает ToDay News Ufa, вирус нашли на озере Пампулха.
Армия и оружие
В Кремле заявили об обеспокоенности ситуацией в Идлибе
Пресс-секретарь президента добавил, что ситуация в Идлибе беспокоит Кремль.
Футбол
Ростовская область вошла в тройку самых футбольных регионов РФ
Ростовскую область включили в тройку самых футбольных регионов России.
Хоккей
«Спартак» Знарка дожал «Металлург» и вышел в плей-офф КХЛ
В Москве завершилась встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между столичным "Спартаком" и магнитогорским "Металлургом".
Энергетика
Болгария попросила о «значительном снижении» цен на газ из России
"Булгаргаз" ведет переговоры с российской компанией "Газпром-экспорт" о "значительном снижении" цены на газ, сообщается на ее сайте.
Политика
Россиянам дадут один выходной для голосования по Конституции
В Кремле решили провести голосование по принятию поправок в Конституцию в будний день. Причем, его по всей стране сделают выходным.
Армия и оружие
РФ намерена разместить средства ПВО на военной базе в Киргизии
РФ намерена разместить на своей военной базе в Киргизии средства ПВО.
Происшествия
Инцидент с девушкой в нижнем белье в ТЦ проверит нижегородская полиция
По факту публикации видеоролика нижегородским блогером, который в торговом центре выгуливает девушку на поводке, в чёрном нижнем белье и БДСМ-маске, проверит полиция.
Политика
США захотели обсудить сокращение ядерного оружия с Россией и Китаем
США захотели обсудить сокращение ядерного оружия с Россией и Китаем, заявил в среду, 12 февраля, помощник американского лидера по национальной безопасности Роберт О'Брайен, передает РИА Новости.
Экономика
Топ-менеджер «Нафтогаза» добивается премии за соглашения с «Газпромом»
Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил о задержке выплаты ему премии за декабрьские соглашения с "Газпромом", намерен добиваться ее через "компетентные органы".
Политика
В Киеве предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу
Глава украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Киев может обменять воду для Крыма на уступки в переговорах по Донбассу.
Общество
ВОЗ дала официальное название коронавирусу
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала название коронавирусу — COVID-2019, заявил во вторник, 11 февраля, глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе пресс-конференции.
Общество
В России разрешили выращивать коноплю и мак
Помимо мака документ разрешает культивировать коноплю.