Samsung представил во вторник вечером линейку из трёх флагманских смартфонов, которым предстоит возглавлять ассортимент производителя как минимум до осени этого года. Это Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra. В этом материале — всё о ключевых особенностях новинок.

Samsung представил новые смартфоны-флагманы: всё о Galaxy S20

Общество Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в феврале и марте Рабочие недели в связи с празднованием 23 февраля и 8 марта будут сокращенными и продлятся с 25 по 28 февраля и с 10 по 13 марта.

Происшествия В Польше избили граждан РФ, Белоруссии и Украины В польском городе Торунь семеро неизвестных напали на пятерых граждан России, Белоруссии и Украины, сообщило 11 февраля издание «Европейская правда» со ссылкой на польские СМИ.

Авто КамАЗ запатентовал электрогрузовик без кабины Изображение грузовика без кабины на электрической тяге размещено в открытой базе Роспатента, обладателем патента указан КамАЗ, пишет издание Motor.

Политика Трамп анонсировал увольнения в Белом доме Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Белый дом покинет ряд сотрудников из-за ситуации с импичментом.

Общество Белоруссия начала забирать технологическую нефть из «Дружбы» Белоруссия начала забор технологической нефти для переработки на своих НПЗ из веток магистрального нефтепровода «Дружба», не задействованных при транзите российской нефти западным потребителям.

Общество Минтранс подготовит предложения по плоским тарифам «Аэрофлота» Минтранс РФ вместе с Минвостокразвития РФ готовит предложения по модернизации плоских тарифов, сообщил журналистам замминистра транспорта Александр Юрчик.

Политика Россия рассчитывает, что ее позиция будет учтена в резолюции по Ливии Российская Федерация рассчитывает, что ее позиция будет учтена в резолюции по Ливии до того, как она будет вынесена на голосование в Совете Безопасности ООН, сообщает постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

Политика Россиянам дадут один выходной для голосования по Конституции В Кремле решили провести голосование по принятию поправок в Конституцию в будний день. Причем, его по всей стране сделают выходным.

Политика США захотели обсудить сокращение ядерного оружия с Россией и Китаем США захотели обсудить сокращение ядерного оружия с Россией и Китаем, заявил в среду, 12 февраля, помощник американского лидера по национальной безопасности Роберт О'Брайен, передает РИА Новости.