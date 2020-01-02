Гаджеты

Вести.RuВести.RuSamsung представил новые смартфоны-флагманы: всё о Galaxy S20

Samsung представил во вторник вечером линейку из трёх флагманских смартфонов, которым предстоит возглавлять ассортимент производителя как минимум до осени этого года. Это Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra. В этом материале — всё о ключевых особенностях новинок.
Читать в источнике
Комментировать163

Подробнее о событии

Samsung представила новые смартфоны-флагманы Galaxy S20

РИА Новости15:38

Samsung презентовал новую линейку смартфонов с поддержкой 5G и обозначил цены в России

URA.Ru16:45

Samsung представила складной смартфон Galaxy Z Flip

Известия17:32

Samsung представила «модный» смартфон Galaxy Z Flip Thom Browne Edition

3DNews20:52

Samsung представил смартфон Galaxy S20 в трех разновидностях

ТАСС15:42

Samsung представит «доступный» Galaxy M31 с аккумулятором большой емкости

OAnews13:05

Galaxy S10 подешевели после премьеры Galaxy S20

iXBT.com15:44
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 21:36, Ашберн
Экономика

Правительство выкупит Сбербанк у ЦБ по рыночной цене

Документ предполагает, что такое предложение будет сделано Банком России миноритарным акционерам Сбербанка единовременно при продаже первой части пакета акций по цене, аналогичной цене продажи.
Российская газета 08:57
Общество

ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян

ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Lenta.ru 15:22
Теннис

Векич в футболке «Зенита» вышла на разминку перед матчем в Петербурге

Sports.ru 09:55
Здоровье

Врач назвал храп признаком серьезной болезни

Газета.Ru 18:49
Происшествия

Ученик школы в Астрахани рассказал о связи педагога с девятиклассником

РИА Новости 17:10
Армия и оружие

В Идлибе сбили вертолет сирийской армии

Аргументы и Факты 08:05
Политика

Эндрю Янг вышел из президентской гонки в США

Американский бизнесмен Эндрю Янг, намеревавшийся учувствовать в главной предвыборной гонке этого года, отказался от своих планов.
Московский Комсомолец 20:55
Космос

Запуск следующего спутника «Метеор-М» с Восточного отложили на год

Известия 21:24
Футбол

Валерий Рейнгольд умер на 78-м году жизни

РИА Новости 12:05
Здоровье

Число сивучей, запутанных в пластиковом мусоре и рыболовных снастях, растет на Сахалине

Именно поэтому Валентина предложила внести в протокол специальное предложение об организации условий для ввоза в Россию ветеринарных препаратов для обездвиживания сивучей при распутывании.
АСТВ 17:43
Армия и оружие

США отказались вмешиваться в ситуацию в Идлибе

Соединенные Штаты выражают обеспокоенность ситуацией в сирийской провинции Идлиб, однако не собираются вмешиваться, заявил помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен на своем выступлении в Атлантическом совете в Вашингтоне.
REGNUM 19:39
Общество

В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира

RT на русском 00:02
Экономика

Глава Хакасии приехал просить денег в Москву

Глава Хакасии Валентин Коновалов находится с рабочим визитом в Москве. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 февраля в правительстве республики.
REGNUM вчера в 05:20
Экономика

Белоруссия завалила российский рынок контрафактными сигаретами

В январе в торговых точках практически на всей территории России продавались контрафактные сигареты, произведенные в Белоруссии.
Pravda.Ru 20:40
Происшествия

Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы

Газета.Ru 05:45
Здоровье

Доктор Мясников назвал плюсы коронавируса для россиян

Как сообщает ToDay News Ufa, в своем Тelegram-канале «Доктор Мясников» популярный доктор и телеведущий сообщил, что на данный момент риск подхватить новый китайский коронавирус именно на территории РФ полностью отсутствует.
ToDay News Ufa 04:04
Происшествия

В Польше избили граждан РФ, Белоруссии и Украины

REGNUM 07:19
Наука

Китай начал доклинические испытания вакцины против коронавируса

В случае, если испытания пройдут успешно, вакцину начнут испытывать и на людях.
Машины и Механизмы 15:43
Политика

Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдёт в будний день - Кремль объявит его выходным, сообщает 11 февраля РБК.
Чита.Ру 20:11
Общество

В Госдуму внесли поправки о расширении материнского капитала

Поправки по расширению программы материнского капитала внесены в Госдуму. Первое обсуждение намечено на 19 февраля.
BFM.ru вчера в 10:50
Авто

В России Nissan может приостановить выпуск автомобилей

"Быстрое и масштабное распространение инфекции уже сказалось на всех сферах жизни страны, в том числе, в Поднебесной уже остановили выпуск машин несколько брендов: Dongfeng Motor, Honda и GM", - сообщает издание "Новые автомобили".
Новые автомобили 07:29
Общество

Глава Минтруда рассказал об индексации пенсий работающим пенсионерам

Индексация пенсий работающим пенсионерам не предусмотрена действующим законодательством.
REGNUM 04:23
Происшествия

Петербурженка сбежала из коронавирусного карантина

Жительница Санкт-Петербурга сбежала из коронавирусного карантина в Боткинской больнице.
Газета.Ru 08:59
Общество

МВД предложило ввести видеофиксацию техосмотра

В МВД предложили с июня фиксировать прохождение техосмотра не только на фото, но и на видео. Об этом сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск 07:13
Общество

Немецкая медсестра сравнила врачей в России и Германии

Немецкий врач Мария Герлиц после работы в одной из нижегородских больниц рассказала, чем врачи в России отличаются от своих коллег из Германии.
iReactor 21:01
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае превысило 1 тыс. человек

Число погибших от пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, в Китае за прошедшие сутки увеличилось на 108 человек и достигло 1016 человек, говорится в сообщении Государственного комитета КНР по здравоохранению.
Rambler News Service 01:36
Общество

В ВОЗ считают распространение коронавируса «верхушкой айсберга»

Гебрейесус призвал все государства делиться любой информацией по коронавирусу в режиме онлайн, а также назвал врачей, борющихся с эпидемией, героями.
REGNUM вчера в 10:50
Общество

Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого предпринимательства

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что лично возглавит правительственную комиссию по развитию малого и среднего предпринимательства.
REGNUM 06:28
Хоккей

Московский «Спартак» обыграл «Металлург» и вышел в плей-офф КХЛ

Дальше первого раунда команда не проходила.
Говорит Москва 14:27
Хоккей

Бучневич сделал 21-й ассист в матче «Виннипег» — «Рейнджерс»

В Виннипеге (Канада) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Виннипег Джетс» и «Нью-Йорк Рейнджерс».
Чемпионат 21:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное