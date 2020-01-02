Гаджеты

RT на русскомRT на русскомSamsung представила складной смартфон Galaxy Z Flip

Компания Samsung представила новый складной смартфон модели Galaxy Z Flip. Презентация смартфона прошла в Сан-Франциско и транслировалась на сайте компании. Устройство представлено в трёх цветах: фиолетовом, чёрном и в отдельных странах в золотом.
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Samsung презентовал складной смартфон Galaxy Z Flip

Газета.Ru00:36

Samsung презентовал новую линейку смартфонов с поддержкой 5G и обозначил цены в России

URA.Ruвчера в 16:45

Samsung представила новые Galaxy S20 со стократным зумом

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Samsung представила складной смартфон Galaxy Z Flip

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Samsung представил смартфон Galaxy S20 в трех разновидностях

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РБКвчера в 16:16

Вот так Samsung Galaxy S20 Ultra фотографирует галактики

iXBT.com00:46
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Экономика

В Счетной палате заявили о значимой роли НДФЛ для регионов

Доля налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в консолидированном бюджете России постепенно снижается, но этот налог по-прежнему играет значимую роль в финансировании регионов, говорится в сообщении Счетной палаты по итогам проверки администрирования НДФЛ за 2016-2018 годы и первое полугодие 2019 года.
РИА Новости вчера в 16:39
Общество

Контрабандные белорусские сигареты попали почти во все регионы России

В январе контрабандные сигареты из Белоруссии продавали в большинстве регионов России.
Известия 01:15
Армия и оружие

Командир ДНР призвал отомстить Киеву за гибель военнослужащих ЛНР

Республикам Донбасса необходимо ответить Киеву на гибель своих военнослужащих нанесением точечных ударов по украинской группировке, заявил основатель батальона «Восток», экс-секретарь Совбеза ДНР Александр Ходаковский.
ФАН вчера в 18:48
Политика

Уровень доверия Владимиру Путину за два года снизился почти в два раза

Доверие экс-премьеру Дмитрию Медведеву снизилось с 9 до 5%, как и недоверие – с максимальных за два года 32% в сентябре до 27%.
Ведомости вчера в 16:09
Кино

Стали известны победители кинопремии «Оскар-2020»

Лучшим фильмом признали "Паразиты". В Лос-Анджелесе состоялась 92-я церемония вручения кинопремии "Оскар". НАША рассказывает об ее итогах.
Наша Газета (г. Екатеринбург) 10 февраля в 00:46
Происшествия

Младенца нашли около станции метро в Москве

В подземном переходе рядом со станцией московского метро «Парк Победы» нашли младенца. На место вызвали полицию и скорую помощь.
RT на русском 01:32
Экономика

Число регионов с дефицитом бюджета удвоилось

Количество регионов с расходами, превышающими доходы, удвоилось по итогам 2019 года.
Вести.Ru 02:01
Культура

Премьера не удалась. Зрители раскритиковали новое шоу на Первом канале, ведущей которого стала Ксения Собчак

BFM.ru вчера в 21:57
Экономика

ЦБ раскрыл детали продажи доли в Сбербанке правительству

ЦБ и Минфин 11 февраля сообщили о предстоящей продаже правительству 50% плюс одна акция Сбербанка, которые сейчас принадлежат регулятору.
РБК вчера в 11:09
Происшествия

Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы

Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Газета.Ru вчера в 05:45
Общество

Долги россиян по алиментам выросли до рекордной суммы

Сумма долгов россиян по алиментам в 2019 году выросла на 13 процентов до 152 миллиардов рублей, согласно данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
Вести.Ru 01:29
Политика

Зеленский призвал разработать программу украинизации молодежи Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по обеспечению молодежи, живущей на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, возможностями получения украинского паспорта и содействию абитуриентам в поступлении в украинские вузы.
Интерфакс вчера в 15:08
Здоровье

Второй заболевший в России коронавирусом пациент выписался из больницы

Врачи краевой клинической инфекционной больницы в Чите 12 февраля выписали гражданина Китая Ван Юньбиня, который переболел новым типом коронавируса.
Ведомости 01:38
Здоровье

Минздрав назвал ежегодное количество осложнений от врачебных ошибок

Из-за врачебных ошибок тяжелые осложнения в России каждый год получают более 70 тысяч человек.
Вечерний Карпинск 09 февраля в 03:47
Политика

На праймериз в Нью-Гэмпшире лидирует Берни Сандерс

Сенатор Берни Сандерс одержал победу на прошедших во вторник праймериз Демократической партии США в штате Нью-Гэмпшир.
РИА Новости 00:13
Армия и оружие

В Японии хотят создать систему, вызывающую самоподрыв у ракет КНДР

Ранее NEWS.ru писал, что США, Монголия и Япония попросили КНДР соблюдать свои обязательства по резолюции СБ ООН и прекратить провокации, в частности, запуски баллистических ракет.
News.ru 01:17
Хоккей

В «Сент-Луисе» сообщили, что Боумистер перенес сердечный приступ

Ранее сообщалось, что матч "Сент-Луис" — "Анахайм" был прерван из-за ЧП с Боумистером.
Газета.Ru 01:44
Общество

Россиян ждут две сокращенные рабочие недели

В связи с празднованием Дня защитника Отечества россиян в этом году ждут три выходных дня - с 22 по 24 февраля, напомнили "Российской газете" в Роструде.
Российская газета 10 февраля в 19:00
Армия и оружие

Эрдоган пообещал Сирии расплату за нападение на турецких военных

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что сирийское правительство поплатится за обстрел турецких сил в Идлибе, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 07:08
Хоккей

Московский «Спартак» обыграл «Металлург» и вышел в плей-офф КХЛ

Дальше первого раунда команда не проходила.
Говорит Москва вчера в 14:27
Общество

Предполагаемый убийца Хангошвили повторно арестован в Германии

Федеральная прокуратура Германии повторно арестовала россиянина, подозреваемого в убийстве Зелимхана Хангошвили в Берлине.
Кавказский узел вчера в 13:15
Политика

Чижов заявил, что не ждет прорывов в отношениях России и Евросоюза

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов не ждет прорывов во взаимоотношениях страны и союза ввиду текущей ситуации, хотя окно возможности для этого есть, об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
РИА Новости 01:02
Общество

«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2»

Газопровод «Северный поток-2» запустят в конце 2020 года, следует из презентации компании, подготовленной к Дню инвестора.
РБК вчера в 11:49
Хоккей

Шестеркин установил очередной клубный рекорд «Рейнджерс»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Виннипег Джетс" принимал на своей площадке "Нью-Йорк Рейнджерс".
Газета.Ru 00:29
Шоу-бизнес

Дочь Успенской заговорила о свободе от тирании после приезда в США

Татьяна Плаксина, дочь Любови Успенской, впервые оставила сообщение после отъезда в США.
OAnews вчера в 00:34
Армия и оружие

Пентагон опубликовал карту активности ВМФ России

РИА Новости 02:00
Происшествия

В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком

Газета.Ru вчера в 02:15
Общество

Минтруд объяснил отсутствие индексации пенсий работающих пенсионеров

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков разъяснил ситуацию с отсутствием индексации пенсий работающих пенсионеров.
RT на русском вчера в 03:43
Культура

В файтинге «Mortal Kombat 11» появились Киану Ривз, Ван Дамм и Брюс Ли

Ридус вчера в 17:15
Политика

Зеленский уволил Богдана с поста главы офиса президента Украины

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан уволен с занимаемой должности указом главы государства Владимира Зеленского.
Известия вчера в 04:40
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