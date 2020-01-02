Гаджеты
ТАССSamsung представил смартфон Galaxy S20 в трех разновидностях
Трансляция пресс-конференции шла на сайте компании. Представители Samsung продемонстрировали три разновидности устройства: стандартный Galaxy S20 5G, Galaxy S20 Plus 5G с увеличенным экраном, а также самый большой и продвинутый Galaxy S20 Ultra 5G.
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Общество
Авиакомпания Air Italy будет ликвидирована
Владельцы авиакомпании Air Italy приняли решение о ее ликвидации, об этом сказано в их специальном заявлении, распространенном во вторник, 11 февраля.
Кино
Новые снимки Федора Добронравова со съемок «Сватов-7» появились в Сети
Известно, что накануне в Белоруссии актерский состав сериала «Сваты» снимали зимние эпизоды седьмого сезона.
Общество
Вышел трейлер игры с разрушенным Владивостоком
Авто
Бинотто: Ferrari уделила особое внимание прижимной силе
Новый автомобиль команды Ferrari может выглядеть похожим на машину-предшественницу, но на деле конструкторам итальянского коллектива пришлось серьезно доработать конструкцию болида в большинстве ключевых областей.
Политика
Посольство России в Германии ответило на статью посла Польши о войне
Слова посла Польши в ФРГ Анджея Пшилебского о "наибольшей выгоде" Советского Союза от "окончания войны" против нацистской Германии и о внесении западными союзниками решающего вклада в разгром Третьего рейха стали примером исторического ревизионизма в русле установок Варшавы на фальсификацию истории, заявили во вторник в посольстве России в Германии.
Происшествия
Петербурженка сбежала из-под карантина по коронавирусу
Женщина должна была находиться на карантине в связи с подозрением на китайский коронавирус 14 дней, но она взломала замок и сбежала.
Технологии
NASA прогнозирует «замерзание» Западной Европы
Круг Бофорта удерживают на месте многолетние западные ветры, однако если они изменять направление, то излишки талой воды попадут в Атлантику и будут уноситься течениями океана.
Шоу-бизнес
Анна Курникова и Энрике Иглесиас вновь стали родителями
Ведущий программы спросил у Хулио, правда ли он скоро вновь станет дядей — брат музыканта заявил, что уже стал им. Хулио Инглесиас "У моего брата теперь трое детей, он очень счастлив" Пол новорожденного ребенка семья Иглесиаса не раскрывает, Анна и Энрике информацию никак не комментировали.
Футбол
Умер бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд
Кино
Вышел трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» с Козловским
Экономика
Топ-менеджер «Нафтогаза» заявил о задержке премии за сделку с Россией
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко пожаловался на то, что до сих пор не получил причитающуюся ему премию за победу в споре компании с «Газпромом».
Футбол
Де Хеа — самый высокооплачиваемый игрок АПЛ. Погба и Озил вошли в топ-5
Самым высокооплачиваемым игроком лиги является вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа, зарабатывающий порядка 23 млн евро в год.
Экономика
Центробанк продаст правительству акции Сбербанка
Правительство выкупит акции Сбербанка у ЦБ РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РФ.
Здоровье
В Тюмени студентку с коронавирусом вылечили и выписали из больницы
Из Тюменской инфекционной больницы выписали вылеченную от нового коронавируса студентку Тюменского индустриального университета, гражданку Китая.
Общество
Госдума рассмотрит поправки о расширении материнского капитала
В Госдуму внесены поправки в законопроект о материнском капитале, продлевающие действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией.
Общество
Семь фигурантов дела «Сети» получили от 6 до 18 лет колонии
Семь фигурантов дела террористического сообщества "Сеть" осуждены на сроки заключения от 6 до 18 лет.
Общество
Ветераны получат единоразовые выплаты к 75-летию Победы
Общество
Коронавирусом на круизном лайнере в Японии заразились уже 130 человек
За сутки число заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess выросло до 60 человек, достигнув 130 подверженных случаев, сообщил в твиттере японский телеканал TBS.
Политика
Мишустин назначил нового замминистра спорта
Новым заместителем министра спорта РФ назначен Одес Байсултанов. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин.
Политика
Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции
Голосование по поправкам в Конституцию Правительство планирует провести в будний день. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на источники.
Армия и оружие
Число пострадавших военных США при ударе Ирана превысило 100 человек
Более 100 военных США получили контузию при обстреле Ираном американских баз в Ираке. До этого стало известно о 64 пострадавших.
Кино
В сети появился тизер сериала «Выжить» с Софи Тернер
В основу сюжета сериала лег роман Алекс Морель. Во вторник, 11 февраля, стало известно о том, что в сети появился тизер сериала "Выжить".
Политика
Аббас назвал возможным достижение мира с Израилем
Лидер Палестины Махмуд Аббас заявил, что считает возможным достижение мира между палестинцами и израильтянами.
Общество
Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт
Как сообщили эксперты в интервью газете "Известия", преступники, специализирующиеся на хищениях денег со счетов, придумали новой способ мошенничества.
Киберспорт
Geek Fam прошла на ESL One Los Angeles
Политика
Зеленский уволил Богдана с поста главы офиса президента Украины
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан уволен с занимаемой должности указом главы государства Владимира Зеленского.