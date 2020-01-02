Гаджеты

ТАССТАССSamsung представил смартфон Galaxy S20 в трех разновидностях

Трансляция пресс-конференции шла на сайте компании. Представители Samsung продемонстрировали три разновидности устройства: стандартный Galaxy S20 5G, Galaxy S20 Plus 5G с увеличенным экраном, а также самый большой и продвинутый Galaxy S20 Ultra 5G.
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Samsung представила складной смартфон Galaxy Z Flip

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Samsung представила складной смартфон Galaxy Z Flip

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Samsung представил смартфон Galaxy S20 в трех разновидностях

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Samsung представил флагманские смартфоны Galaxy S20 в трех вариантах

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iXBT.com15:00
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 15:31, Ашберн
Общество

Авиакомпания Air Italy будет ликвидирована

Владельцы авиакомпании Air Italy приняли решение о ее ликвидации, об этом сказано в их специальном заявлении, распространенном во вторник, 11 февраля.
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Новые снимки Федора Добронравова со съемок «Сватов-7» появились в Сети

Известно, что накануне в Белоруссии актерский состав сериала «Сваты» снимали зимние эпизоды седьмого сезона.
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Общество

Вышел трейлер игры с разрушенным Владивостоком

Prim.News 14:13
Авто

Бинотто: Ferrari уделила особое внимание прижимной силе

Новый автомобиль команды Ferrari может выглядеть похожим на машину-предшественницу, но на деле конструкторам итальянского коллектива пришлось серьезно доработать конструкцию болида в большинстве ключевых областей.
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Политика

Посольство России в Германии ответило на статью посла Польши о войне

Слова посла Польши в ФРГ Анджея Пшилебского о "наибольшей выгоде" Советского Союза от "окончания войны" против нацистской Германии и о внесении западными союзниками решающего вклада в разгром Третьего рейха стали примером исторического ревизионизма в русле установок Варшавы на фальсификацию истории, заявили во вторник в посольстве России в Германии.
РИА Новости 12:05
Происшествия

Петербурженка сбежала из-под карантина по коронавирусу

Женщина должна была находиться на карантине в связи с подозрением на китайский коронавирус 14 дней, но она взломала замок и сбежала.
Коммерсантъ 11:19
Технологии

NASA прогнозирует «замерзание» Западной Европы

Круг Бофорта удерживают на месте многолетние западные ветры, однако если они изменять направление, то излишки талой воды попадут в Атлантику и будут уноситься течениями океана.
Что происходит 00:32
Шоу-бизнес

Анна Курникова и Энрике Иглесиас вновь стали родителями

Ведущий программы спросил у Хулио, правда ли он скоро вновь станет дядей — брат музыканта заявил, что уже стал им. Хулио Инглесиас "У моего брата теперь трое детей, он очень счастлив" Пол новорожденного ребенка семья Иглесиаса не раскрывает, Анна и Энрике информацию никак не комментировали.
Salt Mag 02:49
Футбол

Умер бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд

Российская газета 12:57
Общество

Вынесен первый приговор за участие в нежелательной организации

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Кино

Вышел трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» с Козловским

Piter.tv вчера в 05:06
Экономика

Топ-менеджер «Нафтогаза» заявил о задержке премии за сделку с Россией

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко пожаловался на то, что до сих пор не получил причитающуюся ему премию за победу в споре компании с «Газпромом».
РБК 12:50
Происшествия

Капитанам столкнувшихся в Таиланде катеров предъявили обвинения

РИА Новости 07:57
Футбол

Де Хеа — самый высокооплачиваемый игрок АПЛ. Погба и Озил вошли в топ-5

Самым высокооплачиваемым игроком лиги является вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа, зарабатывающий порядка 23 млн евро в год.
Sport24.ru 13:52
Экономика

Центробанк продаст правительству акции Сбербанка

Правительство выкупит акции Сбербанка у ЦБ РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РФ.
REGNUM 08:33
Здоровье

В Тюмени студентку с коронавирусом вылечили и выписали из больницы

Из Тюменской инфекционной больницы выписали вылеченную от нового коронавируса студентку Тюменского индустриального университета, гражданку Китая.
REGNUM 06:40
Общество

Госдума рассмотрит поправки о расширении материнского капитала

В Госдуму внесены поправки в законопроект о материнском капитале, продлевающие действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией.
Gazeta.SPb 00:46
Общество

Семь фигурантов дела «Сети» получили от 6 до 18 лет колонии

Семь фигурантов дела террористического сообщества "Сеть" осуждены на сроки заключения от 6 до 18 лет.
ТАСС вчера в 03:30
Общество

Ветераны получат единоразовые выплаты к 75-летию Победы

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Общество

Коронавирусом на круизном лайнере в Японии заразились уже 130 человек

За сутки число заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess выросло до 60 человек, достигнув 130 подверженных случаев, сообщил в твиттере японский телеканал TBS.
Интерфакс вчера в 01:23
Армия и оружие

Шойгу заявил об увеличении высокоточных ракет в войсках в 30 раз

РЕН ТВ 02:37
Политика

Мишустин назначил нового замминистра спорта

Новым заместителем министра спорта РФ назначен Одес Байсултанов. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин.
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Политика

Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции

Голосование по поправкам в Конституцию Правительство планирует провести в будний день. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на источники.
Моя Москва.онлайн 04:53
Армия и оружие

Число пострадавших военных США при ударе Ирана превысило 100 человек

Более 100 военных США получили контузию при обстреле Ираном американских баз в Ираке. До этого стало известно о 64 пострадавших.
Московский Комсомолец вчера в 12:29
Кино

В сети появился тизер сериала «Выжить» с Софи Тернер

В основу сюжета сериала лег роман Алекс Морель. Во вторник, 11 февраля, стало известно о том, что в сети появился тизер сериала "Выжить".
Piter.tv 04:10
Политика

Аббас назвал возможным достижение мира с Израилем

Лидер Палестины Махмуд Аббас заявил, что считает возможным достижение мира между палестинцами и израильтянами.
RT на русском 11:24
Общество

Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт

Как сообщили эксперты в интервью газете "Известия", преступники, специализирующиеся на хищениях денег со счетов, придумали новой способ мошенничества.
Инфорос вчера в 00:20
Киберспорт

Geek Fam прошла на ESL One Los Angeles

Cyber.sports.ru 07:19
Политика

Зеленский уволил Богдана с поста главы офиса президента Украины

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан уволен с занимаемой должности указом главы государства Владимира Зеленского.
Известия 04:40
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В Москве задержали подозреваемого в серии изнасилований

РБК 08:47
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