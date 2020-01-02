Гаджеты

Lenta.ruLenta.ruSamsung представила Galaxy S20 со стократным зумом

Samsung представила линейку флагманских смартфонов Galaxy S20. Трансляция велась на YouTube-канале компании. Актуальная линейка девайсов корейской корпорации состоит из аппаратов Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra.
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Google: режим разделённого экрана из Galaxy Z Flip появится не только в аппаратах Samsung

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Samsung презентовал новую линейку смартфонов с поддержкой 5G и обозначил цены в России

URA.Ruвчера в 16:45

Линейку Samsung Galaxy S20 показали на официальном трейлере

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Samsung представила складной смартфон Galaxy Z Flip

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Samsung Galaxy S20 не получил чистый Android

iXBT.comвчера в 23:31
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Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 174

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Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы

Газета.Ru вчера в 05:45
Общество

ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян

ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Lenta.ru вчера в 15:22
Общество

Новый способ кражи денег с банковских карт россиян придумали мошенники

Самым популярным способом кражи денег с банковских карт в минувшем году стали телефонные звонки.
Городской ревизор 10 февраля в 03:26
Политика

США хотят серьезно обсудить с Россией и КНР сокращение ядерных запасов

США рассчитывают на "серьезное" обсуждение сокращений ядерных запасов с Россией и Китаем, заявил советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
РИА Новости вчера в 19:06
Армия и оружие

Пентагон раскрыл данные об усилении активности ВМФ России

Министерство обороны США обнародовало карту, на которой отмечены зоны повышенной активности Военно-морского флота (ВМФ) России и Китая.
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Политика

WP: ЦРУ полвека следило за секретной перепиской свыше 120 стран

"Иностранные правительства платили США и ФРГ хорошие деньги за возможность того, чтобы все их самые секретные контакты перехватывали по меньшей мере две страны", - указано в цитируемом газетой отчете ЦРУ.
Газета.Ru вчера в 23:59
Наука

В Канаде обнаружен новый вид тираннозавра

Группа ученых из Королевского Тирреловского палеонтологического музея в Канаде обнаружили останки неизвестного вида тираннозавра - Thanatotheristes degrootorum («Жнец смерти»).
Аргументы и Факты вчера в 05:48
Здоровье

В Забайкалье выздоровел госпитализированный с коронавирусом китаец

В Забайкалье выздоровел китаец Ван Юньбин, ранее госпитализированный с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 22:48
Общество

В ВОЗ считают распространение коронавируса «верхушкой айсберга»

Гебрейесус призвал все государства делиться любой информацией по коронавирусу в режиме онлайн, а также назвал врачей, борющихся с эпидемией, героями.
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Вводный ролик коопертивного шутера Outriders, который выйдет в конце года на PS5 и Xbox Series X

3DNews вчера в 14:15
Биатлон

Старых побежит смешанную эстафету вместе с Логиновым и Елисеевым

News.ru вчера в 18:36
Футбол

Коутиньо хочет остаться в «Баварии»

Единственное, что ранее беспокоило «Баварию» в том, чтобы оставить у себя Коутиньо — цена за выкуп.
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Экономика

ЦБ раскрыл детали продажи доли в Сбербанке правительству

ЦБ и Минфин 11 февраля сообщили о предстоящей продаже правительству 50% плюс одна акция Сбербанка, которые сейчас принадлежат регулятору.
РБК вчера в 11:09
Единоборства

Кабалоев завоевал серебро на ЧЕ по греко-римской борьбе

RT на русском вчера в 13:23
Происшествия

За год в Свердловской области изъяли 119 поддельных купюр

По итогам 2019 года в Свердловской области было выявлено и изъято 119 поддельных денежных купюр, пишет URA.RU со ссылкой на управление МВД по региону.
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Общество

Соловьев отреагировал на ролик со смеющейся над льготами телеведущей

Телеведущий и сотрудник ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с телеведущей программы "Вести Камчатский край", которая не смогла сдержать смех после слов о повышении выплат льготникам.
Газета.Ru 10 февраля в 13:00
Здоровье

Роскачество сравнило обычное и растительное молоко

Роскачество не советует полностью переходить на растительные напитки, в том числе молоко из сои, овса, миндаля и кокоса, если в целом нет противопоказаний для употребления обычного молока, говорится в сообщении организации.
Взгляд.ру 00:35
Культура

Эминем неожиданно выступил на церемонии «Оскар»

Американский репер Эминем неожиданно для публики выступил на церемонии награждения премии «Оскар», проходящей в Лос-Анджелесе.
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Игры

Ubisoft намекает, что PS5 сможет запускать игры PS4, PS3, PS2 и PS1

Игромания.ру 10 февраля в 07:54
Происшествия

Петербурженка сбежала из-под карантина по коронавирусу

Женщина должна была находиться на карантине в связи с подозрением на китайский коронавирус 14 дней, но она взломала замок и сбежала.
Коммерсантъ вчера в 11:19
Спорт

Украина и Белоруссия могут выдвинуть общую заявку на Олимпийские игры

Украина совместно с Белоруссией рассматривает вариант проведения Олимпийских игр.
МК-Спорт вчера в 11:17
Шоу-бизнес

Григорьев-Апполонов в шоке от секс-скандала: ждет экспертизы ДНК

Певец в шоке, Олеся ждет результатов экспертизы ДНК.
Московский Комсомолец вчера в 11:51
Общество

«Разрушители оружия» испытали советский пистолет-пулемет ППШ-41

РИА Новости вчера в 22:52
Хоккей

Шестеркин установил очередной клубный рекорд «Рейнджерс»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Виннипег Джетс" принимал на своей площадке "Нью-Йорк Рейнджерс".
Газета.Ru 00:29
Политика

Зеленский рассказал об общении с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об общении с российским коллегой Владимиром Путиным «глаза в глаза», сообщает «Газета.ru».
Мой Брянск вчера в 08:25
Политика

Зеленский анонсировал программу по украинизации молодежи Донбасса

Ранее 11 февраля помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что Зеленский искренне хочет урегулировать конфликт в Донбассе, и Киев предпринимает для этого всё необходимое.
Известия вчера в 16:21
Политика

На Украине предложили продать земли для «защиты» от России

Киевский экономист, президент Украинского кооперативного альянса Зиновий Свереда выступил с предложением продать компаниям из США земли на восточной границе страны для защиты от российской "агрессии".
Газета.Ru вчера в 21:27
Хоккей

Матч НХЛ не завершили из-за потери сознания хоккеистом «Сент-Луиса»

РБК 00:07
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В Счетной палате заявили о значимой роли НДФЛ для регионов

Доля налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в консолидированном бюджете России постепенно снижается, но этот налог по-прежнему играет значимую роль в финансировании регионов, говорится в сообщении Счетной палаты по итогам проверки администрирования НДФЛ за 2016-2018 годы и первое полугодие 2019 года.
РИА Новости вчера в 16:39
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