Гаджеты
Lenta.ruSamsung представила Galaxy S20 со стократным зумом
Samsung представила линейку флагманских смартфонов Galaxy S20. Трансляция велась на YouTube-канале компании. Актуальная линейка девайсов корейской корпорации состоит из аппаратов Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra.
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Происшествия
Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы
Общество
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Общество
Новый способ кражи денег с банковских карт россиян придумали мошенники
Самым популярным способом кражи денег с банковских карт в минувшем году стали телефонные звонки.
Политика
США хотят серьезно обсудить с Россией и КНР сокращение ядерных запасов
США рассчитывают на "серьезное" обсуждение сокращений ядерных запасов с Россией и Китаем, заявил советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
Армия и оружие
Пентагон раскрыл данные об усилении активности ВМФ России
Министерство обороны США обнародовало карту, на которой отмечены зоны повышенной активности Военно-морского флота (ВМФ) России и Китая.
Политика
WP: ЦРУ полвека следило за секретной перепиской свыше 120 стран
"Иностранные правительства платили США и ФРГ хорошие деньги за возможность того, чтобы все их самые секретные контакты перехватывали по меньшей мере две страны", - указано в цитируемом газетой отчете ЦРУ.
Наука
В Канаде обнаружен новый вид тираннозавра
Группа ученых из Королевского Тирреловского палеонтологического музея в Канаде обнаружили останки неизвестного вида тираннозавра - Thanatotheristes degrootorum («Жнец смерти»).
Здоровье
В Забайкалье выздоровел госпитализированный с коронавирусом китаец
В Забайкалье выздоровел китаец Ван Юньбин, ранее госпитализированный с коронавирусом.
Общество
В ВОЗ считают распространение коронавируса «верхушкой айсберга»
Гебрейесус призвал все государства делиться любой информацией по коронавирусу в режиме онлайн, а также назвал врачей, борющихся с эпидемией, героями.
Игры
Вводный ролик коопертивного шутера Outriders, который выйдет в конце года на PS5 и Xbox Series X
Биатлон
Старых побежит смешанную эстафету вместе с Логиновым и Елисеевым
Футбол
Коутиньо хочет остаться в «Баварии»
Единственное, что ранее беспокоило «Баварию» в том, чтобы оставить у себя Коутиньо — цена за выкуп.
Экономика
ЦБ раскрыл детали продажи доли в Сбербанке правительству
ЦБ и Минфин 11 февраля сообщили о предстоящей продаже правительству 50% плюс одна акция Сбербанка, которые сейчас принадлежат регулятору.
Единоборства
Кабалоев завоевал серебро на ЧЕ по греко-римской борьбе
Происшествия
За год в Свердловской области изъяли 119 поддельных купюр
По итогам 2019 года в Свердловской области было выявлено и изъято 119 поддельных денежных купюр, пишет URA.RU со ссылкой на управление МВД по региону.
Общество
Соловьев отреагировал на ролик со смеющейся над льготами телеведущей
Телеведущий и сотрудник ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с телеведущей программы "Вести Камчатский край", которая не смогла сдержать смех после слов о повышении выплат льготникам.
Здоровье
Роскачество сравнило обычное и растительное молоко
Роскачество не советует полностью переходить на растительные напитки, в том числе молоко из сои, овса, миндаля и кокоса, если в целом нет противопоказаний для употребления обычного молока, говорится в сообщении организации.
Культура
Эминем неожиданно выступил на церемонии «Оскар»
Американский репер Эминем неожиданно для публики выступил на церемонии награждения премии «Оскар», проходящей в Лос-Анджелесе.
Игры
Ubisoft намекает, что PS5 сможет запускать игры PS4, PS3, PS2 и PS1
Происшествия
Петербурженка сбежала из-под карантина по коронавирусу
Женщина должна была находиться на карантине в связи с подозрением на китайский коронавирус 14 дней, но она взломала замок и сбежала.
Спорт
Украина и Белоруссия могут выдвинуть общую заявку на Олимпийские игры
Украина совместно с Белоруссией рассматривает вариант проведения Олимпийских игр.
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов в шоке от секс-скандала: ждет экспертизы ДНК
Певец в шоке, Олеся ждет результатов экспертизы ДНК.
Общество
«Разрушители оружия» испытали советский пистолет-пулемет ППШ-41
Хоккей
Шестеркин установил очередной клубный рекорд «Рейнджерс»
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Виннипег Джетс" принимал на своей площадке "Нью-Йорк Рейнджерс".
Политика
Зеленский рассказал об общении с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об общении с российским коллегой Владимиром Путиным «глаза в глаза», сообщает «Газета.ru».
Политика
Зеленский анонсировал программу по украинизации молодежи Донбасса
Ранее 11 февраля помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что Зеленский искренне хочет урегулировать конфликт в Донбассе, и Киев предпринимает для этого всё необходимое.
Политика
На Украине предложили продать земли для «защиты» от России
Киевский экономист, президент Украинского кооперативного альянса Зиновий Свереда выступил с предложением продать компаниям из США земли на восточной границе страны для защиты от российской "агрессии".
Экономика
В Счетной палате заявили о значимой роли НДФЛ для регионов
Доля налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в консолидированном бюджете России постепенно снижается, но этот налог по-прежнему играет значимую роль в финансировании регионов, говорится в сообщении Счетной палаты по итогам проверки администрирования НДФЛ за 2016-2018 годы и первое полугодие 2019 года.