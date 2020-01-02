Южнокорейская компания Samsung представила линейку флагманских смартфонов Galaxy S20. Презентацию транслировал YouTube-канал производителя. Новая линейка смартфонов Samsung состоит из Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra.

Кино Русские мультфильмы представят в Майами Сегодня, 10 февраля, в Майами начинает работу рынок детского контента Kidscreen, на котором российская анимация будет представлена в рамках специальной программы Московского экспортного центра Created in Moscow.

Происшествия Посетителей кинотеатра «Октябрь» эвакуировали из‑за задымления Во время премьеры фильма «Лед-2» посетителей кинотеатра «Октябрь» на Новом Арбате в Москве эвакуировали из-за задымления, сообщил РИАМО очевидец.

Общество Жительница Калининграда пожаловалась на камеру в кабинете гинеколога Проверка, которую проводит СК России по сообщению об установке видеокамер в гинекологическом кабинете одной из калининградских женских консультаций, взята на контроль в центральном аппарате ведомства.

Происшествия В Пензе задержали активистов, приехавших поддержать фигурантов дела «Сети» На железнодорожном вокзале в Пензе полицейские задержали активистов, которые собирались вернуться в Москву после оглашения приговора фигурантам дела «Сети», сообщили «МБХ-медиа» и несколько Telegram-каналов.

Наука Колеса с актуаторами позволили управлять наклоном и дорожным просветом робота В 2019 году инженеры под руководством Джонатана Робертса (Jonathan Roberts) из Квинслендского технологического университета предложили использовать в таких колесах не пассивные амортизаторы, а актуаторы, способные постоянно сдвигать расположение оси вращения колеса и тем самым влиять на параметры движения.

Политика Экс-президенты России могут получить пожизненный статус сенаторов В Госдуме предложили поправки к президентскому законопроекту о внесении изменений в Конституцию, согласно которым бывшие президенты России получат право становиться членами Совета Федерации пожизненно после окончания срока своих президентских полномочий.

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Здоровье Число умерших от коронавируса превысило тысячу человек Общее число умерших от нового китайского коронавируса к сегодняшнему дню выросло до 1016 человек, сообщает Национальная комиссия КНР по здравоохранению.

Экономика ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.

Здоровье Просьбы российских детских онкологов остались без внимания Минздрава Никто не обратил внимание на заявления онкологов, которые просили вернуть импортные медицинские препараты, так как дешёвые аналоги не оказывают эффективного лечения.В жертву принесены судьбы наших детей.

Общество ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.