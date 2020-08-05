Samsung представила новые смартфоны Galaxy Note 20 и Galaxy Z Fold 2
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Южнокорейская корпорация Samsung Electronics в среду в ходе онлайн-презентации Galaxy Unpacked представила новый фаблет Galaxy Note 20, раскладной смартфон Galaxy Z Fold 2, планшет Galaxy Tab S7, а также беспроводные наушники Galaxy Buds Live и умные часы Galaxy Watch 3. Презентацию провел глава подразделения мобильных коммуникаций Но Тэ Мун.В источнике
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