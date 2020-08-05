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ТАСС
ТАСС

Samsung представила новые смартфоны Galaxy Note 20 и Galaxy Z Fold 2

Южнокорейская корпорация Samsung Electronics в среду в ходе онлайн-презентации Galaxy Unpacked представила новый фаблет Galaxy Note 20, раскладной смартфон Galaxy Z Fold 2, планшет Galaxy Tab S7, а также беспроводные наушники Galaxy Buds Live и умные часы Galaxy Watch 3. Презентацию провел глава подразделения мобильных коммуникаций Но Тэ Мун.В источнике
Подробнее о событии
Ferra

Samsung анонсировала новый складной Galaxy Z Fold 2 с увеличенным экраном

Ferraвчера в 11:31
РИА Новости

Новые флагманские смартфоны Samsung Galaxy Note20 и Note20 Ultra

РИА Новостивчера в 13:08
Игромания.ру

Самые мощные: представлены планшеты Samsung Galaxy Tab S7 и Galaxy Tab S7+

Игромания.рувчера в 13:32
The GEEK

Работа над ошибками: Samsung Galaxy Z Fold2 представлен официально

The GEEKвчера в 13:17
3DNews

Флагманские смартфоны Samsung будут получать обновления Android в течение трёх лет вместо двух

3DNewsвчера в 14:05
Российская газета

Просто космос

Российская газетавчера в 12:20
iXBT.com

В России Samsung Galaxy Note20 Ultra за 100 тысяч рублей получил урезанный комплект поставки

iXBT.comвчера в 13:04
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Силовые ведомства США призвали аннулировать лицензию у China Telecom

Госдепартамент, минобороны, министерство внутренней безопасности и генпрокурор призывают Федеральную комиссию связи США аннулировать лицензию у China Telecom и трех других китайских компаний, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
РИА Новостивчера в 16:32

Газизов опроверг сообщения о переходе Кокорина в «Спартак» из-за денег

Генеральный директор московского клуба «Спартак» Шамиль Газизов в эфире телеканала «Россия-24» рассказал, что финансовая сторона вопроса не была главной темой во время переговоров с нападающим Александром Кокорином.
Известия18:16
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Украинский журналист Гордон взял интервью у Лукашенко

Украинский журналист и основатель издания «Гордон» Дмитрий Гордон, известный своим разговором с экс-прокурором Крыма Натальей Поклонской по заданию СБУ, записал интервью с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Взгляд.рувчера в 12:51
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Большинство застройщиков в России планируют снижение прибыли в 2020 году

Москва, 6 августа 2020, 00:43 — REGNUM Снижение выручки и прибыли своих компаний по итогам 2020 года планируют 77% российских застройщиков, говорится в результатах опроса о влиянии эпидемии на рынок недвижимости, проведенного компанией PwC.
REGNUM17:43

В Астрахани на детской площадке плита насмерть задавила мальчика

Бетонная плита упала на 11-летнего мальчика в Астрахани, когда тот играл на детской площадке, ребенок скончался до приезда врачей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на СУ СК России по Астраханской области.
Газета.Ruвчера в 16:32
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Помпео объявил награду в $10 млн за данные о вмешивающихся в выборы

«Программа госдепартамента «Награда за справедливость» предлагает награду до $10 млн за установление или обнаружение злонамеренных лиц, которые вмешиваются в выборы в США, действуя по распоряжению иностранных правительств», — сообщил Помпео, отвечая на вопрос о возможной угрозы «вмешательства» в выборы со стороны России и других стран.
РБКвчера в 16:33
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