Помпео объявил награду в $10 млн за данные о вмешивающихся в выборы

«Программа госдепартамента «Награда за справедливость» предлагает награду до $10 млн за установление или обнаружение злонамеренных лиц, которые вмешиваются в выборы в США, действуя по распоряжению иностранных правительств», — сообщил Помпео, отвечая на вопрос о возможной угрозы «вмешательства» в выборы со стороны России и других стран.