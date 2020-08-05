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ТАСС
ТАСС

Samsung представила новые смартфоны Galaxy Note 20 и Galaxy Z Fold 2

Южнокорейская корпорация Samsung Electronics в среду в ходе онлайн-презентации Galaxy Unpacked представила новый фаблет Galaxy Note 20, раскладной смартфон Galaxy Z Fold 2, планшет Galaxy Tab S7, а также беспроводные наушники Galaxy Buds Live и умные часы Galaxy Watch 3. Презентацию провел глава подразделения мобильных коммуникаций Но Тэ Мун.В источнике
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3DNews

Флагманские смартфоны Samsung будут получать обновления Android в течение трёх лет вместо двух

3DNews14:05
РИА Новости

Новые флагманские смартфоны Samsung Galaxy Note20 и Note20 Ultra

РИА Новости13:08
Игромания.ру

Самые мощные: представлены планшеты Samsung Galaxy Tab S7 и Galaxy Tab S7+

Игромания.ру13:32
Ferra

Samsung анонсировала новый складной Galaxy Z Fold 2 с увеличенным экраном

Ferra11:31
The GEEK

Работа над ошибками: Samsung Galaxy Z Fold2 представлен официально

The GEEK13:17
Российская газета

Просто космос

Российская газета12:20
iXBT.com

В России Samsung Galaxy Note20 Ultra за 100 тысяч рублей получил урезанный комплект поставки

iXBT.com13:04

Белорусские летчики посадили на трассу М1 военные самолеты

Кстати, уточняет агентство, во время нынешнего учения впервые в Беларуси посадку на аэродромный участок совершил четверокурсник авиационного факультета Военной академии на учебно-тренировочном самолете Л-39.
Белорусские летчики посадили на трассу М1 военные самолеты
Российская газета07:12
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Украинский журналист Гордон взял интервью у Лукашенко

Украинский журналист и основатель издания «Гордон» Дмитрий Гордон, известный своим разговором с экс-прокурором Крыма Натальей Поклонской по заданию СБУ, записал интервью с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Взгляд.ру12:51
10

Лукашенко заявил о смене братских отношений с Россией на партнерские

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил состояние отношений республики с Россией в своем предвыборном послании, опубликованном в государственной газете «Звезда» во вторник, 4 августа.
Страна Советов on-lineвчера в 13:10
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В Бейрут прибыл первый самолет МЧС для помощи пострадавшим от взрыва

В Бейрут прибыл самолет Sukhoi Superjet 100, доставивший в ливанскую столицу оперативную группу из 10 человек, а также 19 специалистов отряда «Центроспас» и двух психологов МЧС для оказания помощи пострадавшим в результате взрыва.
РБК13:52
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На переделе обогащения Кольской ГМК заработал искусственный интеллект

Оптимизационная система-советчик затрагивает главные функциональные переделы фабрики - измельчения, классификации и флотации, и позволяет оптимизировать их работу при помощи «подсказок».
НИА-Мурманск05:38