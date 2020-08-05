Гаджеты
ТАССSamsung представила новые смартфоны Galaxy Note 20 и Galaxy Z Fold 2
Южнокорейская корпорация Samsung Electronics в среду в ходе онлайн-презентации Galaxy Unpacked представила новый фаблет Galaxy Note 20, раскладной смартфон Galaxy Z Fold 2, планшет Galaxy Tab S7, а также беспроводные наушники Galaxy Buds Live и умные часы Galaxy Watch 3. Презентацию провел глава подразделения мобильных коммуникаций Но Тэ Мун.
Читать в источнике
Оценить139
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 17:11, Ашберн
Происшествия
Взорвавшуюся в Бейруте аммиачную селитру доставили туда из Батуми
Аммиачная селитра, ставшая вероятной причиной взрыва в Бейруте, была доставлена туда в 2013 году из порта Батуми на сухогрузе Rhosus, следовавшем под молдавским флагом, сообщили в Агентстве морского транспорта Грузии.
Интерфакс 13:14
Происшествия
В Астрахани на детской площадке плита насмерть задавила мальчика
Бетонная плита упала на 11-летнего мальчика в Астрахани, когда тот играл на детской площадке, ребенок скончался до приезда врачей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на СУ СК России по Астраханской области.
Газета.Ru 16:32
Общество
В Рособрнадзоре рассказали о возможных изменениях в ЕГЭ
В ЕГЭ по всем предметам постепенно появятся задания, которые позволят проверить: как выпускник может применять знания в незнакомой ему ситуации.
Российская газета 10:09
Происшествия
Подполковник полиции убегает, капитан полиции не заступается за сотрудниц. Оба охраняют порядок Петербурга
По информации 47news, 1 августа в Петербурге и Ленобласти случились две, на первый взгляд, независимых истории: Начальник 2 отдела Управления охраны общественного порядка ГУ МВД, подполковник полиции, Виталий Косарим так испугался нескольких горожан, которые на набережной канала Грибоедова вышли с акцией про голубей Фургала, что показал приличную спортивную подготовку.
Фонтанка.Ру 13:28
Происшествия
В ОНК заявили о захвате своего офиса в Москве
Неизвестные захватили офис Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в Крапивенском переулке в Москве, сообщил ответственный секретарь комиссии Алексей Мельников.
РИА Новости 16:38
Автоспорт
Pirelli назвала две версии разрушения колеса на болиде Квята
Руководитель Pirelli Motorsport Марио Изола подтвердил, что причиной схода российского пилота «Альфа Таури» Даниила Квята в Сильверстоуне стало повреждение заднего правого колеса.
Матч ТВ 01:44
Общество
Чудовищные кадры последствий взрыва в порту Бейрута с высоты птичьего полёта
Rusvesna.su 07:18
Происшествия
СК наградил 7-летнюю девочку, спасшую тонущего ребенка в Крыму
В Крыму представители регионального СК наградили семилетнюю девочку из Тулы, которая спасла тонущего в бассейне мальчика.
РЕН ТВ 11:04
Шоу-бизнес
Актер Райан Рейнольдс извинился за свадьбу на плантации рабовладельцев
Знаменитый актер Райан Рейнольдс извинился перед обществом за бракосочетание 2012 года. Тогда герой Дэдпула женился на Блейк Лайвли.
CT news 16:22
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
Выплаты в размере 10 тыс. рублей получат все семьи, в которых растут дети до 16 лет.
Лезги газет 04:57
Футбол
«Интер» и «МЮ» вышли в четвертьфинал Лиги Европы
Российская газета 17:03
Происшествия
Около 300 тысяч человек остались без жилья после взрыва в Бейруте
В столице Ливана примерно 300 тысяч человек остались без крова после взрыва в порту, заявил губернатор провинции Бейрут Марван Аббуд, чьи слова приводит телеканал "Аль-Маядин".
РИА Новости 09:37
Экономика
Минфин предложил сократить расходы на здравоохранение и образование
Минфин РФ предложил сократить финансирование госпрограмм "Развитие здравоохранения" и "Развитие образования".
ТАСС 05:28
Экономика
С 1 августа повышаются пенсии работавших в 2019 году пенсионеров
Как сообщает ToDay News Ufa, пенсионерам, работавшим в 2019 году, с 1 августа будет произведен перерасчет пенсий.
ToDay News Ufa 14:52
Общество
Германия объявила о начале второй волны коронавируса
Вторая волна эпидемии коронавируса в Германии уже началась — об этом 4 августа заявила глава союза врачей Marburger Bund Сюзанне Йона.
Радио Комсомольская правда вчера в 08:33
Политика
Украина вышла из соглашения СНГ о сотрудничестве пограничных войск
Кабинет министров Украины в среду, 5 августа, принял решение о выходе страны из соглашения о сотрудничестве погранвойск стран СНГ в вопросах научно-исследовательской деятельности.
Inc-news.ru 10:17
Политика
Лукашенко согласился выдать Украине задержанных граждан России
Украинский журналист Дмитрий Гордон пообщался с президентом Беларуси Александром Лукашенко на актуальные на сегодняшний день темы, включая ситуацию с коронавирусом, предстоящие выборы, а также задержание "российских боевиков", якобы готовивших беспорядки во время президентских выборов.
Московский Комсомолец 17:02
Экономика
Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
Центробанк 4 августа опубликовал результаты июльского мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в рублях в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.
РБК 02:30
Политика
Помпео объявил награду в $10 млн за данные о вмешивающихся в выборы
«Программа госдепартамента «Награда за справедливость» предлагает награду до $10 млн за установление или обнаружение злонамеренных лиц, которые вмешиваются в выборы в США, действуя по распоряжению иностранных правительств», — сообщил Помпео, отвечая на вопрос о возможной угрозы «вмешательства» в выборы со стороны России и других стран.
РБК 16:33
Экономика
Девелоперы предсказали спрос на гибкие офисы
По итогам этого года большинство девелоперов (77%) прогнозируют снижение объемов выручки и (или) прибыли.
Российская газета 17:01
Авто
Пикап Nissan с пробегом в миллион миль вернули на завод
В США водитель по имени Брайан Мерфи привез на завод свой пикап, а взамен получил экземпляр совершенно новой модели.
Car.ru 08:10
Армия и оружие
В России началось серийное производство нового пистолета «Удав»
ЦНИИТочмаш, входящий в состав Ростеха, начал серийное производство первой партии самозарядного 9-миллиметрового пистолета «Удав», сообщает пресс-служба госкорпорации.
Live24 05:36
Общество
Собянин рассказал о сроках снятия ограничительных мер в Москве
Ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, могут действовать в Москве еще несколько месяцев.
Lenta.ru 14:59
Политика
В российской вакцине от коронавируса засомневались в Европе
На сегодняшний день общественность задается вопросами о том, на каком этапе исследования находится российская вакцина, какое мнение на этот счет у ученых, что именно обещает Россия, и какова реакция ВОЗ на известие о создании прививки.
Live24 12:58
Политика
Медведев оценил текущие отношения России и Белоруссии
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что отношения Москвы и Минска и интеграция стали мелкой разменной монетой в ходе избирательной кампании в Белоруссии.
RT на русском 08:24
Политика
Армения ограничила вещание российских каналов
Президент Армении Армен Саркисян подписал указ, которым ограничил вещание иностранных каналов, включая российские.
Lenta.ru 10:49
Футбол
Газизов: Кокорин перешел в «Спартак» не из-за денег
Финансовый вопрос не стоял во главе угла для Александра Кокорина в переговорах с московским "Спартаком".
ТАСС Спорт 16:46