Гаджеты
ВедомостиSamsung представила новые смартфоны Galaxy Note 20 и Galaxy Z Fold 2
Samsung Electronics в режиме онлайн-презентации представила смартфоны Galaxy Note20 и Galaxy Note20 Ultra, планшеты Tab S7 и Tab S7+, часы Galaxy Watch3.
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Экономика
Свыше 5,7 млрд рублей направлено на первый этап строительства Жатайской судоверфи в Якутии
Якутия 24 20:00
Политика
Лукашенко не хочет видеть своего сына во главе Беларуси
В ходе разговора белорусский президент сказал, что не хотел бы видеть своего сына Николая на посту президента Беларуси.
DixiNews 18:48
Авто
АвтоВАЗ планирует выпустить новую версию Lada Xray Cross для молодежи
Речь идет о стойках и обивке потолка. На багажной двери можно заметить металлические шильдики с названием специальной версии.
Evo-rus.com 03 августа в 12:49
Общество
Камчатская ведущая, ставшая известной из-за смеха в эфире, уволилась
Журналистка ГТРК "Камчатка" (филиал ВГТРК) Александра Новикова, которая стала известной после видеоролика, где она не может сдержать смех, рассказывая о размере выплат льготникам, сообщила РИА Новости, что уволилась после организованного ею митинга в поддержку протестующих в Хабаровске.
РИА Новости 20:15
Общество
Вирусолог назвал сроки второй волны коронавируса в России
Вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн предсказал начало второй волны эпидемии коронавируса в России на октябрь-ноябрь.
РИА Новости 13:43
Общество
Станислав Садальский назвал день, когда «умер» театр «Современник»
Телепрограмма 06:56
Общество
Власти Улан-Удэ закупят автобусы с цитатами Путина на 200 млн рублей
Компания вчера в 10:12
Происшествия
Двое военнослужащих пострадали при обрушении моста в Хабаровском крае
Двое военных пострадали в результате ЧП при наведении моста в Хабаровском крае, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).
ФАН 04:40
Происшествия
Daily Mail опубликовала новую видеозапись задержания Джорджа Флойда
News.ru вчера в 05:18
Авто
Официально представлен суперкар Gordon Murray T.50
Гордон Мюррей, автор легендарного McLaren F1, который считается первым в мире гиперкаром, представил новую модель под собственной маркой — Gordon Murray Automotive (GMA).
Тарантас Ньюс 06:20
Экономика
Мэрия Новокузнецка напомнила про удорожание ЖКУ
Заместитель главы Новокузнецка по экономическим вопросам отметила, что плата за коммунальные услуги вырастет не более чем на 15%.
ВашГород.ру 21:45
Происшествия
СК наградил 7-летнюю девочку, спасшую тонущего ребенка в Крыму
В Крыму представители регионального СК наградили семилетнюю девочку из Тулы, которая спасла тонущего в бассейне мальчика.
РЕН ТВ 11:04
Шоу-бизнес
Участник «Уральских пельменей» раскрыл причину ухода Михалковой
Один из создателей шоу "Уральские пельмени" Сергей Исаев рассказал порталу Е1.ru, с чем был связан уход из коллектива актрисы Юлии Михалковой.
РИА Новости 15:30
Политика
Путин подписал указ об отставке трех генералов СК
Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку трех генералов и одного полковника Следственного комитета России, сообщает РБК со ссылкой на источник в ведомстве.
Газета.Ru 14:24
Политика
CNN: Пентагон отрицает, что взрыв в Бейруте связан с нападением
Коммерсантъ вчера в 20:40
Общество
В России может существенно подорожать доставка товаров из магазинов
Москва, 6 августа 2020, 01:41 — REGNUM Доставка товаров из магазинов может подорожать примерно вдвое в случае принятия в России новых «Санитарно-эпидемиологических требований к предоставлению услуг населению», передают 6 августа «Известия» со ссылкой на собственные источники.
REGNUM 18:41
Шоу-бизнес
Памела Андерсон похвалилась архивным откровенным фото
Известная фотомодель и актриса Памела Андерсон поделилась с подписчиками в Инстаграме архивной откровенной фотографией.
7 новостей 02:14
Экономика
По крупнейшей экономике мира нанесен жесточайший в истории удар
По мнению автора материала, коронавирус нанес по США жесточайший удар.
Lenta.ru 19:15
Общество
Хабаровчане снова провели шествие в поддержку Фургала
В среду вечером жители Хабаровска вышли на очередную несанкционированную акцию в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала, сообщил корреспондент "Интерфакса".
Интерфакс 08:20
Политика
Facebook удалил пост Трампа с фейком о коронавирусе
Социальная сеть Facebook удалила видеозапись с личной страницы президента США Дональда Трампа, которая содержала ложную информацию о коронавирусной инфекции.
Известия 20:00
Политика
В Европе возникли четыре вопроса к российской вакцине от коронавируса
В начавшейся по всему миру гонке за вакциной от коронавируса лидирует Россия.
Lenta.ru 10:24
Интернет
В WhatsApp появилась функция проверки фейковых сообщений
Проверка осуществляется посредством поисковой системы Google. Механизм сравнивает информацию в сообщении и поисковой системе.
Evo-rus.com 02:27
Происшествия
У пляжа в Анталье нашли мертвым 20-летнего мужчину
Отдыхавшие в турецкой Анталье туристы обнаружили тело 20-летнего молодого человека.
ФАН 14:30
Политика
В посольстве РФ прокомментировали доклад Госдепа о дезинформации
Доклад Госдепартамента об "экосистеме российской дезинформации и пропаганды" является попыткой заглушить предложения Москвы о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах.
ТАСС 21:41
Политика
В Совфеде осудили призыв экс-депутата Рады к русскоязычному населению
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT призыв бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион к русскоязычным гражданам «паковать манатки», так как они «остались за гранью парадигмы страны».
RT на русском 03:29
Здоровье
Регулярный секс оказывает благотворное влияние на организм
Народные новости 03:18
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
Как сообщает ToDay News Ufa, выплаты по 10 000 рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет получили не все семьи.
ToDay News Ufa 17:02