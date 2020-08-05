Гаджеты

ВедомостиВедомостиSamsung представила новые смартфоны Galaxy Note 20 и Galaxy Z Fold 2

Samsung Electronics в режиме онлайн-презентации представила смартфоны Galaxy Note20 и Galaxy Note20 Ultra, планшеты Tab S7 и Tab S7+, часы Galaxy Watch3.
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Работа над ошибками: Samsung Galaxy Z Fold2 представлен официально

The GEEK13:17

Новые флагманские смартфоны Samsung Galaxy Note20 и Note20 Ultra

РИА Новости13:08

Samsung представила самый флагманский флагман — Galaxy Note20 Ultra со сверхъярким 120-Гц дисплеем и 108-Мп камерой

3DNews10:00

Монстр автономности с абсолютно новой камерой Samsung Galaxy M31s наконец поступает в продажу

iXBT.com17:20

Просто космос

Российская газета12:20

Представлен главный флагманский смартфон Samsung 2020 года

Ferra10:00

Самые мощные: представлены планшеты Samsung Galaxy Tab S7 и Galaxy Tab S7+

Игромания.ру13:32
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Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 21:50, Ашберн
Происшествия

В Астрахани на детской площадке плита насмерть задавила мальчика

Газета.Ru 16:32
12
Экономика

Свыше 5,7 млрд рублей направлено на первый этап строительства Жатайской судоверфи в Якутии

Якутия 24 20:00
Политика

Лукашенко не хочет видеть своего сына во главе Беларуси

В ходе разговора белорусский президент сказал, что не хотел бы видеть своего сына Николая на посту президента Беларуси.
DixiNews 18:48
Авто

АвтоВАЗ планирует выпустить новую версию Lada Xray Cross для молодежи

Речь идет о стойках и обивке потолка. На багажной двери можно заметить металлические шильдики с названием специальной версии.
Evo-rus.com 03 августа в 12:49
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Происшествия

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Газета.Ru 13:27
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Общество

Камчатская ведущая, ставшая известной из-за смеха в эфире, уволилась

Журналистка ГТРК "Камчатка" (филиал ВГТРК) Александра Новикова, которая стала известной после видеоролика, где она не может сдержать смех, рассказывая о размере выплат льготникам, сообщила РИА Новости, что уволилась после организованного ею митинга в поддержку протестующих в Хабаровске.
РИА Новости 20:15
14
Общество

Вирусолог назвал сроки второй волны коронавируса в России

Вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн предсказал начало второй волны эпидемии коронавируса в России на октябрь-ноябрь.
РИА Новости 13:43
545
Общество

Станислав Садальский назвал день, когда «умер» театр «Современник»

Телепрограмма 06:56
Происшествия

Актер Ефремов в суде отказался признать вину в смертельном ДТП

Новый День 06:22
622
Общество

Власти Улан-Удэ закупят автобусы с цитатами Путина на 200 млн рублей

Компания вчера в 10:12
56
Происшествия

Двое военнослужащих пострадали при обрушении моста в Хабаровском крае

Двое военных пострадали в результате ЧП при наведении моста в Хабаровском крае, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).
ФАН 04:40
187
Происшествия

Daily Mail опубликовала новую видеозапись задержания Джорджа Флойда

News.ru вчера в 05:18
61
Авто

Официально представлен суперкар Gordon Murray T.50

Гордон Мюррей, автор легендарного McLaren F1, который считается первым в мире гиперкаром, представил новую модель под собственной маркой — Gordon Murray Automotive (GMA).
Тарантас Ньюс 06:20
1
Экономика

Мэрия Новокузнецка напомнила про удорожание ЖКУ

Заместитель главы Новокузнецка по экономическим вопросам отметила, что плата за коммунальные услуги вырастет не более чем на 15%.
ВашГород.ру 21:45
Происшествия

СК наградил 7-летнюю девочку, спасшую тонущего ребенка в Крыму

В Крыму представители регионального СК наградили семилетнюю девочку из Тулы, которая спасла тонущего в бассейне мальчика.
РЕН ТВ 11:04
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Шоу-бизнес

Участник «Уральских пельменей» раскрыл причину ухода Михалковой

Один из создателей шоу "Уральские пельмени" Сергей Исаев рассказал порталу Е1.ru, с чем был связан уход из коллектива актрисы Юлии Михалковой.
РИА Новости 15:30
5
Политика

Путин подписал указ об отставке трех генералов СК

Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку трех генералов и одного полковника Следственного комитета России, сообщает РБК со ссылкой на источник в ведомстве.
Газета.Ru 14:24
212
Политика

CNN: Пентагон отрицает, что взрыв в Бейруте связан с нападением

Коммерсантъ вчера в 20:40
97
Общество

В России может существенно подорожать доставка товаров из магазинов

Москва, 6 августа 2020, 01:41 — REGNUM Доставка товаров из магазинов может подорожать примерно вдвое в случае принятия в России новых «Санитарно-эпидемиологических требований к предоставлению услуг населению», передают 6 августа «Известия» со ссылкой на собственные источники.
REGNUM 18:41
52
Шоу-бизнес

Памела Андерсон похвалилась архивным откровенным фото

Известная фотомодель и актриса Памела Андерсон поделилась с подписчиками в Инстаграме архивной откровенной фотографией.
7 новостей 02:14
Экономика

По крупнейшей экономике мира нанесен жесточайший в истории удар

По мнению автора материала, коронавирус нанес по США жесточайший удар.
Lenta.ru 19:15
4
Общество

Хабаровчане снова провели шествие в поддержку Фургала

В среду вечером жители Хабаровска вышли на очередную несанкционированную акцию в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала, сообщил корреспондент "Интерфакса".
Интерфакс 08:20
54
Политика

Facebook удалил пост Трампа с фейком о коронавирусе

Социальная сеть Facebook удалила видеозапись с личной страницы президента США Дональда Трампа, которая содержала ложную информацию о коронавирусной инфекции.
Известия 20:00
Политика

В Европе возникли четыре вопроса к российской вакцине от коронавируса

В начавшейся по всему миру гонке за вакциной от коронавируса лидирует Россия.
Lenta.ru 10:24
88
Интернет

В WhatsApp появилась функция проверки фейковых сообщений

Проверка осуществляется посредством поисковой системы Google. Механизм сравнивает информацию в сообщении и поисковой системе.
Evo-rus.com 02:27
26
Происшествия

У пляжа в Анталье нашли мертвым 20-летнего мужчину

Отдыхавшие в турецкой Анталье туристы обнаружили тело 20-летнего молодого человека.
ФАН 14:30
611
Политика

В посольстве РФ прокомментировали доклад Госдепа о дезинформации

Доклад Госдепартамента об "экосистеме российской дезинформации и пропаганды" является попыткой заглушить предложения Москвы о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах.
ТАСС 21:41
86
Политика

В Совфеде осудили призыв экс-депутата Рады к русскоязычному населению

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT призыв бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион к русскоязычным гражданам «паковать манатки», так как они «остались за гранью парадигмы страны».
RT на русском 03:29
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Здоровье

Регулярный секс оказывает благотворное влияние на организм

Народные новости 03:18
Общество

Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа

Как сообщает ToDay News Ufa, выплаты по 10 000 рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет получили не все семьи.
ToDay News Ufa 17:02
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