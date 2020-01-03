Гаджеты

РИА НовостиРИА НовостиSamsung представила новые версии флагманских смартфонов

Компания Samsung представила два новых смартфона — Galaxy S10 Lite и Note10 Lite. Galaxy S10 Lite получил тройную основную камеру с ультраширокоугольным, стандартным и макрообъективами.
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Названа дата запуска украинского телеканала для жителей Донбасса

Украинский государственный телеканал для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса заработает 15 февраля.
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В США заявили об отсутствии конкретных угроз после убийства Сулеймани

Власти США заявили об отсутствии каких-либо конкретных и заслуживающих доверия угроз для страны после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
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Источник назвал причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию

В конце декабря президент Александр Лукашенко заявил, что в 2020-м Белоруссия купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних.
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Источник утверждает, что 7-нм графические процессоры поколения Ampere выйдут на рынок только во втором полугодии.
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Экономисты предрекли слабый доллар в 2020 году

По прогнозам начальника отдела долговых инструментов M&G Investments Джима Ливисса, в 2020 году ФРС может продолжить снижение ставки, что также станет негативным фактором для доллара.
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Прокуратура Киевской области завершила досудебное расследование по делу о драке экс-депутата Верховной рады Украины Олега Ляшко и главы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса в аэропорту "Борисполь", сообщила в пятницу пресс-служба полиции.
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