Гаджеты

РИА НовостиРИА НовостиSamsung представила новые версии флагманских смартфонов

Компания Samsung представила два новых смартфона — Galaxy S10 Lite и Note10 Lite. Galaxy S10 Lite получил тройную основную камеру с ультраширокоугольным, стандартным и макрообъективами.
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Samsung представил новые «десятки»

РЕН ТВ14:56

Samsung в Galaxy S10 Lite порадует улучшенной оптической стабилизацией

Актуальные Новостивчера в 09:40

Samsung представила новые версии флагманских смартфонов

РИА Новости13:28

Samsung представил смартфоны S10 Lite и Note10 Lite. Названы цены в России

Российская газета12:09

Samsung Galaxy S10 Lite за 45 000 рублей оказался пластиковым

iXBT.com12:17

Samsung Galaxy S10 Lite получит лучшую оптическую стабилизацию

Профильвчера в 09:59

Samsung представила удешевленный Galaxy Note10 Lite со стилусом

Astera15:42
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Политика

Крымские татары назвали новогоднее обращение Зеленского комическим

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров отреагировал на новогоднее обращение лидера Украины Владимира Зеленского.
Lenta.ru вчера в 05:53
Общество

Производитель Superjet подал иск к «ИрАэро» почти на миллиард рублей

В Арбитражный суд Москвы поступил иск от производителя самолетов Sukhoi Superjet 100 компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), которая намерена отсудить у авиакомпании "ИрАэро" из Иркутска почти миллиард рублей, информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.
РИА Новости 16:26
Армия и оружие

В МИД Иордании прокомментировали убийство иранского генерала Сулеймани

Амман призывает приложить все усилия для сдерживания роста напряженности на Ближнем востоке в связи с убийством иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке, последствия эскалации конфликта предсказать невозможно, заявил официальный представитель МИД Иордании Зейфаллах Фаиз.
РИА Новости 16:11
Общество

Сотни российских туристов застряли на границе с Белоруссией

Lenta.ru 09:17
Происшествия

Стоматолог избил женщину с ребенком на руках в Уссурийске

На кадрах видно, что врач-стоматолог пытался отнять у нее телефон, хватая за руки, хотя женщина держала ребенка.
Газета.Ru 16:59
Общество

Над Россией пройдет метеорный дождь

РИА Новости 10:35
Армия и оружие

Маршал Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в Ливии

RT на русском 16:56
Хоккей

Тренер молодежной сборной России рассказал, как можно обыграть Швецию

Помощник главного тренера сборной России Валерия Брагина Игорь Ларионов рассказал о том, за счет чего российская команда сумеет победить шведов в полуфинале чемпионата мира, который проходит в Чехии.
Российская газета 16:00
Баскетбол

Скончался бывший баскетболист ЦСКА Николай Дьяченко

Пресс-служба московского баскетбольного клуба ЦСКА сообщила, что на 73-м году жизни скончался бывший баскетболист клуба и сборной СССР Николай Дьяченко.
Вести.Ru 16:21
Шоу-бизнес

Кэмерон Диаз впервые стала матерью в 47 лет

Актриса Кэмерон Диаз родила дочь от гитариста Бенджи Мэддена. О появлении малышки на свет Диаз написала в своем Instagram.
НТВ 14:48
Армия и оружие

Представитель МИД Франции объяснила, почему США убили Сулеймани

Причину убийства иранского генерала Касема Сулеймани объяснила госсекретарь по европейским делам министерства иностранных дел Франции Амели де Моншален 3 января в эфире радиостанции RTL.
Красная весна 04:45
Общество

Выигравший миллиард рублей москвич не забрал деньги

Российская газета 09:22
Экономика

Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян

Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Ведомости вчера в 15:54
Армия и оружие

«Бросили динамит в пороховую бочку»: эксперт рассказал о последствиях ликвидации Сулеймани для США

По словам президента научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгения Сатановского, силы «Кудс» без труда могут нанести удары по Штатам.
ТК Звезда 08:39
Армия и оружие

Трамп назвал Сулеймани «террористом номер один в мире»

Президент США Дональд Трамп назвал генерала КСИР Касема Сулеймани "террористом номер один в мире", обвинив его в подготовке нападений на американских дипломатов и военнослужащих.
РИА Новости 15:42
Футбол

Экс-полузащитник «Тамбова» Бенито стал игроком киевского «Динамо»

Бомбардир.ру 09:08
Энергетика

Названа цена на российский газ для Белоруссии

31 декабря 2019 года «Газпром» и Белоруссия подписали протокол о ценах на газ на январь-февраль 2020 года и дополнения к контрактам на транзит и поставку топлива, продлевающие их до 2021 года.
Lenta.ru 08:11
Общество

Бездомный житель Москвы отсудил у сети фитнес-клубов более 140 тысяч рублей

Мужчина, чье имя не называется, ночевал в спортзале.
Эхо Москвы 12:00
Космос

Астрофизики NASA зафиксировали необычный «магнитный взрыв» на Солнце

Naked Science 26.12.19 в 19:01
Футбол

«Севилья» сыграла вничью с «Алетиком» в матче Примеры

«Севилья» и «Атлетик» сыграли вничью в матче 19-го тура чемпионата Испании.
Чемпионат 16:56
Энергетика

Белоруссия остановила экспорт нефтепродуктов

Белоруссия временно остановила экспорт нефтепродуктов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в концерне «Белнефтехим».
Lenta.ru 10:03
Политика

Названа дата запуска украинского телеканала для жителей Донбасса

Украинский государственный телеканал для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса заработает 15 февраля.
Lenta.ru 10:34
Происшествия

Российские акробаты упали с высоты во время выступления в Нидерландах

Два акробата из России упали с высоты во время выступления в столице Нидерландов Амстердаме.
Lenta.ru 16:37
Происшествия

В Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета

Следователи в Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета с участием подозреваемой, детским врачом Юлией Кузьменко, передает в пятницу сайт телеканал "Громадське ТВ" (Общественное ТВ).
РИА Новости 03:30
Политика

В МИД России назвали убийство Сулеймани «новой реальностью» и цинизмом

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала убийство иранского генерала Касема Сулеймани, заявив, что мир в настоящее время сталкивается с новой реальностью.
ANNA-News 09:15
Космос

Для полётов в космос придётся впадать в спячку

Учёные из Европейского космического агентства (ESA) считают, что гибернация, она же спячка, может быть вполне подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на далёкие планеты.
Популярная механика 30.12.19 в 19:02
Политика

Шнуров сравнил Зеленского с Путиным

Президент РФ Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский являются настоящими профессиональными политиками и пользуются доверием среди жителей своих стран.
URA.Ru вчера в 18:13
Спорт

Клебо обошёл Устюгова в общем зачёте «Тур де Ски»

RT на русском 11:55
Общество

Цены на нефть выросли после новости об убийстве иранского генерала

Эксперты агентства Bloomberg связывают такой рост с новостями об убийстве американскими военными командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
ТАСС вчера в 22:29
Политика

Кадыров прокомментировал убийство генерала Сулеймани

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в своем Telegram-канале убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными, предупредив о возможных непредсказуемых последствиях такого шага.
РИА Новости 16:59
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