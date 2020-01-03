Гаджеты

РИА НовостиРИА НовостиSamsung представила новые версии флагманских смартфонов

Компания Samsung представила два новых смартфона — Galaxy S10 Lite и Note10 Lite. Galaxy S10 Lite получил тройную основную камеру с ультраширокоугольным, стандартным и макрообъективами.
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Два новых смартфона Samsung появятся в продаже с середины января

News.ru22:04

Samsung представила новые версии флагманских смартфонов

РИА Новости13:28

Интересное отличие Samsung Galaxy S10 Lite от Galaxy Note10 Lite

iXBT.com20:47

Samsung представил новые «десятки»

РЕН ТВ14:56

Samsung представила удешевленный Galaxy Note10 Lite со стилусом

Astera15:42

Samsung представила новые версии флагманских смартфонов

Коммерсантъ21:12

Samsung представил смартфоны S10 Lite и Note10 Lite. Названы цены в России

Российская газета12:09
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Происшествия

Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео

РИА Новости вчера в 13:02
Происшествия

В Уссурийске стоматолог избил женщину с ребенком на руках

Врач-стоматолог из Уссурийска избил женщину с трехлетним ребенком на руках. Видео с инцидентом опубликовал телеканал "Россия 24".
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Общество

Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе

Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
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Постпред Ирана в ООН сравнил убийство Сулеймани с объявлением войны

Убийство войсками США иранского генерала Касема Сулеймани равносильно объявлению войны, заявил в интервью CNN постпред Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи.
РБК 21:03
Гаджеты

NVIDIA Ampere: преемник Turing выйдет не ранее второго полугодия

Источник утверждает, что 7-нм графические процессоры поколения Ampere выйдут на рынок только во втором полугодии.
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В Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета

Следователи в Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета с участием подозреваемой, детским врачом Юлией Кузьменко, передает в пятницу сайт телеканал "Громадське ТВ" (Общественное ТВ).
РИА Новости 03:30
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США предостерегли Ирак от вывода американских войск

Вашингтон будет очень разочарован, если Ирак попросит вывести американские войска из страны после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
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Два акробата из России упали с высоты во время выступления в столице Нидерландов Амстердаме.
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Новогодняя серия «Простоквашино» набрала миллион просмотров

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Армия и оружие

В США пофантазировали о российских истребителях будущего

Авторы учли, какие боевые машины есть в ВКС России сейчас, и пофантазировало будущем.
Lenta.ru 09:08
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Мендель назвала Зеленского «одним из самых влиятельных людей в мире»

РИА Новости 18:15
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Технологии

В Microsoft назвали дату прекращения поддержки Windows 7

В марте 2019 года корпорация Microsoft объявила о решении в январе 2020 года прекратить техническую поддержку и обновление операционной системы Windows 7.
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Кино

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На Первом канале покажут продолжение двухсерийного телефильма "Зеленый фургон" (1983), в котором вернулся к своей роли Дмитрий Харатьян, сообщает сайт Первого канала.
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Украинский журналист Павел Зубюк сравнил столицы России и Украины и пришел к выводу, что Киев, словно "неухоженное общежитие", а также является "второсортной Москвой".
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ЦСКА интересуется полузащитником загребского «Динамо»

Московский ЦСКА хочет взять в аренду с правом выкупа полузащитника загребского «Динамо» Ловро Маера.
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Армия и оружие

Маршал Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в Ливии

РИА Новости 16:30
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Венесуэльская PDVSA передала контроль над месторождениями зарубежным партнерам, сообщает Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности и президента компании Рафаэля Рамиреса, а также источники.
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Напомним, вседорожник Wildlander является перелицованной версией кроссовера Toyota RAV4 пятого поколения, который этой осенью начали выпускать в России.
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Армия и оружие

Сирийская армия освободила деревню Эт-Тах в провинции Идлиб

Войска Сирийской арабской армии (САА) освободили деревню Эт-Тах в провинции Идлиб в 45 км от города Идлиб — главного города Идлибской зоны деэскалации, сообщил полковник САА Мунзер Дашер журналистам.
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Трамп прокомментировал убийство Сулеймани

Президент США Дональд Трамп прокомментировал в Twitter убийство в ходе ракетной атаки главы спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР иранского генерала Касема Сулеймани.
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Польский президент проигнорирует форум памяти Холокоста в Израиле

Президент России подтвердил планы посетить Израиль по случаю Дня памяти жертв Холокоста в середине января.
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Роспотребнадзор назвал денежные купюры источником инфекции

Бумажные деньги являются превосходным рассадником инфекции, сообщили в управлении Роспотребнадзора.
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Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
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В допинг-пробе французской фигуристки нашли кокаин

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Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал доход, полученный от студии «Квартал 95».
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Прогноз на 2020 год: сколько будут стоить нефть и рубль

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