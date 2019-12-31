Гаджеты

РИА НовостиРИА НовостиSamsung представила новые версии флагманских смартфонов

Компания Samsung представила два новых смартфона — Galaxy S10 Lite и Note10 Lite. Galaxy S10 Lite получил тройную основную камеру с ультраширокоугольным, стандартным и макрообъективами.
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Подробнее о событии

Два новых смартфона Samsung появятся в продаже с середины января

News.ru22:04

Samsung представил смартфоны S10 Lite и Note10 Lite. Названы цены в России

Российская газета12:09

Интересное отличие Samsung Galaxy S10 Lite от Galaxy Note10 Lite

iXBT.com20:47

Samsung представил новые «десятки»

РЕН ТВ14:56

Samsung представила удешевленный Galaxy Note10 Lite со стилусом

Astera15:42

Samsung представила новые версии флагманских смартфонов

РИА Новости13:28

Samsung представила новые версии флагманских смартфонов

Коммерсантъ21:12
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Общество

В Багдаде нанесли новый авиаудар по колонне шиитского ополчения

РИА Новости 18:22
Политика

Президент Ирана пообещал отомстить за убийство генерала Сулеймани

Иранский лидер Хасан Рухани заявил, что Иран и «свободные страны региона» готовы отомстить за гибель главы иранского подразделения «Кудс» Касема Сулеймани.
News.ru 01:35
Происшествия

Летевший из Тюмени в Петербург самолёт экстренно сел в Перми

RT на русском 23:31
Армия и оружие

Китай подтвердил передачу Сирии аналогов российских С-300

Китайское информационное агентство «Sohu» подтвердило факт передачи сирийским военным средств противовоздушной и противоракетной обороны КНР, аналогичных российским ЗРК С-300, переданных немногим более года назад на вооружение сирийской армии, но до сих пор не принимавших участие в атаках на самолёты противников.
Avia.pro вчера в 00:17
Армия и оружие

Трамп заявил о готовности США к любым действиям против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к любым действиям по отношению к Ирану после убийства Штатами иранского генерала Касема Сулеймани.
Life.ru 18:46
Авто

Mazda готовится к запуску полностью электрического кроссовера MX-30

CarsWeek.ru 31.12.19 в 19:24
Политика

Журналист рассказал о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина

Президент США Дональд Трамп в 2017 году отругал директора разведывательного управления Пентагона Майкла Флинна и высокопоставленных сотрудников Белого дома за то, что они не сообщили ему о звонке российского лидера Владимира Путина.
РИА Новости 20:06
Общество

Выигрышный лотерейный билет на миллиард рублей купили в Подмосковье

РИА Новости 02:53
Шоу-бизнес

Альбина Джанабаева удивила неряшливым видом

Экспресс газета 23:43
Происшествия

СК начал проверку из-за избиения врачом женщины с ребенком в Приморье

Следователи в Приморском крае организовали доследственную проверку после публикации в СМИ информации о том, что в одном из медучреждений Уссурийска врач-стоматолог избил женщину и ее ребенка.
РБК 22:16
Политика

В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина

Дуда не примет участие в World Holocaust Forum в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина, сообщило ранее одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza.
РИА Новости 11:06
Армия и оружие

Reuters: США и союзники приостановили обучение иракских войск

Вооруженные силы США и других стран, участвующих в антитеррористической операции "Непоколебимая решимость" на территории Ирака, временно прекратили обучение иракских военнослужащих из-за усиления напряженности в регионе.
ТАСС 20:04
Армия и оружие

Американский журнал рассказал о российских боевых самолетах будущего

Американский журнал Military Watch предположил, какими могут быть российские боевые самолеты будущего.
РИА Новости 22:23
Происшествия

В Новосибирске двое пьяных дебоширов напали на полицейских

Сотрудники правоохранительных органов в Новосибирске задержали двух молодых людей, которые накануне, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напали на сотрудников патрульно-постовой службы.
ТАСС 23:00
Происшествия

Опубликовано видео убийства полицейскими жителя Камышлова

Вечерние Ведомости 02:36
Хоккей

Молодежная сборная России по хоккею вышла в полуфинал ЧМ-2020

Молодежная сборная России по хоккею обыграла команду Швейцарии в четвертьфинале чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 3:1.
Московский Комсомолец вчера в 09:14
Музыка

Группа «Ленинград» воссоединится ради фестиваля в Калифорнии

Дни24 10:09
Общество

СБУ отменила запрет на въезд актеру Федору Добронравову

Служба безопасности Украины отменила запрет на въезд российскому актеру Федору Добронравову, сообщает «Украинские новости».
Московский Комсомолец 10:00
Шоу-бизнес

Ангелина Вовк продемонстрировала свою фигуру в бассейне с мандаринами

Народные новости 16:32
Общество

Над Россией пройдет метеорный дождь

В ночь на субботу в Москве и области ожидается ясная погода, которая позволит наблюдать метеорный поток Квадрантиды, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
РИА Новости 10:35
Общество

Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом

С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Газета.Ru 03:45
Экономика

Россия остановила поставки нефти в Белоруссию

Россия прекратила поставки нефти в Белоруссию, сообщает ТАСС.
BFM.ru 08:41
Здоровье

Врачи получат выплаты за раннее выявление онкозаболеваний

Врачи, выявившие у пациента онкологическое заболевание во время диспансеризации или профилактического медосмотра, получат стимулирующие выплаты с 1 января 2020 года, передает телеканал "Якутия 24".
Якутия 24 вчера в 00:00
Экономика

Экономист заявил об историческом антирекорде украинских металлургов

Министр экономики Тимофей Милованов, в свою очередь, назвал главными факторами падения почти всех видов промышленности системную нехватку спроса на продукцию и негативное влияние укрепления гривны на конкурентоспособность украинских производителей.
РИА Новости 18:38
Происшествия

Во Владивостоке задержали мужчину, прокалывавшего колеса машин

Во Владивостоке инспекторы патрульно-постовой службы задержали хулигана, который в первые дни наступившего года проколол колеса около 40 автомобилей.
Российская газета 20:47
Происшествия

В Красноярском крае главу района арестовали за взятку

Глава Козульского района в Красноярском крае обвиняется в получении крупной взятки, он арестован, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
РИА Новости 02:18
Теннис

Медведев и Хачанов одолели итальянцев Боллели и Лоренци на ATP Cup

RT на русском 12:15
Технологии

Microsoft назвала дату прекращения поддержки Windows 7

Корпорация Microsoft прекратит поддержку операционной системы Windows 7 с 14 января. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.
Известия 20:48
Политика

Кравчук поспорил с Савченко о трех разных Украинах

Бывший президент Украины Леонид Кравчук считает, что страна разделена на три части, а украинцы — нация без ДНК, которая не может найти общего корня.
РИА Новости 08:36
Армия и оружие

NI включил российскую морскую пехоту в число лучших в мире

Американский журнал The National Interest включил морскую пехоту России в пятерку лучших в мире наряду с аналогичными родами войск США, Великобритании, Южной Кореи и Китая.
РИА Новости вчера в 23:23
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