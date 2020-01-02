Гаджеты
РИА НовостиSamsung представила новые смартфоны Galaxy
Южнокорейская компания Samsung представила линейку флагманских смартфонов Galaxy S20. Презентацию транслировал YouTube-канал производителя. Новая линейка смартфонов Samsung состоит из Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra.
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Единоборства
Азербайджанский борец стал чемпионом Европы
Азербайджанский борец греко-римского стиля Санан Сулейманов (77 килограммов) завоевал золотую медаль чемпионата Европы по борьбе, который проходит в Риме (Италия), сообщает Sputnik Азербайджан.
Политика
ЕС планирует пересмотреть Соглашение о свободной торговле с Украиной
Еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгейи заявил, что Евросоюз планирует в 2020 году подготовить пересмотр Соглашения о свободной торговле с Украиной.
Политика
Черного Ленина из ДНР задержали в России
Ополченец самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Бенесс Айо по прозвищу Черный Ленин был задержан в Архангельской области по запросу Украины.
Игры
Продюсер DOOM Eternal: «Doom — вредная пища, и мы гордимся этим»
Исполнительный продюсер DOOM Eternal Марти Стреттон (Marty Stratton) в интервью Official Xbox Magazine с гордостью назвал предстоящую игру «вредной пищей» с большим количеством «питательных веществ».
Общество
Вассерман призвал не увольнять хохочущую над льготами ведущую ВГТРК
Со смеявшейся над льготами ведущей новостей руководство регионального филиала ВГТРК провело беседу, но решение о дальнейшей ее судьбе на телеканале еще не принято.
Происшествия
Петербурженка сбежала из коронавирусного карантина
Жительница Санкт-Петербурга сбежала из коронавирусного карантина в Боткинской больнице.
Футбол
Коутиньо оценил выступление «Ливерпуля»
Политика
Дутерте распорядился выслать военнослужащих США с Филиппин
Президент Филиппин Родриго Дутерте решил отменить соглашение от 1998 г. с США, которое давало право тысячам американских военных законно находится в стране, сообщает британская газета The Guardian.
Политика
«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2»
Газопровод «Северный поток-2» запустят в конце 2020 года, следует из презентации компании, подготовленной к Дню инвестора.
Политика
Посольство России в Германии ответило на статью посла Польши о войне
Слова посла Польши в ФРГ Анджея Пшилебского о "наибольшей выгоде" Советского Союза от "окончания войны" против нацистской Германии и о внесении западными союзниками решающего вклада в разгром Третьего рейха стали примером исторического ревизионизма в русле установок Варшавы на фальсификацию истории, заявили во вторник в посольстве России в Германии.
Наука
В Канаде обнаружен новый вид тираннозавра
Группа ученых из Королевского Тирреловского палеонтологического музея в Канаде обнаружили останки неизвестного вида тираннозавра - Thanatotheristes degrootorum («Жнец смерти»).
Здоровье
В Тюмени студентку с коронавирусом вылечили и выписали из больницы
Из Тюменской инфекционной больницы выписали вылеченную от нового коронавируса студентку Тюменского индустриального университета, гражданку Китая.
Политика
На Украине предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу
Глава украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Киев может обменять воду для Крыма на уступки в переговорах по Донбассу.
Происшествия
В Польше избили граждан РФ, Белоруссии и Украины
В польском городе Торунь семеро неизвестных напали на пятерых граждан России, Белоруссии и Украины, сообщило 11 февраля издание «Европейская правда» со ссылкой на польские СМИ.
Авто
Ferrari представила болид 2020 года
В Италии, в театре Ромоло Валли города Реджо-Эмилия команда Ferrari представила новый гоночный автомобиль, на котором в 2020 году будут выступать Себастьян Феттель и Шарль Леклер.
Киберспорт
Geek Fam прошла на ESL One Los Angeles
Geek Fam победила Team Io в матче за выход на ESL One Los Angeles.
Авто
Эксперты назвали 8 признаков того, что автомобиль не продастся
Зачастую вопрос скорости продаж упирается только в цену — продать можно и битую машину, назначив за нее адекватную стоимость.
Наука
Физики освоили рапидную съемку в терагерцовом диапазоне
В результате удалось впервые записать терагерцовое видео с частотой в три тысячи кадров в секунду, при этом сохраняя высокое разрешение и чувствительность, пишут авторы в журнале Physical Review X. Терагерцовое излучение — это диапазон электромагнитных колебаний между инфракрасным спектром и радио.
Гаджеты
Новые беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds+ звучат вдвое дольше
Galaxy Buds+ звучат громче - за счет увеличенного на 40% размера динамиков - и дольше работает от аккумулятора.
Игры
Завтра создатели The Division 2 расскажут о будущем игры
Экономика
ЦБ раскрыл детали продажи доли в Сбербанке правительству
ЦБ и Минфин 11 февраля сообщили о предстоящей продаже правительству 50% плюс одна акция Сбербанка, которые сейчас принадлежат регулятору.
Шоу-бизнес
Милла Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери
На последней фотографии средняя дочь актрисы кормит девочку из бутылочки.
Происшествия
В Петербурге экс-полицейские получили реальные сроки за избиение юноши
Общество
В Калининграде разгорелся скандал из-за камеры в кабинете гинеколога
Жительница Калининграда Екатерина Серебренникова обратилась в региональный минздрав и прокуратуру из-за того, что в кабинете УЗИ в женской консультации установлена видеокамера.
Политика
Украина не станет назначать посла в Россию
Киев не намерен повышать статус дипотношений с Москвой и назначать в Россию посла, "учитывая продолжение российской агрессии против Украины и оккупации Россией украинских территорий".
Происшествия
Прокурор запросил 16 лет колонии для генерала СК Дрыманова
Политика
СМИ узнали о полувековой слежке ЦРУ за секретной перепиской 120 стран
ЦРУ совместно с разведкой ФРГ на протяжении полувека перехватывало секретные сообщения более чем 120 стран, говорится в расследовании The Washington Post и немецкого телеканала ZDF.
Экономика
Сечин представил Путину проект «Восток Ойл»
На встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле глава "Роснефти" Игорь Сечин представил проект "Восток Ойл", который может стать крупнейшим и наиболее перспективным проектом в мировой нефтегазовой отрасли.
Происшествия
Историка Соколова вернули в Петербург
Историк Олег Соколов этапирован в Санкт-Петербург.