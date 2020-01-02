Южнокорейская компания Samsung представила линейку флагманских смартфонов Galaxy S20. Презентацию транслировал YouTube-канал производителя. Новая линейка смартфонов Samsung состоит из Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra.

Единоборства Азербайджанский борец стал чемпионом Европы Азербайджанский борец греко-римского стиля Санан Сулейманов (77 килограммов) завоевал золотую медаль чемпионата Европы по борьбе, который проходит в Риме (Италия), сообщает Sputnik Азербайджан.

Политика ЕС планирует пересмотреть Соглашение о свободной торговле с Украиной Еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгейи заявил, что Евросоюз планирует в 2020 году подготовить пересмотр Соглашения о свободной торговле с Украиной.

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Политика Дутерте распорядился выслать военнослужащих США с Филиппин Президент Филиппин Родриго Дутерте решил отменить соглашение от 1998 г. с США, которое давало право тысячам американских военных законно находится в стране, сообщает британская газета The Guardian.

Политика Посольство России в Германии ответило на статью посла Польши о войне Слова посла Польши в ФРГ Анджея Пшилебского о "наибольшей выгоде" Советского Союза от "окончания войны" против нацистской Германии и о внесении западными союзниками решающего вклада в разгром Третьего рейха стали примером исторического ревизионизма в русле установок Варшавы на фальсификацию истории, заявили во вторник в посольстве России в Германии.

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Происшествия В Польше избили граждан РФ, Белоруссии и Украины В польском городе Торунь семеро неизвестных напали на пятерых граждан России, Белоруссии и Украины, сообщило 11 февраля издание «Европейская правда» со ссылкой на польские СМИ.

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Политика СМИ узнали о полувековой слежке ЦРУ за секретной перепиской 120 стран ЦРУ совместно с разведкой ФРГ на протяжении полувека перехватывало секретные сообщения более чем 120 стран, говорится в расследовании The Washington Post и немецкого телеканала ZDF.