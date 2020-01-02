Гаджеты

РИА НовостиРИА НовостиSamsung представила новые смартфоны Galaxy

Южнокорейская компания Samsung представила линейку флагманских смартфонов Galaxy S20. Презентацию транслировал YouTube-канал производителя. Новая линейка смартфонов Samsung состоит из Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra.
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Смартфон с гибким экраном Samsung Galaxy Z Flip поступит в продажу в России 14 февраля

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Samsung презентовал новую линейку смартфонов с поддержкой 5G и обозначил цены в России

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Компания Samsung представила новый смартфон с гибким экраном

Эхо Москвывчера в 12:02
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Азербайджанский борец стал чемпионом Европы

Азербайджанский борец греко-римского стиля Санан Сулейманов (77 килограммов) завоевал золотую медаль чемпионата Европы по борьбе, который проходит в Риме (Италия), сообщает Sputnik Азербайджан.
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ЕС планирует пересмотреть Соглашение о свободной торговле с Украиной

Еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгейи заявил, что Евросоюз планирует в 2020 году подготовить пересмотр Соглашения о свободной торговле с Украиной.
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Черного Ленина из ДНР задержали в России

Ополченец самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Бенесс Айо по прозвищу Черный Ленин был задержан в Архангельской области по запросу Украины.
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Продюсер DOOM Eternal: «Doom — вредная пища, и мы гордимся этим»

Исполнительный продюсер DOOM Eternal Марти Стреттон (Marty Stratton) в интервью Official Xbox Magazine с гордостью назвал предстоящую игру «вредной пищей» с большим количеством «питательных веществ».
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Вассерман призвал не увольнять хохочущую над льготами ведущую ВГТРК

Со смеявшейся над льготами ведущей новостей руководство регионального филиала ВГТРК провело беседу, но решение о дальнейшей ее судьбе на телеканале еще не принято.
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Петербурженка сбежала из коронавирусного карантина

Жительница Санкт-Петербурга сбежала из коронавирусного карантина в Боткинской больнице.
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Коутиньо оценил выступление «Ливерпуля»

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Политика

Дутерте распорядился выслать военнослужащих США с Филиппин

Президент Филиппин Родриго Дутерте решил отменить соглашение от 1998 г. с США, которое давало право тысячам американских военных законно находится в стране, сообщает британская газета The Guardian.
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«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2»

Газопровод «Северный поток-2» запустят в конце 2020 года, следует из презентации компании, подготовленной к Дню инвестора.
РБК 11:49
Политика

Посольство России в Германии ответило на статью посла Польши о войне

Слова посла Польши в ФРГ Анджея Пшилебского о "наибольшей выгоде" Советского Союза от "окончания войны" против нацистской Германии и о внесении западными союзниками решающего вклада в разгром Третьего рейха стали примером исторического ревизионизма в русле установок Варшавы на фальсификацию истории, заявили во вторник в посольстве России в Германии.
РИА Новости 12:05
Наука

В Канаде обнаружен новый вид тираннозавра

Группа ученых из Королевского Тирреловского палеонтологического музея в Канаде обнаружили останки неизвестного вида тираннозавра - Thanatotheristes degrootorum («Жнец смерти»).
Аргументы и Факты 05:48
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Астраханскую учительницу заподозрили в интимной связи с подростком

РИА Новости 01:11
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В Тюмени студентку с коронавирусом вылечили и выписали из больницы

Из Тюменской инфекционной больницы выписали вылеченную от нового коронавируса студентку Тюменского индустриального университета, гражданку Китая.
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Политика

На Украине предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

Глава украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Киев может обменять воду для Крыма на уступки в переговорах по Донбассу.
РИА Новости 15:32
Происшествия

В Польше избили граждан РФ, Белоруссии и Украины

В польском городе Торунь семеро неизвестных напали на пятерых граждан России, Белоруссии и Украины, сообщило 11 февраля издание «Европейская правда» со ссылкой на польские СМИ.
REGNUM 07:19
Авто

Ferrari представила болид 2020 года

В Италии, в театре Ромоло Валли города Реджо-Эмилия команда Ferrari представила новый гоночный автомобиль, на котором в 2020 году будут выступать Себастьян Феттель и Шарль Леклер.
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Киберспорт

Geek Fam прошла на ESL One Los Angeles

Geek Fam победила Team Io в матче за выход на ESL One Los Angeles.
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Авто

Эксперты назвали 8 признаков того, что автомобиль не продастся

Зачастую вопрос скорости продаж упирается только в цену — продать можно и битую машину, назначив за нее адекватную стоимость.
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Наука

Физики освоили рапидную съемку в терагерцовом диапазоне

В результате удалось впервые записать терагерцовое видео с частотой в три тысячи кадров в секунду, при этом сохраняя высокое разрешение и чувствительность, пишут авторы в журнале Physical Review X. Терагерцовое излучение — это диапазон электромагнитных колебаний между инфракрасным спектром и радио.
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Гаджеты

Новые беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds+ звучат вдвое дольше

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Завтра создатели The Division 2 расскажут о будущем игры

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ЦБ раскрыл детали продажи доли в Сбербанке правительству

ЦБ и Минфин 11 февраля сообщили о предстоящей продаже правительству 50% плюс одна акция Сбербанка, которые сейчас принадлежат регулятору.
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Милла Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери

На последней фотографии средняя дочь актрисы кормит девочку из бутылочки.
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В Петербурге экс-полицейские получили реальные сроки за избиение юноши

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В Калининграде разгорелся скандал из-за камеры в кабинете гинеколога

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РИА Новости 10:21
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Украина не станет назначать посла в Россию

Киев не намерен повышать статус дипотношений с Москвой и назначать в Россию посла, "учитывая продолжение российской агрессии против Украины и оккупации Россией украинских территорий".
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Прокурор запросил 16 лет колонии для генерала СК Дрыманова

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Политика

СМИ узнали о полувековой слежке ЦРУ за секретной перепиской 120 стран

ЦРУ совместно с разведкой ФРГ на протяжении полувека перехватывало секретные сообщения более чем 120 стран, говорится в расследовании The Washington Post и немецкого телеканала ZDF.
РБК 16:16
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Сечин представил Путину проект «Восток Ойл»

На встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле глава "Роснефти" Игорь Сечин представил проект "Восток Ойл", который может стать крупнейшим и наиболее перспективным проектом в мировой нефтегазовой отрасли.
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Историка Соколова вернули в Петербург

Историк Олег Соколов этапирован в Санкт-Петербург.
Газета Metro 09:55
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