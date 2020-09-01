Гаджеты
Газета.RuSamsung представил новый гибкий смартфон
Южнокорейская компания Samsung официально представила смартфон Galaxy Z Fold2, который стал третьим в истории этого производителя электроники складным смартфоном со сгибаемым экраном. Об этом в компании сообщили РБК. Отмечается, что новинка имеет два экрана.
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Samsung выпустила новый складной смартфон Galaxy Z Fold2. Раскрыта цена в России
Российская газета12:10
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В Минобороны РФ показали учения "Омска" в рамках "Океанского щита". Военные США обнаружили всплывшую российскую подлодку около Аляски.
Piter.tv 02:30
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Realme представила новую линейку смартфонов X7
Деловое.ТВ 07:51
Хоккей
Умер бывший главный тренер хоккейного «Спартака» Милош Ржига
Бывший главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» и сборной Чехии Милош Ржига умер на 62-м году жизни.
Lenta.ru 08:53
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Для санавиации в Волгоградской области создали еще три новых площадки
Крестьянская жизнь вчера в 06:32
Энергетика
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В 2020 году Россия может войти в топ-5 крупнейших экономик мира. Об этом заявил помощник президента страны Максим Орешкин.
RT на русском вчера в 17:40
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ОМОН разогнал и задержал митингующих студентов в Минске
На размещенных кадрах видно, как пробегает толпа, затем два человека в маске задерживают мужчину, еще несколько девушек вырывают у них флаг.
Lenta.ru 05:38
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Соединенные Штаты готовы рассмотреть возможность введения новых санкций против России из-за ситуации в Белоруссии, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника администрации.
Газета.Ru 11:57
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Сын Виктора Цоя опубликовал письмо Путину о запрете фильма Учителя
Окончательную ясность в сложившуюся ситуацию внес Александр Цой - сын лидера группы "Кино".
Российская газета 09:31
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Ubisoft проведет новую трансляцию Forward 10 сентября
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Cyber.sports.ru 12:32
Политика
ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Известия 01:55
Игры
Ubisoft бесплатно раздает стандартное издание Tom Clancy’s The Division
Российская газета 06:20
Происшествия
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В Крыму злоумышленник похитил около 40 млн рублей из инкассаторской машины.
Известия 07:17
Происшествия
Суд завершил исследование доказательств по делу о ДТП с Ефремовым
Пресненский суд Москвы завершил исследование доказательств по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 08:56
Шоу-бизнес
Бородину осудили за слишком короткие шорты на линейке 1 сентября
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Шоу-бизнес
Полуголый наряд Майли Сайрус признали одним из лучших на премии MTV
Американская певица Майли Сайрус появилась на красной дорожке премии MTV Video Music Awards в откровенном наряде люксовой марки.
ФАН вчера в 13:35
Шоу-бизнес
У беременной Натальи Подольской возникли проблемы со здоровьем
Наталья Подольская некоторое время назад подтвердила слухи о второй беременности от Владимира Преснякова.
Discover24 05:47
Общество
Бессимптомным носителям рекомендовали сделать прививку от коронавируса
Ранее Гинцбург сообщил, что массовые процедуры вакцинации от коронавируса начнут проводить в Москве с 5 сентября.
Взгляд.ру 11:47
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Полузащитник «Спартака» попал в сферу интересов «Фрайбурга»
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Вышел второй геймплейный ролик Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning
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Шоумен Максим Галкин и певица Алла Пугачева лично отвели своих детей Лизу и Гарри в первый класс.
Газета.Ru 09:56
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NVIDIA показала первую видеокарту второго поколения RTX под номером 3080.
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Дело о халатности возбудили после пожара в заповеднике «Утриш»
Уголовное дело о халатности возбудили после пожара в заповеднике "Утриш" на Кубани, где сгорели уникальные реликтовые леса, сообщает Генпрокуратура России.
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Главный пророссийский политик Украины поддержал Лукашенко
Руководитель фракции «Политическая платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, которого называют главным пророссийским политиком Украины, вывесил в Верховной Раде государственный флаг Белоруссии в поддержку президента республики Александра Лукашенко.
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