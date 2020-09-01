Гаджеты

Газета.RuГазета.RuSamsung представил новый гибкий смартфон

Южнокорейская компания Samsung официально представила смартфон Galaxy Z Fold2, который стал третьим в истории этого производителя электроники складным смартфоном со сгибаемым экраном. Об этом в компании сообщили РБК. Отмечается, что новинка имеет два экрана.
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Складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold 2 могут выпустить 18 сентября

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Samsung представит новый складной смартфон Galaxy Z Fold 2

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3DNews07:54

Смартфон Samsung Galaxy Z Fold2 представлен официально

Megaobzor.com11:33
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Называвший русский язык «убогим» профессор ВШЭ Гусейнов уволился

Доктор филологических наук, профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов больше не работает в вузе.
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Армия и оружие

Военные США обнаружили всплывшую российскую подлодку около Аляски

В Минобороны РФ показали учения "Омска" в рамках "Океанского щита". Военные США обнаружили всплывшую российскую подлодку около Аляски.
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Бывший главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» и сборной Чехии Милош Ржига умер на 62-м году жизни.
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Для санавиации в Волгоградской области создали еще три новых площадки

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Энергетика

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Орешкин допустил вхождение России в топ-5 экономик мира в 2020 году

В 2020 году Россия может войти в топ-5 крупнейших экономик мира. Об этом заявил помощник президента страны Максим Орешкин.
RT на русском вчера в 17:40
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Общество

ОМОН разогнал и задержал митингующих студентов в Минске

На размещенных кадрах видно, как пробегает толпа, затем два человека в маске задерживают мужчину, еще несколько девушек вырывают у них флаг.
Lenta.ru 05:38
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Политика

Reuters: США допускают новые санкции против России из-за Белоруссии

Соединенные Штаты готовы рассмотреть возможность введения новых санкций против России из-за ситуации в Белоруссии, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника администрации.
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Культура

Сын Виктора Цоя опубликовал письмо Путину о запрете фильма Учителя

Окончательную ясность в сложившуюся ситуацию внес Александр Цой - сын лидера группы "Кино".
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Спорт

Ubisoft проведет новую трансляцию Forward 10 сентября

Ubisoft сообщила дату проведения новой презентации Ubisoft Forward. Мероприятие начнется 10 сентября в 22:00 МСК.
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ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Известия 01:55
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Игры

Ubisoft бесплатно раздает стандартное издание Tom Clancy’s The Division

Российская газета 06:20
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Происшествия

В Крыму водитель-инкассатор подозревается в краже 40 млн рублей

В Крыму злоумышленник похитил около 40 млн рублей из инкассаторской машины.
Известия 07:17
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Происшествия

Суд завершил исследование доказательств по делу о ДТП с Ефремовым

Пресненский суд Москвы завершил исследование доказательств по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 08:56
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Шоу-бизнес

Бородину осудили за слишком короткие шорты на линейке 1 сентября

Подписчики были в недоумении от наряда Бородиной, кто-то просто не увидел нижней части ее костюма, а кто-то отметил слишком короткую длину для такого мероприятия.
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Шоу-бизнес

Полуголый наряд Майли Сайрус признали одним из лучших на премии MTV

Американская певица Майли Сайрус появилась на красной дорожке премии MTV Video Music Awards в откровенном наряде люксовой марки.
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Шоу-бизнес

У беременной Натальи Подольской возникли проблемы со здоровьем

Наталья Подольская некоторое время назад подтвердила слухи о второй беременности от Владимира Преснякова.
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Общество

Бессимптомным носителям рекомендовали сделать прививку от коронавируса

Ранее Гинцбург сообщил, что массовые процедуры вакцинации от коронавируса начнут проводить в Москве с 5 сентября.
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Полузащитник «Спартака» попал в сферу интересов «Фрайбурга»

Москва, 1 сентября 2020, 16:41 — REGNUM 22-летний вингер «Спартака» и сборной Нидерландов Гус Тилль попал в сферу трансферных интересов «Фрайбурга».
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Вышел второй геймплейный ролик Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning

В сети появился второй геймплейный ролик переиздания Kingdoms of Amalur с подзаголовоком Re-Reckoning.
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Журнал Empire показал актерский состав фильма Дени Вильнева «Дюна»

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Пугачева и Галкин отвели детей в первый класс

Шоумен Максим Галкин и певица Алла Пугачева лично отвели своих детей Лизу и Гарри в первый класс.
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NVIDIA представила новую видеокарту RTX 3080

NVIDIA показала первую видеокарту второго поколения RTX под номером 3080.
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Дело о халатности возбудили после пожара в заповеднике «Утриш»

Уголовное дело о халатности возбудили после пожара в заповеднике "Утриш" на Кубани, где сгорели уникальные реликтовые леса, сообщает Генпрокуратура России.
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Главный пророссийский политик Украины поддержал Лукашенко

Руководитель фракции «Политическая платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, которого называют главным пророссийским политиком Украины, вывесил в Верховной Раде государственный флаг Белоруссии в поддержку президента республики Александра Лукашенко.
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