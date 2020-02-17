Общество

Газета.RuГазета.RuSamsung принял требования предустановки российского софта на гаджеты

Компания Samsung не изменит своих планов по работе в России после вступлению в силу требования обязательной предустановки российского ПО на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает ТАСС.
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с чего всё началось

Samsung оценил требования о предустановке российского софта на гаджеты

Требования закона об обязательной предустановке российского программного обеспечения на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV не повлияют на планы работы южнокорейской корпорации Samsung в России.
ТАСС11:25

Подробнее о событии

Samsung принял требования предустановки российского софта на гаджеты

Газета.Ru16:11

Samsung оценил требования о предустановке российского софта на гаджеты

ТАСС11:25

Samsung первым заявил о согласии на предустановку российского софта

РБК12:44

Samsung оценил требования по предустановке российского софта

РИА Новости12:34

Samsung отреагировала на требование предустанавливать на гаджеты российский софт

Lenta.ru12:26

Samsung готов предустаналивать российское ПО

Коммерсантъ12:14

В Samsung оценили требования о предустановке российского софта

RT на русском13:12
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 19:24, Ашберн
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Сбежавшую из карантина по коронавирусу россиянку заставили вернуться

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Центробанк собирается изменить правила для блокировки счетов

Впервые за восемь лет ЦБ разработал новые критерии, по которым операции могут отнести к сомнительным, пишет РБК.
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Названа причина отставки начальника московской полиции

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Заместитель командира псковского десантно-штурмового соединения гвардии полковник Роман Самохин сообщил о начале совместных российско-белорусских учений под Псковом, которые продлятся с 18 по 21 февраля.
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Назван размер пенсии певца Бориса Моисеева

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Напомним, Фернандеш защищал цвета "Локомотива" с 2014 по 2019 год.
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Возможным источником коронавируса назвали китайскую лабораторию

Два биолога из Китая, Ботао Сяо и Лэй Сяо, сообщают, что к развитию и распространению инфекции могли вызвать эксперименты, которые проводились на летучих мышах.
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Стало известно об экстренной госпитализации Дмитрия Диброва

Lenta.ru 14:33
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Власти Забайкалья собрались искать инвесторов на Сретенский судостроительный завод

Сретенский судостроительный завод основан в 1935 году.
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Напомним, что во второй части «Венома», который снял британский режиссер и актер Энди Серкис, зрителям впервые покажут в кино симбиота Карнажа.
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Глава МИД Украины заявил о риске войны между Россией и Белоруссией

Белоруссию ждет война с Россией, если белорусские власти будут бороться за свою независимость, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью чешскому изданию Respekt, опубликованном 17 февраля.
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Общество

В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах

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Оксана Воеводина рассказала всю правду о браке с королем Малайзии

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На Сахалине стартовал суд по делу экс-главы секретариата Хорошавина

Рассмотрение второго уголовного дела на экс-главу секретариата бывшего губернатора Александра Хорошавина Вячеслава Горбачева началось во вторник в Южно-Сахалинске, сообщили РИА Новости в городском суде.
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Бунт против 5G. В Швейцарии ввели мораторий на работу сетей нового поколения

Несколько кантонов Швейцарии ввели мораторий на работу сетей нового поколения 5G якобы из-за риска для здоровья населения.
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Зидан прокомментировал гол Смолова в ворота «Реала»

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Петербургские книжные магазины поддержали фигурантов дела «Сети»

В понедельник, 17 февраля, стало известно, что петербургские книжные магазины «Порядок слов» и «Все свободны» устроили забастовку в поддержку фигурантов дела «Сети» (запрещённая в РФ организация).
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Кремль решил создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции

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Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй возросло до 1789

Общее число заражённых коронавирусом людей в регионе достигло почти 60 тыс. Ранее сообщалось, что Япония завершила эвакуацию своих граждан из китайской провинции Хубэй.
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Эксперт: в десяти регионах России отсутствует онкологическая служба

Детская онкологическая служба отсутствует в десяти российских регионах, еще в 11 субъектах РФ доступен лишь консультативный прием.
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В Большом театре ответили Волочковой на претензии по поводу пенсии

Представители Большого театра ответили на претензии балерины Анастасии Волочковой, которые касаются полагающейся ей пенсии.
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В Россию возвращаются бюджетные автомобили марки Chevrolet

Как сообщили в UzAuto Motors, первыми автомобилями под брендом Chevrolet, которые поступят в продажу не только в ннашей стране, но и в Казахстане и Белоруссии, станут Spark, Nexia и Cobalt.
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Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал

Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
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Связь возможного убийцы соратника Басаева с ФСБ опровергли

Расследование западных СМИ, которые обвинили спецподразделения ФСБ в причастности к убийству чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине, является фейком.
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