Технологии
Газета.RuSamsung стал блокировать умные телевизоры россиян
Российские читатели издания TJournal, которые являются обладателями телевизоров Samsung, пожаловались на блокировку устройств с Smart-функциями. Так, один из них рассказал, что на аппарате не запускаются приложения и вылезло уведомление о том, что телевизор не работает полноценно в данном регионе.
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с чего всё началось
Блокировка некоторых функций телевизоров Samsung на территории России связана с тем, что они не получили сертификаты для использования в стране, говорится в официальном заявлении Samsung Electronics, доступном на сайте российского представительства.РБКвчера в 14:31
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Samsung начала удаленно блокировать купленные в неофициальных магазинах телевизоры
Ferra05 февраля в 07:47
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 15:23, Ашберн
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ТАСС: депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета
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Volkswagen Passat заменят электрокаром
Общество
Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева
Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
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Администрация президента США Дональда Трампа задерживает как минимум шесть заказов на поставку оружия и боеприпасов для Украины.
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Создано днище российской «Федерации»
Перспективному российскому космическому кораблю «Орел» (бывшая «Федерация») создали днище, заявил ТАСС гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
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Певец Михаил Муромов в интервью изданию «Собеседник» рассказал о том, народная артистка СССР Алла Пугачева сделала все, чтобы его не показывали по телевидению и загубила его карьеру.
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Клубы АПЛ хотят зазор 10 см при фиксации офсайда с помощью ВАР
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Если апатия, потеря веса и частые респираторные заболевания являются симптомами общего ослабления организма, то постоянная изжога может говорить о раке гортани и горла.
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Шоу-бизнес
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