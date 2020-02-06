с чего всё началось

Российские читатели издания TJournal, которые являются обладателями телевизоров Samsung, пожаловались на блокировку устройств с Smart-функциями. Так, один из них рассказал, что на аппарате не запускаются приложения и вылезло уведомление о том, что телевизор не работает полноценно в данном регионе.

Наука Овощи помогут в лечении жировой болезни печени Специалисты из Техаса провели исследование и выяснили, что естественное соединение (индол), содержащееся в овощах, помогает при лечении жировой болезни печени.

Политика Белый дом уволил эксперта по Украине после его показаний против Трампа Белый дом уволил эксперта по Украине из Совета национальной безопасности Александра Виндмана, который в ходе процесса импичмента выступил с показаниями против президента США Дональда Трампа, передает CNN.

Политика США выделят Китаю $100 млн на борьбу с коронавирусом США намерены выделить $100 млн Китаю и другим пострадавшим странам на борьбу с коронавирусом нового типа, сообщил в пятницу глава Госдепа США Майк Помпео.

Культура Новое шоу Собчак обвинили в плагиате Ксения Собчак же уверяла, что над идеей думали на протяжении двух лет. Пока что Первый канал никак не комментировал обвинения.

Армия и оружие В ЛНР четыре ополченца погибли в ходе обстрела со стороны ВСУ Четыре ополченца погибли и четверо ранены в пятницу в результате обстрела со стороны украинских силовиков территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил журналистам официальный представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Кино Экранизация Monster Hunter получила рейтинг PG-13 В прошлом году в сеть утёк тизер экранизации серии игр Monster Hunter от Capcom, а недавно картина получила возрастной рейтинг.

Происшествия На западе Украины два человека ранены в ходе перестрелки Как сообщил закарпатский журналист Виталий Глагола, раненные — помощник бывшего депутата Верховной рады Украины Михаила Ланьо Артур Пашкуляк и его телохранитель.

Экономика Fitch подтвердило рейтинг России на уровне BBB Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом, сообщается на сайте рейтингового агентства.

Экономика В UFG сообщили о доходах семьи Мишустина Управляющий партнер инвесткомпании UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра Михаила Мишустина во времена работы в этой компании.

Культура Американский актер Кирк Дуглас скончался Выдающийся голливудский актер Кирк Дуглас умер в 103 года. Об этом в ночь с 5 на 6 февраля сообщил его сын Майкл в своем Instagram.

Общество Директор ВОЗ заявил об истощении мировых запасов медицинских масок По словам гендиректора ВОЗ, в первую очередь необходимо обеспечивать средствами защиты врачей и других медицинских работников, которые борются с распространением вируса на передовой.

Футбол Гол Мхитаряна не спас «Рому» от поражения в матче с «Болоньей» В рамках 23-го тура чемпионата Италии "Рома" на поле домашнего стадиона "Олимпико" проиграла команде "Болонья" со счетом 2:3. Римляне довели безвыигрышную серию до трех матчей – два поражения и одна ничья.