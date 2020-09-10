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ФедералПресс
ФедералПресс

Samsung стал самым популярным смартфоном у россиян

С июня по август 2020 года самым популярным брендом смартфонов у россиян стал Samsung.В источнике
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Соловей.Инфо

Назван самый популярный у россиян смартфон минувшего лета

Соловей.Инфо02:54
Коммерсантъ

«Связной» назвал Samsung самым популярным брендом смартфонов этого лета

Коммерсантъ04:09
Дни24

Samsung Galaxy A51 стал самым популярным смартфоном этого лета в России

Дни2403:42
АБН

Эксперты назвали самый популярный у россиян смартфон

АБН03:09
ФедералПресс

Samsung стал самым популярным смартфоном у россиян

ФедералПресс04:30
ПРАЙМ

Назван самый популярный у россиян бренд смартфона

ПРАЙМ02:04
РБК

Эксперты назвали самый популярный смартфон этого лета у россиян

РБК02:00

В 2021 году Минтруд предложил сделать 31 декабря выходным днем

В Минтруде, который разработал проект, отмечают, что они сформировали график переноса выходных в соответствии с положениями трудового законодательства, а также с учётом интересов организаций и граждан.
В 2021 году Минтруд предложил сделать 31 декабря выходным днем
Evo-rus.com01:23
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В правительстве заявили об отсутствии планов вводить новые ограничения по COVID

В последние дни некоторые СМИ и Telegram-каналах публикуют ложные сведения о том, что после единого дня голосования, который намечен на 13 сентября, в России будут введены новые ограничительные меры в связи с ростом заболеваемости COVID-19.
Известия05:28
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Колесникова пожаловалась на действия силовиков в СК Белоруссии

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова обратилась с заявлением в Следственный комитет Белоруссии с требованием привлечь к ответственности силовиков, оказывавших на неё давление в ходе задержания.
RT на русском04:28
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В Раде заявили о «разгроме» украинцами «жадных московитов» в XVI веке

Экс-спикер Верховной рады депутат от партии "Европейская солидарность" Андрей Парубий заявил в Facebook, что в битве под Оршей 8 сентября 1514 года "украинско-польско-литовское войско вдребезги разбило" армию Русского государства.
РИА Новости22:34
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Лишённый сана уральский схимонах Сергий отлучён от церкви

Уральский схимонах Сергий (Романов) отлучён от церкви за проведение богослужений, несмотря на лишение сана, сообщил председатель епархиального суда Екатеринбургской епархии, митрофорный протоиерей Николай Малета.
RT на русском05:04
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Кремль опроверг информацию о создании Путиным комиссии по Навальному

Напомним, ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте рассказал изданию Foglio о разговоре с президентом Владимиром Путиным, подчеркнув, что российский лидер планирует создать комиссию по расследованию произошедшего с оппозиционером, ведь тщательное расследование, по его словам, является наилучшим способом предотвращения обострения отношений между Евросоюзом и Россией.
RuNews24.ru05:39
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Песков оценил сообщения об атаке российских хакеров на Байдена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил сообщения о причастности российских хакеров к нападению на американскую фирму, консультирующую кандидата в президенты Соединенных Штатов Джо Байдена.
Газета.Ru05:48
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Больница в Санкт-Петербурге проведет испытания американской вакцины

Мариинская больница Санкт-Петербурга объявила о наборе добровольцев для третьей фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса американской компании MSD, говорится на официальной странице больницы «ВКонтакте».
Ведомости06:16
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