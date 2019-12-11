Транспорт

Восток-МедиаВосток-МедиаСамую крутую дорогу перекрыли во Владивостоке

В паблике prim_police в разделе «Истории» указано, что движение любого вида транспорта по улице Капитана Шефнера перекрыто. Скорее всего, это сделано для того, чтобы как можно меньше граждан попали в аварии на данном участке дороги.
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В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погиб один человек

В результате извержения вулкана на островке Уайт-Айленд в Новой Зеландии погиб один человек и еще несколько пропали без вести, сообщил АР представитель местной полиции Джон Тимс.
Интерфакс 09 декабря в 01:52
Происшествия

В Приморье шесть человек пострадали в массовом ДТП

В Приморском крае в пригороде Владивостока произошло массовое ДТП, в результате которого были госпитализированы шесть человек.
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«Лаборатория Касперского» сообщила о тестировании новой операционной системы KasperskyOS, которая будет применяться в смартфонах от компании.
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Чижов допустил «новое начало» в отношениях России и ЕС

На сегодняшний день отношения РФ и ЕС больше всего, по мнению Чижова, отравляют санкции, различные механизмы сотрудничества «простаивают», при этом зависимость сторон друг от друга остается.
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Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст признал, что в сюжете о сбитом малазийском Boeing над Донбассом MH17 была ошибочно показана версия с истребителем, пишет журналу The New Yorker.
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Як-42 с отказавшим двигателем приземлился в аэропорту Уфы

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Соловьёв считает позором слова Зеленского о его дорогих туфлях

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Илон Маск сбил ограждение за рулём Tesla Cybertruck

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Раскрыты обстоятельства смерти Юрия Лужкова

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Самым комфортным и доступным для жизни городом страны назван Краснодар

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