В паблике prim_police в разделе «Истории» указано, что движение любого вида транспорта по улице Капитана Шефнера перекрыто. Скорее всего, это сделано для того, чтобы как можно меньше граждан попали в аварии на данном участке дороги.

Политика 25 лет назад Москва ввела войска в Чечню 25 лет назад началась первая чеченская кампания: федеральные войска вошли на территорию республики, которую в то время возглавлял бывший советский генерал Джохар Дудаев, грозивший Москве "газаватом".

Общество Против родителей прожившей в больнице пять лет девочки подадут иск Органы опеки и попечительства в Москве в ближайшие дни подадут исковое заявление против родителей девочки, которая на протяжении пяти лет живёт в московском перинатальном центре.

Происшествия В Волгоградской области перевернулся рейсовый автобус Автобус Neoplan с пассажирами перевернулся в Михайловском районе Волгоградской области, как минимум четыре человека пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.

Происшествия Житель Саратовской области напал на двух полицейских с ножом По версии следствия, двое сотрудников полиции во вторник прибыли домой к 48-летнему жителю села в Балтайском районе, но хозяин дома, увидев полицейских, напал на них с ножом, ранив одного из них в живот.

Происшествия В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погиб один человек В результате извержения вулкана на островке Уайт-Айленд в Новой Зеландии погиб один человек и еще несколько пропали без вести, сообщил АР представитель местной полиции Джон Тимс.

Гаджеты Samsung запускает trade-in на носимые устройства Южнокорейский производитель Samsung Electronics объявил о старте проекта trade-in на "умные" аксессуары, в ходе которого, при возвращении бывших в использовании носимых гаджетов, среди которых также числятся фитнес-браслеты и механические часы, владелец сможет приобрести новые модели смарт-часов, получив выгоду до 19,5 тысяч рублей.

Политика Чижов допустил «новое начало» в отношениях России и ЕС На сегодняшний день отношения РФ и ЕС больше всего, по мнению Чижова, отравляют санкции, различные механизмы сотрудничества «простаивают», при этом зависимость сторон друг от друга остается.

Общество Илон Маск сбил ограждение за рулём Tesla Cybertruck Глава Tesla Илон Маск решил лично проехаться за рулём недавно представленного пикапа Cybertruck и протаранил небольшой столб ограждения при повороте.

Здоровье Врач рассказала, как предотвратить гипертонию Врач высшей категории, кандидат медицинских наук Наталья Уразова рассказала "Вечерней Москве", какие факторы могут вызвать гипертонию и как ее предотвратить.