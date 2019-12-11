Транспорт
Восток-МедиаСамую крутую дорогу перекрыли во Владивостоке
В паблике prim_police в разделе «Истории» указано, что движение любого вида транспорта по улице Капитана Шефнера перекрыто. Скорее всего, это сделано для того, чтобы как можно меньше граждан попали в аварии на данном участке дороги.
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