Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови. По её словам, больше всего перед COVID-19 уязвимы люди со второй группой крови. Меньше всего заболевают люди с четвёртой группой крови.

Скворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови

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