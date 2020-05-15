Коронавирус
Piter.tvСкворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови
Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови. По её словам, больше всего перед COVID-19 уязвимы люди со второй группой крови. Меньше всего заболевают люди с четвёртой группой крови.
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Происшествия
В Киеве выявили вспышку коронавируса в интернате для девочек
Мэр Киева Виталий Кличко заявил о вспышке коронавируса в столичном интернате для девочек, вирус подтвержден у 81 человека, учреждение закрыто на карантин.
РИА Новости 09:02
Общество
В этом году некоторые вузы отказались от государственных экзаменов
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 некоторые российские вузы решили отказаться в этом году от государственных экзаменов, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Коммерсантъ 12:13
Происшествия
Против министра Пензенской области возбудили уголовное дело
Министра сельского хозяйства Пензенской области и заместителя председателя правительства региона Андрея Бурлакова подозревают в мошенничестве с бюджетными средствами, против него возбуждено уголовное дело.
РБК вчера в 07:45
Культура
На дне Симферопольского водохранилища устроят концерт
Крымская государственная филармония организует концерт классической музыки на дне обмелевшего Симферопольского водохранилища, использовав его в качестве амфитеатра.
Российская газета 05:00
Происшествия
В США разбился истребитель пятого поколения F-22
Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс 12:40
Политика
В США пригрозили «Газпрому» жесткими санкциями
Если «Газпром» завершит строительство газопровода «Северный поток-2», то его в полной мере коснутся санкции США, которые были приняты в декабре.
Lenta.ru 08:40
Космос
Секретный космический самолет выведет уникальный солнечный эксперимент на орбиту
AstroNews.ru 07:25
Происшествия
Отрицающий коронавирус певец попал в список экстремистов
Отрицающий существование коронавируса оперный певец Вадим Чельдиев включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
News.ru 13:15
Кино
Финальные серии «Сверхъестественного» выйдут осенью
Piter.tv 02:31
Общество
Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса
70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
BFM.ru 12:19
Общество
Россия обжаловала решение суда в Гааге по выплате акционерам ЮКОСа
Министерство юстиции России обжаловало решение Апелляционного суда в Гааге по выплате бывшим акционерам ЮКОСа $57 млрд.
Телеканал RTVI 06:33
Здоровье
Роспотребнадзор призвал Куйвашева продлить режим самоизоляции
Глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских предложил главе региона Евгению Куйвашеву отложить смягчение ограничительных мер из-за коронавируса.
Газета.Ru 03:52
Космос
Новая комета SWAN приблизилась на максимальное расстояние к Земле
На максимально расстояние к Земле приблизилась новая комета, которая носит название SWAN, пишет The New York Times.
Аргументы и Факты вчера в 00:59
Происшествия
В Петербурге «заминировали» суд и больницы
В письме, отправленном с неизвестного адреса, было сказано о заложенных взрывных устройствах в здании районного суда, а также более чем в 30 медицинских учреждений Петербурга и Ленинградской области.
Российская газета 11:25
Общество
Кубань готовится к частичному выходу из режима ограничений
Краснодар, 15 мая 2020, 10:02 — REGNUM Распоряжение о частичном выходе из режима ограничений при условии сохранения стабильной эпидобстановки подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщила 14 мая пресс-служба администрации края.
REGNUM 03:02
Политика
Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам
Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными COVID-19.
РИА Новости 07:40
Гаджеты
AMD назвала возможный ассортимент Ryzen 4000 семейства Renoir
В Сети появились документы, согласно которым американская компания AMD готовит настольные версии своих мобильных процессоров Renoir.
Live24 14:03
Общество
Власти Москвы купили крупнейшего в России производителя масок
Столичные власти приобрели крупнейшего в России производителя медицинских масок ООО "Компания инновационных технологий" (КИТ).
РИА Новости 02:32
Политика
Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии
Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
REGNUM 06:26
Экономика
В России резко сократился прирост сбережений граждан
Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Газета.Ru 06:40
Общество
Появилась новая схема мошенничества на Avito и «Юле»
Злоумышленники размещают объявления о продаже товаров на площадках "Юла" и Avito по заниженной цене и предлагают оформить доставку.
Российская газета 09:59
Общество
Агаларов ответил ведущему «Эха» на оценку стоимости госпиталя в «Крокусе»
Президент Crocus Group Араз Агаларов написал письмо на имя главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, в котором прокомментировал оценку ведущего Сергея Пархоменко стоимости госпиталя для пациентов с COVID-19, развернутого в «Крокус Экспо».
РБК 12:39
Политика
Украина ввела санкции против Эрмитажа и МГУ
Президент Украины Владимир Зеленский расширил санкции против российских компаний и госучреждений, включив в список Государственный музей «Эрмитаж» и Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова.
РБК 14:28
Общество
В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены
Во время перемен и проведения прогулок будет исключено общение воспитанников и обучающихся из разных классов.
Вести.Ru 13 мая в 21:12
Происшествия
Заместитель гендиректора «Ленэнерго» арестован по делу о мошенничестве
Суд Санкт-Петербурга арестовал до 12 июля заместителя генерального директора ПАО "Ленэнерго" Алексея Горячева по делу о мошенничестве с ущербом в сумму более 131 млн рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов города в пятницу.
Интерфакс 13:48
Шоу-бизнес
Маша Малиновская рассказала о своих пластических операциях
Поскольку у Малиновской уже был неудачный опыт проведения пластических операций, модель обратилась к проверенному хирургу, который раньше работал с Айзой Анохиной.
Что происходит 08:45