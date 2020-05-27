Коронавирус
MedikForum.ruСамые богатые россияне начали покидать страну на бизнес-джетах
Богатые жители России, которые могут позволить себе бизнес-джеты начали покидать страну. Об этом сообщило агентство Reuters. По информации издания, в мае частота перелетов между РФ и Европой выросла в два раза по сравнению с апрелем.
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Здоровье
В Кижингинском районе Бурятии снимают режим карантина
Почему в Кижингинском районе отменили карантин, объяснил глава Бурятии В Кижингинском районе Бурятии режим карантина будет снят с 28 мая.
Байкал-Daily 06:54
Авто
Renault готовит преемника Lada Largus
Автомобиль получит семиместную компоновку и может стать преемником Lada Largus.
Somanyhorses 25 мая в 08:23
Общество
В Москве разрешат прогулки по графику
Прогулки для москвичей планируют разрешить в тестовом режиме, по графику, заявил в среду, 27 мая, мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.
Известия 08:56
Происшествия
Журналиста «Первого канала» спустили с лестницы в администрации Кстова
Журналист сообщил, что при попытке пройти в администрацию его с лестницы столкнул охранник, в результате чего он кубарем скатился вниз.
Правда ПФО 10:41
Здоровье
В России утвердили правила профилактики коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.
Lenta.ru 07:30
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета
В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета 20:00
Общество
Почти половина заразившихся коронавирусом в Приморье выздоровели
Коронавирусную инфекцию удалось победить почти половине инфицированных жителей Приморского края, 28 мая сообщает пресс-служба правительства региона.
ИА Красная Весна 21:15
Путешествия
Эксперты назвали факторы выбора региона для летнего отдыха в России
Ранее, 27 мая исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила, что спрогнозировать сроки возобновления туристических поездок по России, за исключением Краснодарского края, очень сложно.
РБК 20:00
Здоровье
Минздрав утвердил порядок госпитализации пациентов с коронавирусом
Минздрав России утвердил порядок госпитализации в медицинские учреждения пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19 или подозрением на неё в зависимости от степени тяжести заболевания.
RT на русском вчера в 09:32
Футбол
Депутат КПРФ Плетнёва потребовала запретить рестарт чемпионата России
Депутат КПРФ Тамара Плетнёва обратилась к руководителю Роспотребнадзора Анне Попова с просьбой запретить возобновление чемпионата России по футболу, которое намечено на 21 июня.
LiveResult.Ru 07:03
Политика
Лавров заявил о запрете Запада обращаться за помощью к России
Некоторые западные страны пользуются пандемией коронавируса для наказания неугодных правительств путем запрета обращаться за помощью к России.
РБК 20:51
Политика
Грызлов заявил о срыве Киевом работы контактной группы по Донбассу
Представители Киева сорвали работу четырёх подгрупп контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил по итогам заседания представитель России в группе Борис Грызлов.
RT на русском 14:46
Происшествия
Начальник и консультант управления архитектуры ЕАО отделались штрафом
В Еврейской автономной области начальник и консультант управления архитектуры и строительства признаны виновными в злоупотреблении должностными полномочиями.
Дебри-ДВ 04:23
Общество
В Греции нашли способ защитить население от коронавируса
С 1 июня в Греции начнется всеобщая вакцинация БЦЖ с целью защитить жителей страны от заражения коронавирусом.
РИА Новости 13:05
Политика
Украина подписала меморандум о поставках сжиженного газа из США
Украина подписала меморандум о поставках сжиженного газа из США.
Эхо Москвы 14:32
Путешествия
В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов
Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова.
РИА Новости 03:43
Политика
Россия ждет ответ Грузии на ноту по визиту в лабораторию Лугара
Грузия не дала ответ на ноту России по поводу возможности посещения биологической лаборатории имени Ричарда Лугара российскими экспертами.
Газета.Ru вчера в 16:25
Общество
Минтруд предложил утроить пособие по безработице
Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).
Российская газета 11:07
Шоу-бизнес
Актриса Евгения Лоза объявила о разводе с мужем
Лоза и Батырев поженились менее года назад. Но причины расставания актриса не раскрывает.
Московский Комсомолец 12:32
Футбол
Экс-президент «Барселоны»: «Если бы „Реал“ был лидером чемпионата, то сезон Примеры уже бы досрочно завершили»
Бывший президент «Барселоны» Джоан Гаспарт считает, что Ла Лига будет возобновлена только потому, что каталонцы находились на первом месте в таблице на момент приостановки чемпионата из-за пандемии коронавируса.
Матч ТВ 21:25
Наука
Ученые приближаются к созданию более мощных и долговечных аккумуляторов
Что касается пожарной безопасности, то и здесь твердотельные аккумуляторы лучше, так как не содержат жидкий электролит между анодом и катодом.
Дни24 13:09
Политика
Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину
Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
Происшествия
У побережья Греции произошло землетрясение магнитудой 5,0
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в среду у побережья Греции, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
РИА Новости вчера в 22:08
Общество
В Ханты-Мансийском автономном округе продлён режим самоизоляции
Ханты-Мансийск, 28 мая 2020, 00:01 — REGNUM В Югре режим обязательной самоизоляции продлили до 15 июня.
REGNUM 17:01
Происшествия
На Сахалине задержали рыбаков с 30 тоннами живого синего краба
На Сахалине задержали промысловое судно с 30 тоннами живого синего краба. Рыбаки сильно превысили разрешенную квоту.
МИР 24 09:21
Технологии
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru вчера в 23:05
Общество
Москва направит бригады врачей в регионы для борьбы с COVID-19
Власти Москвы направят в регионы бригады врачей для помощи в борьбе с распространением коронавируса.
Известия 11:34
Религия
Православные христиане отмечают Вознесение Господне
Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
ТАСС 17:09
Происшествия
Жарившим сосиски на Вечном огне в Кронштадте ужесточили статью
Двум девушкам и мужчине, устроившим ночной пикник у Вечного огня в Кронштадте, ужесточили статью: вместо вандализма им вменяют в вину осквернение надмогильных сооружений, сообщили в СКР по Санкт-Петербургу.
Вести.Ru 10:42