Коронавирус

Live24Live24Самые частые осложнения от коронавируса перечислили в Минздраве

Самыми распространенными осложнениями после перенесенного коронавируса являются поражения легких и сердца, в числе которых есть микроинфаркты, заявил в эфире телеканала «Россия 1» глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко.
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В Минздраве раскрыли самые серьезные осложнения COVID-19

Московский Комсомолец00:48

Глава Минздрава перечислил самые частые осложнения от коронавируса

РИА Новостивчера в 15:29

Мурашко рассказал, какие органы коронавирус поражает сильнее всего

ТАССвчера в 13:34

Мурашко назвал сильнее всего поражаемые коронавирусом органы

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Мурашко рассказал о наибольшей опасности COVID-19

Газета.Ruвчера в 14:32

Мурашко назвал наибольшую опасность коронавируса

Известиявчера в 14:15

Мурашко рассказал о возможных последствиях коронавируса

RT на русскомвчера в 14:59
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Шоу-бизнес

Авербух рассказал о романе с Арзамасовой из «Папиных дочек»

CT news вчера в 17:29
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Происшествия

Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала

Газета.Ru вчера в 20:31
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Общество

МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
Газета.Ru 07 июля в 15:55
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Политика

В МИД Китая оценили отношения Пекина с Вашингтоном

Глава китайского МИД Ван И на проходящем в режиме видеоконференции китайско-американском форуме оценил отношения Пекина с Вашингтоном.
RT на русском вчера в 23:44
Футбол

Сёмин присутствует на матче «Спартака» с «Локомотивом»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин присутствует на матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».
RT на русском вчера в 14:16
Армия и оружие

Турция испытала С-400 против самолётов F-16

DixiNews 07 июля в 11:18
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Общество

Мишустин заявил об угрозе достижениям по сокращению бедности в России

Достижения последних лет по сокращению бедности в России оказались под угрозой из-за пандемии коронавируса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
RT на русском вчера в 09:02
1,5K
Происшествия

В подмосковной Рузе из-за прорыва дамбы смыло несколько домов

В результате оказались подтопленными 29 приусадебных участков с домами, два деревянных дома смыло.
Коммерсантъ вчера в 18:15
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Экономика

Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму

Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM 07 июля в 04:30
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Политика

Литва запретила трансляцию российских телеканалов группы RT

Вильнюс, 8 июля 2020, 21:33 — REGNUM В Литве комиссия по телевидению и радиовещанию, подведомственная парламенту страны и контролирующая деятельность радио‑ и телевещателей, запретила трансляцию российских телеканалов группы RT.
REGNUM вчера в 14:33
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Общество

У сотрудников «Открытой России» и депутата Галяминой прошли обыски

У координаторов «Открытой России» и муниципального депутата Юлии Галяминой сегодня утром проходят обыски, сообщила Галямина в Twitter.
BFM.ru 00:21
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Происшествия

Адвокат Ефремова объяснил его отказ признать вину

Адвокат Эльман Пашаев объяснил отказ его подзащитного, актера Михаила Ефремова, устроившего смертельную аварию в центре Москвы, признать вину в преступлении.
Lenta.ru вчера в 16:02
8
Политика

Минобороны построит трубопровод для переброски воды к Симферополю

Подразделения Министерства обороны построят временный трубопровод для переброски 60 тысяч кубометров воды в сутки из Белогорского района к Симферополю, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости вчера в 08:06
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Политика

Кадыров обвинил спецслужбы в убийстве выходца из Чечни в Австрии

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что за убийством в Австрии Мамихана Умарова, известного как Анзор из Вены, стоят «спецслужбы, работающие против России».
Коммерсантъ вчера в 21:59
75
Общество

В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября

РИА Новости вчера в 09:38
2,6K
Происшествия

В Волгоградской области установили особый противопожарный режим

Известия вчера в 18:59
10
Происшествия

Директор Приморского океанариума задержан по подозрению в коррупции

Коммерсантъ 00:58
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Авто

У Lada Vesta появятся 14 специальных версий

Популярный российский автомобиль Лада Веста начинает делать упор на коммерческих потребителей.
Лезги газет вчера в 01:20
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Армия и оружие

Украина первая после США получит патрульные катера Mark VI

Piter.tv 07 июля в 01:34
8
Происшествия

Группа сахалинцев крала газолин с нефтепровода и продавала заправкам

Работники предприятия узнавали дату и время, когда можно незаметно проехать к узлу комплексной установки нефтепровода.
АСТВ вчера в 23:38
Авто

Продажи новых легковых машин и LCV снизились на 14,6% в июне в РФ

В прошлом месяце российские дилеры реализовали 112 тысяч 622 новых легковых и лёгких коммерческих машин.
Evo-rus.com 07 июля в 08:34
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Политика

Медведев назван вероятным преемником Путина

Венедиктов считает, что если бы Путин сейчас выбирал преемника для себя, то Медведев оказался бы в числе первых кандидатов.
Цензуры.Нет вчера в 06:03
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Общество

Медали за любовь и верность вручили супружеским парам в Ленобласти

В Ленобласти поздравили супружеские пары, прожившие вместе более 25 лет. Им вручили медали в День семьи, любви и верности.
Общая газета Ленинградской области вчера в 10:02
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Шоу-бизнес

Сенчукова и Рыбин оголились на солнце после лечения рака кожи

Победившие рак кожи артисты Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин поделились фотографиями своего отдыха на яхте, где принимали солнечные ванны практически голыми.
iReactor вчера в 08:42
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Гаджеты

В России придумали новую схему обмана при продаже смартфонов Samsung

Стало известно, что злоумышленники приобретают телефоны в лизинг, после чего перепродают их пользователям, которые спустя время обнаруживают, что устройство заблокировано по причине отсутствия платежей.
Evo-rus.com вчера в 08:05
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Единоборства

Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре

Известный российский боец смешанного единоборств Сергей Харитонов ответил на слова другого популярного россиянина - Александра Емельяненко о принятии его вызова на поединок.
CT news вчера в 14:19
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Происшествия

Три человека погибли во время пожара в квартире в Пензе

В Пензе сгорела квартира на втором этаже жилого дома, три человека погибли, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Пензенской области в четверг, 9 июля.
Известия 00:34
Общество

Variety: Spotify запустится в России 15 июля

Spotify все-таки появится в России, пишет Variety. По информации издания, музыкальный сервис запустится 15 июля.
Афиша Daily вчера в 16:39
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Футбол

Шамиль Газизов назначен генеральным директором «Спартака»

Генеральный директор футбольного клуба "Уфа" Шамиль Газизов назначен на аналогичную должность в московском "Спартаке", об этом сообщил владелец "красно-белых" Леонид Федун.
Вести.Ru вчера в 16:50
Общество

За сутки коронавирусом в Удмуртии заразились 29 человек

Очередные минувшие сутки принесли в статистику по коронавирусной инфекцией по нашей республике еще 29 новых случаев заболевания.
Izhlife 01:02
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