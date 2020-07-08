Коронавирус
Live24Самые частые осложнения от коронавируса перечислили в Минздраве
Самыми распространенными осложнениями после перенесенного коронавируса являются поражения легких и сердца, в числе которых есть микроинфаркты, заявил в эфире телеканала «Россия 1» глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко.
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Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе с Арзамасовой из «Папиных дочек»
CT news вчера в 17:29
Происшествия
Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала
Газета.Ru вчера в 20:31
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
Газета.Ru 07 июля в 15:55
Политика
В МИД Китая оценили отношения Пекина с Вашингтоном
Глава китайского МИД Ван И на проходящем в режиме видеоконференции китайско-американском форуме оценил отношения Пекина с Вашингтоном.
RT на русском вчера в 23:44
Футбол
Сёмин присутствует на матче «Спартака» с «Локомотивом»
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин присутствует на матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».
RT на русском вчера в 14:16
Армия и оружие
Турция испытала С-400 против самолётов F-16
DixiNews 07 июля в 11:18
Общество
Мишустин заявил об угрозе достижениям по сокращению бедности в России
Достижения последних лет по сокращению бедности в России оказались под угрозой из-за пандемии коронавируса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
RT на русском вчера в 09:02
Происшествия
В подмосковной Рузе из-за прорыва дамбы смыло несколько домов
В результате оказались подтопленными 29 приусадебных участков с домами, два деревянных дома смыло.
Коммерсантъ вчера в 18:15
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM 07 июля в 04:30
Политика
Литва запретила трансляцию российских телеканалов группы RT
Вильнюс, 8 июля 2020, 21:33 — REGNUM В Литве комиссия по телевидению и радиовещанию, подведомственная парламенту страны и контролирующая деятельность радио‑ и телевещателей, запретила трансляцию российских телеканалов группы RT.
REGNUM вчера в 14:33
Общество
У сотрудников «Открытой России» и депутата Галяминой прошли обыски
У координаторов «Открытой России» и муниципального депутата Юлии Галяминой сегодня утром проходят обыски, сообщила Галямина в Twitter.
BFM.ru 00:21
Происшествия
Адвокат Ефремова объяснил его отказ признать вину
Адвокат Эльман Пашаев объяснил отказ его подзащитного, актера Михаила Ефремова, устроившего смертельную аварию в центре Москвы, признать вину в преступлении.
Lenta.ru вчера в 16:02
Политика
Минобороны построит трубопровод для переброски воды к Симферополю
Подразделения Министерства обороны построят временный трубопровод для переброски 60 тысяч кубометров воды в сутки из Белогорского района к Симферополю, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости вчера в 08:06
Политика
Кадыров обвинил спецслужбы в убийстве выходца из Чечни в Австрии
Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что за убийством в Австрии Мамихана Умарова, известного как Анзор из Вены, стоят «спецслужбы, работающие против России».
Коммерсантъ вчера в 21:59
Общество
В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября
РИА Новости вчера в 09:38
Происшествия
В Волгоградской области установили особый противопожарный режим
Известия вчера в 18:59
Авто
У Lada Vesta появятся 14 специальных версий
Популярный российский автомобиль Лада Веста начинает делать упор на коммерческих потребителей.
Лезги газет вчера в 01:20
Армия и оружие
Украина первая после США получит патрульные катера Mark VI
Piter.tv 07 июля в 01:34
Происшествия
Группа сахалинцев крала газолин с нефтепровода и продавала заправкам
Работники предприятия узнавали дату и время, когда можно незаметно проехать к узлу комплексной установки нефтепровода.
АСТВ вчера в 23:38
Авто
Продажи новых легковых машин и LCV снизились на 14,6% в июне в РФ
В прошлом месяце российские дилеры реализовали 112 тысяч 622 новых легковых и лёгких коммерческих машин.
Evo-rus.com 07 июля в 08:34
Политика
Медведев назван вероятным преемником Путина
Венедиктов считает, что если бы Путин сейчас выбирал преемника для себя, то Медведев оказался бы в числе первых кандидатов.
Цензуры.Нет вчера в 06:03
Общество
Медали за любовь и верность вручили супружеским парам в Ленобласти
В Ленобласти поздравили супружеские пары, прожившие вместе более 25 лет. Им вручили медали в День семьи, любви и верности.
Общая газета Ленинградской области вчера в 10:02
Шоу-бизнес
Сенчукова и Рыбин оголились на солнце после лечения рака кожи
Победившие рак кожи артисты Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин поделились фотографиями своего отдыха на яхте, где принимали солнечные ванны практически голыми.
iReactor вчера в 08:42
Гаджеты
В России придумали новую схему обмана при продаже смартфонов Samsung
Стало известно, что злоумышленники приобретают телефоны в лизинг, после чего перепродают их пользователям, которые спустя время обнаруживают, что устройство заблокировано по причине отсутствия платежей.
Evo-rus.com вчера в 08:05
Единоборства
Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре
Известный российский боец смешанного единоборств Сергей Харитонов ответил на слова другого популярного россиянина - Александра Емельяненко о принятии его вызова на поединок.
CT news вчера в 14:19
Происшествия
Три человека погибли во время пожара в квартире в Пензе
В Пензе сгорела квартира на втором этаже жилого дома, три человека погибли, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Пензенской области в четверг, 9 июля.
Известия 00:34
Общество
Variety: Spotify запустится в России 15 июля
Spotify все-таки появится в России, пишет Variety. По информации издания, музыкальный сервис запустится 15 июля.
Афиша Daily вчера в 16:39
Футбол
Шамиль Газизов назначен генеральным директором «Спартака»
Генеральный директор футбольного клуба "Уфа" Шамиль Газизов назначен на аналогичную должность в московском "Спартаке", об этом сообщил владелец "красно-белых" Леонид Федун.
Вести.Ru вчера в 16:50
Общество
За сутки коронавирусом в Удмуртии заразились 29 человек
Очередные минувшие сутки принесли в статистику по коронавирусной инфекцией по нашей республике еще 29 новых случаев заболевания.
Izhlife 01:02