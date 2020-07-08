Самыми распространенными осложнениями после перенесенного коронавируса являются поражения легких и сердца, в числе которых есть микроинфаркты, заявил в эфире телеканала «Россия 1» глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко.

Самые частые осложнения от коронавируса перечислили в Минздраве

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