Исторический рекорд установлен в ходе торгов 10 июня на бирже NASDAQ. Американские технологические гиганты сохраняют за собой статус самых дорогих компаний мира и растут, несмотря на снижение основных индексов, NASDAQ, S&P 500 и Dow Jones.

Происшествия В Татарстане умер еще один пациент с коронавирусом В Татарстане зарегистрирован одиннадцатый случай смерти пациента с COVID-19. Об этом сообщает республиканский оперштаб.

Происшествия На Кубани за сутки подтверждено 80 случаев заражения коронавирусом Краснодар, 11 июня 2020, 10:50 — REGNUM 80 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за сутки в Краснодарском крае, сообщили 11 июня в региональном оперативном штабе. 1,6K

Общество За сутки в Красноярском крае умерли еще шесть человек с коронавирусом По данным регионального оперативного штаба по нераспространению инфекции в крае, на 11 июня еще у 190 человек за сутки нашли коронавирус, количество всех заболевших составляет - 5 981. 10

Политика Выборы президента Татарстана пройдут 13 сентября "Назначить выборы президента Республики Татарстан на 13 сентября 2020 года", - говорится в проекте постановления, за который проголосовали депутаты. 7

Общество В России выявлено 8779 заразившихся коронавирусом В России за минувшие сутки выявлено 8779 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», сообщает оперативный штаб. 4

Здоровье Николаев поручил улучшить статистику по коронавирусным больным Олег Николаев подчеркнул, что необходимо разобраться в медицинской статистике, а также потребовал навести порядок в работе лабораторий и сроках ожидания анализов на коронавирус. 23

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Экономика Банки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком. 80

Общество В России за сутки выявлено 8779 случаев коронавируса В России за сутки выявили 8779 случаев коронавирусной инфекции. Всего в стране с начала эпидемии 502 436 человек заболели COVID-19.

Общество В России число заразившихся коронавирусом превысило 500 тысяч Общее число заразившихся коронавирусом в России превысило 500 тысяч. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Экономика Сбербанк договорился о покупке доли сервиса 2ГИС Сбербанк получит контрольный пакет в картографическом сервисе 2ГИС и подписал обязывающие документы об инвестициях в развитие данной компании. 231

Здоровье В Ростовской области за сутки выявили 192 случая заражения SARS-CoV-2 Если днём ранее новые носители SARS-CoV-2 были выявлены в 28 муниципальных образованиях региона, то, по данным на утро 10 июня, новые случаи зарегистрированы в 23 городах и районах. 1,1K

Экономика Рекламные агентства приготовились сокращать зарплаты сотрудникам В мае 2020 года 54% рекламных агентств высказалось за сокращение зарплат своих сотрудников, чтобы сохранить компанию в кризис, выяснила Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР), опросив своих членов (результаты исследования есть у РБК). 2