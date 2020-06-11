Экономика
Lenta.ruСамые дорогие компании мира установили исторический рекорд
Исторический рекорд установлен в ходе торгов 10 июня на бирже NASDAQ. Американские технологические гиганты сохраняют за собой статус самых дорогих компаний мира и растут, несмотря на снижение основных индексов, NASDAQ, S&P 500 и Dow Jones.
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 04:18, Ашберн
Общество
Губернатор сделает новое заявление по карантину в Краснодарском крае
Губернатор Вениамин Кондратьев 11 июня проведет заседание краевого оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
Новая Кубань вчера в 02:17
Происшествия
В Татарстане умер еще один пациент с коронавирусом
В Татарстане зарегистрирован одиннадцатый случай смерти пациента с COVID-19. Об этом сообщает республиканский оперштаб.
НТР 24 04:10
Происшествия
На Кубани за сутки подтверждено 80 случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 11 июня 2020, 10:50 — REGNUM 80 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за сутки в Краснодарском крае, сообщили 11 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:50
Общество
Режим самоизоляции в Красноярском крае продлили до 12 июля
Власти Красноярского края продлили режим ограничений из-за коронавируса до 12 июля.
ТАСС 02:22
Общество
За сутки в Красноярском крае умерли еще шесть человек с коронавирусом
По данным регионального оперативного штаба по нераспространению инфекции в крае, на 11 июня еще у 190 человек за сутки нашли коронавирус, количество всех заболевших составляет - 5 981.
Kursk.com 03:36
Политика
Выборы президента Татарстана пройдут 13 сентября
"Назначить выборы президента Республики Татарстан на 13 сентября 2020 года", - говорится в проекте постановления, за который проголосовали депутаты.
ТАСС 03:50
Общество
В России выявлено 8779 заразившихся коронавирусом
В России за минувшие сутки выявлено 8779 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», сообщает оперативный штаб.
BFM.ru 03:39
Здоровье
Николаев поручил улучшить статистику по коронавирусным больным
Олег Николаев подчеркнул, что необходимо разобраться в медицинской статистике, а также потребовал навести порядок в работе лабораторий и сроках ожидания анализов на коронавирус.
Мой город Чебоксары 02:04
Космос
Красноярцы первыми в «Союзе» запустили в космос прототип ракеты
Sibnovosti.ru 02:30
Общество
За сутки в России подтверждено 8404 случая COVID-19
За сутки в России подтверждено 8404 случая COVID-19 в 83 регионах.
Российская газета вчера в 03:35
Общество
В России стартуют выплаты опекунам инвалидов и пенсионеров
В России стартуют выплаты волонтерам, взявшим на временное попечительство пенсионеров, инвалидов, детей-сирот или оставшихся без родительского попечения, сообщает "Парламентская газета".
Газета.Ru 02:38
Шоу-бизнес
Виктория Боня жестко раскритиковала Настасью Самбурскую
Виктория Боня подвергла жесткой критике Настасью Самбурскую. Ведущая заявляет, что у актрисы нет таланта.
OAnews вчера в 02:30
Общество
Клиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей за долги
Клиенты Сбербанка столкнулись с проблемой: деньги, поступающие на их счета от государства в рамках социальных мер поддержки во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, списываются в счет погашения старых долгов.
РБК вчера в 12:13
Наука
На Спорышевском месторождении Ямала осваивают залежи юрского периода
Салехард, 11 июня 2020, 07:22 — REGNUM На ямальском Спорышевском месторождении получены промышленные дебиты нефти из юрских отложений на одном из ранее законсервированных объектов.
REGNUM 00:22
Экономика
Банки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов
Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком.
РБК 00:00
Здоровье
В Алтайском крае за сутки выявили 69 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 69 новых случаев коронавируса. Всего в крае зарегистрировано 2593 случая.
Аргументы и Факты - Алтай 03:34
Происшествия
Против главы Норильска возбуждено дело из-за аварии на ТЭЦ
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы Норильска Рината Ахметчина из-за аварии на ТЭЦ-3, где произошёл разлив дизельного топлива.
RT на русском 03:42
Общество
В России выявили 8779 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявили 8779 новых случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:35
Общество
В России за сутки выявлено 8779 случаев коронавируса
В России за сутки выявили 8779 случаев коронавирусной инфекции. Всего в стране с начала эпидемии 502 436 человек заболели COVID-19.
RT на русском 03:37
Футбол
«Сельта» намерена выкупить трансфер Смолова у «Локомотива»
«Сельта» может выкупить контракт российского нападающего Федора Смолова у «Локомотива».
Vprognoze.ru вчера в 04:02
Общество
В России число заразившихся коронавирусом превысило 500 тысяч
Общее число заразившихся коронавирусом в России превысило 500 тысяч. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 03:51
Армия и оружие
Военные США попытались преградить путь российскому патрулю в Сирии
Российская газета 02:11
Общество
ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников
Российская газета 03:37
Общество
С 1 июля в России изменится система пенсионного обеспечения
Очередная корректировка системы пенсионного обеспечения намечена на 1 июля.
Соловей.Инфо 02:21
Экономика
Сбербанк договорился о покупке доли сервиса 2ГИС
Сбербанк получит контрольный пакет в картографическом сервисе 2ГИС и подписал обязывающие документы об инвестициях в развитие данной компании.
Известия 03:32
Здоровье
В Ростовской области за сутки выявили 192 случая заражения SARS-CoV-2
Если днём ранее новые носители SARS-CoV-2 были выявлены в 28 муниципальных образованиях региона, то, по данным на утро 10 июня, новые случаи зарегистрированы в 23 городах и районах.
REGNUM вчера в 03:51
Общество
В трех регионах России оценят популяционный иммунитет к коронавирусу
В Хабаровском крае, Тюмени и Санкт-Петербурге в июне планируется провести исследование популяционного иммунитета к COVID-19, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
РИА Новости вчера в 20:24
Транспорт
Оператор поездов в Крым открывает продажи билетов по новым маршрутам
Компания «Гранд Сервис Экспресс» запускает новые маршруты в Крым и обратно, сообщает пресс-служба Минтранса.
RT на русском вчера в 13:28
Экономика
Рекламные агентства приготовились сокращать зарплаты сотрудникам
В мае 2020 года 54% рекламных агентств высказалось за сокращение зарплат своих сотрудников, чтобы сохранить компанию в кризис, выяснила Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР), опросив своих членов (результаты исследования есть у РБК).
РБК 02:01
Здоровье
Названы факторы, вызывающие тяжелое течение коронавируса
Авторы исследования уверены, что выделенные ими факторы помогут врачам более точно определять больных с наибольшим риском осложнений от COVID-19.
РИА Новости 03:45