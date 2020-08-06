Самые популярные у россиян импортные вина назвало Роскачество
Смотрите также
Медведев охарактеризовал отношения России и Белоруссии
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
Мутко прогнозирует снижение ставки по ипотеке до 7,5% к концу года
Зеленский прокомментировал ситуацию с режимом тишины в Донбассе
Сторонницы Ефремова напали на журналистку в Пресненском суде Москвы
Минфин предложил сократить расходы на Крым
В США обещают награду в $10 млн за информацию о вмешательстве в выборы
Михалкова из «Уральских пельменей» запускает новый телепроект
Nord Stream 2 AG оценит иск немецких экологов
Тихановская отменила предвыборный митинг в Минске
Четвертый сезон сериала «Ольга» стартует на ТНТ 31 августа
Дочь Анастасии Заворотнюк допустила, что заразилась коронавирусом
Прокуратура обязала ликвидировать «женскую» парковку у ТЦ в Казани
Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута
Роскосмос показал спутниковые снимки последствий взрыва в Бейруте
Власти Черногории разрешили россиянам въезд с 7 августа
Суд в Москве признал виновными фигурантов дела «Нового величия»
Адвокат Ефремова в зале суда кричал на защитницу потерпевших
В Астрахани мальчик погиб под бетонной плитой на детской площадке
В московской аптеке продавали настойку на ящерицах от коронавируса
Сергей Шойгу проверил боеготовность Тейковской дивизии РВСН
Полевой госпиталь МЧС начал прием пострадавших в Бейруте
Меган Фокс впервые показала совместное фото с бойфрендом
Треть россиян хотели бы уйти на пенсию до 55 лет
Лукашенко поручил пригласить в Минск генпрокуроров России и Украины
Власти Черногории разрешили россиянам въезд с 7 августа
Россияне старше 40 лет получат выходной для диспансеризации
Минфин предложил сократить расходы на Крым
Мутко прогнозирует снижение ставки по ипотеке до 7,5% к концу года
Мишустин объявил об экспертизе правил русской орфографии и пунктуации
Свидетель дал показания против Ефремова в суде
Суд в Москве признал виновными фигурантов дела «Нового величия»
В МИД доклад Госдепартамента США о дезинформации назвали очернением РФ
«Аэрофлот» объявил об отмене ряда международных рейсов в августе
Сафронова подозревают в шифровке с помощью книги об «эре Ельцина»
Назван неочевидный фактор смертельного исхода от коронавируса
Эксперты Роскачества назвали 10 самых популярных стран-поставщиков тихого вина в Россию.В источнике
С чего всё началось
Названы популярные у россиян вина
Наиболее популярные у россиян страны-поставщики тихих вин: Италия (27% от общего объема поставок в 2019 году), Испания, Грузия, Франция, Абхазия, Чили, Португалия, ЮАР, Германия и Молдова. Наиболее популярные страны-поставщики игристых вин: Италия (75%), Испания, Франция, Абхазия, Португалия.
РИА Новости05:30
Подробнее о событии