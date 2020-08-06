Прокуратура обязала ликвидировать «женскую» парковку у ТЦ в Казани

У казанского торгового центра машино-места для женщин-водителей окрасили розовой краской и увеличили до 4,4 м каждое вместо стандартных 2,5 м. Согласно Конституции РФ запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, а также мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации.