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Соловей.Инфо
Соловей.Инфо

Самые популярные у россиян импортные вина назвало Роскачество

Эксперты Роскачества назвали 10 самых популярных стран-поставщиков тихого вина в Россию.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названы популярные у россиян вина

Наиболее популярные у россиян страны-поставщики тихих вин: Италия (27% от общего объема поставок в 2019 году), Испания, Грузия, Франция, Абхазия, Чили, Португалия, ЮАР, Германия и Молдова. Наиболее популярные страны-поставщики игристых вин: Италия (75%), Испания, Франция, Абхазия, Португалия.
РИА Новости05:30
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Российская газета

В Роскачестве выяснили, вина из каких стран популярны у россиян

Российская газета07:22
ТАСС

В Роскачестве назвали самых популярных поставщиков вин в Россию

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Взгляд.ру

Названы самые популярные у россиян зарубежные поставщики вин

Взгляд.ру05:55
Москва 24

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Москва 2405:22
Газета.Ru

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Газета.Ru05:20
Телеканал 360°

Специалисты Роскачества назвали популярные в России вина

Телеканал 360°06:51
Роскачество

Роскачество назвало самые покупаемые россиянами импортные вина

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В США обещают награду в $10 млн за информацию о вмешательстве в выборы

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