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Соловей.Инфо
Соловей.Инфо

Самые популярные у россиян импортные вина назвало Роскачество

Эксперты Роскачества назвали 10 самых популярных стран-поставщиков тихого вина в Россию.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названы популярные у россиян вина

Наиболее популярные у россиян страны-поставщики тихих вин: Италия (27% от общего объема поставок в 2019 году), Испания, Грузия, Франция, Абхазия, Чили, Португалия, ЮАР, Германия и Молдова. Наиболее популярные страны-поставщики игристых вин: Италия (75%), Испания, Франция, Абхазия, Португалия.
РИА Новостивчера в 05:30
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