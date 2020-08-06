США восстанавливают 10-процентные пошлины на импорт алюминия из Канады

Администрация США возобновляет действие таможенных пошлин в размере 10% на импорт алюминия из Канады в связи с тем, что Оттава не ограничила экспорт этой продукции в Соединенные Штаты.