Наиболее популярные у россиян страны-поставщики тихих вин: Италия (27% от общего объема поставок в 2019 году), Испания, Грузия, Франция, Абхазия, Чили, Португалия, ЮАР, Германия и Молдова. Наиболее популярные страны-поставщики игристых вин: Италия (75%), Испания, Франция, Абхазия, Португалия.

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