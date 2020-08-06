Общество
Соловей.ИнфоСамые популярные у россиян импортные вина назвало Роскачество
Эксперты Роскачества назвали 10 самых популярных стран-поставщиков тихого вина в Россию.
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Наиболее популярные у россиян страны-поставщики тихих вин: Италия (27% от общего объема поставок в 2019 году), Испания, Грузия, Франция, Абхазия, Чили, Португалия, ЮАР, Германия и Молдова. Наиболее популярные страны-поставщики игристых вин: Италия (75%), Испания, Франция, Абхазия, Португалия.РИА Новости05:30
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