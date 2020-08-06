Общество

Соловей.ИнфоСоловей.ИнфоСамые популярные у россиян импортные вина назвало Роскачество

Эксперты Роскачества назвали 10 самых популярных стран-поставщиков тихого вина в Россию.
Читать в источнике
Комментировать5
с чего всё началось

Названы популярные у россиян вина

Наиболее популярные у россиян страны-поставщики тихих вин: Италия (27% от общего объема поставок в 2019 году), Испания, Грузия, Франция, Абхазия, Чили, Португалия, ЮАР, Германия и Молдова. Наиболее популярные страны-поставщики игристых вин: Италия (75%), Испания, Франция, Абхазия, Португалия.
РИА Новости05:30

Подробнее о событии

В Роскачестве выяснили, вина из каких стран популярны у россиян

Российская газета07:22

Специалисты Роскачества назвали популярные в России вина

Телеканал 360°06:51

Названы самые популярные у россиян зарубежные поставщики вин

Взгляд.ру05:55

В Роскачестве рассказали, вина каких стран нравятся россиянам

Москва 2405:22

Стало известно, вина из каких стран предпочитают россияне

Газета.Ru05:20

В Роскачестве назвали самых популярных поставщиков вин в Россию

ТАСС05:06

Роскачество назвало самые покупаемые россиянами импортные вина

Роскачество05:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 07:56, Ашберн
Экономика

ЦБ согласился на постепенную отмену репатриации валютной выручки

Помимо отмены требования о репатриации и ограничений на зачисление валютной выручки на зарубежные счета, ЦБ предложил упростить порядок взаимодействия бизнеса с уполномоченными банками при совершении валютных операций.
РБК 06:40
9
Гаджеты

Самый доступный смартфон Xiaomi в 2020 году начал продаваться в России

Случилось то, чего ждали многие фанаты Xiaomi - самый доступный смартфон компании в 2020 году начал продаваться в России.
Ferra 05:00
1
Авто

Продажи легковых автомобилей в РФ выросли в июле на 6,8%

Сегодня, 6 августа 2020 года, стало известно, что в июле текущего года продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России выросли на 6,8% в годовом выражении, до 141 924 единиц.
Саминвестор 05:32
6
Общество

В пяти регионах России задержаны 25 подпольных оружейников

В начале августа служба задержала более 40 подпольных оружейников в 12 регионах.
Коммерсантъ 07:47
1
Шоу-бизнес

47-летняя Лобачева разводится с 31-летним мужем

Bookmaker-ratings.ru 04:12
Политика

Мишустин объявил об экспертизе правил русской орфографии и пунктуации

В задачи комиссии войдет проведение экспертизы правил русской орфографии и пунктуации, пояснил премьер.
РБК 06:56
138
Авто

Honda отзывает в США более 600 тыс. автомобилей

В США стартовала отзывная кампания, которая коснулась более 600 тыс. автомобилей Honda.
Новые автомобили 01:19
8
Авто

Ozon и «Автомир» запустят онлайн-продажи автомобилей

Онлайн-ретейлер Ozon и группа компаний «Автомир» запускают совместный проект по продаже автомобилей через интернет.
Известия 03:53
14
Шоу-бизнес

Любовь Успенская пожаловалась на дефицит алкоголя и ботокса

Вечерняя Москва 07:11
16
Политика

Пригожин ответил Госдепу США на сообщение о выплате 10 млн долларов

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал информацию, что госсекретарь США Майк Помпео пообещал выплатить 10 миллионов долларов за сведения о лицах, которые вмешивались в выборы.
iReactor 07:12
Общество

Оперативники ФСБ провели выемку документов в головном офисе «Мотива»

В головном офисе уральской телекоммуникационной компании «Мотив» на улице Шейнкмана, 57 в Екатеринбурге прошли оперативные мероприятия, в которых были задействованы сотрудники ФСБ.
66.ru 06:02
3
Происшествия

Свидетель дал показания против Ефремова в суде

Газета.Ru 05:23
274
Общество

В Роструде рассказали о наиболее высокооплачиваемых вакансиях

Москва, 6 августа 2020, 10:45 — REGNUM Наиболее высокооплачиваемыми вакансиями на портале «Работа в России» в июле текущего года стали механики, капитаны и горняки.
REGNUM 03:45
3
Общество

В Казани прокуратура потребовала закрыть парковку для женщин

Российская газета 07:01
67
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в изнасиловании двух женщин в лесу

Следователи задержали мужчину по подозрению в том, что он надругался над двумя женщинами в Чоботовском лесу в Москве, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
РИА Новости 06:47
Экономика

«Ъ»: ВТБ может сократить число офисов

Масштабное сокращение отделений может произойти за счет закрытия офисов дочерних банков ВТБ, указывает один из источников.
ТАСС 02:30
Экономика

Граждане вложили в фондовый рынок свыше 1,7 трлн руб. в первом полугодии

Сумма денежных средств граждан, поступившая на счета доверительного управления в течение первых шести месяцев 2020 года, превысила 225 млрд руб.
Коммерсантъ 07:14
Происшествия

СК наградил 7-летнюю девочку, спасшую тонущего ребенка в Крыму

В Крыму представители регионального СК наградили семилетнюю девочку из Тулы, которая спасла тонущего в бассейне мальчика.
РЕН ТВ вчера в 11:04
225
Происшествия

Суд в Москве признал виновными фигурантов дела «Нового величия»

BFM.ru 05:55
405
Гаджеты

Google выпустит смартфон Pixel с гибким дисплеем к концу 2021 года

Предположительно, модели «raven» и «oriole» войдут в семейство Pixel 6. Что касается аппарата «passport», то в рамках этого проекта создаётся смартфон, оснащённый гибким дисплеем.
3DNews 03:11
Космос

Перенесенный запуск с Куру ракеты Ariane 5 назначен на 14 августа

Корпорация Arianespace приняла решение осуществить дважды перенесенный запуск с космодрома Куру ракеты Ariane 5 с тремя спутниками на борту 14 августа.
ТАСС 03 августа в 21:47
Общество

Мосгорсуд признал право москвичей распоряжаться землей во дворах

Жители Останкино обжаловали отказ в Мосгорсуде, который счел такую юридическую логику неверной и признал договор аренды земли с УГС недействительным в июле 2020 года.
Коммерсантъ вчера в 18:05
Общество

Nord Stream 2 AG оценит иск немецких экологов

Оператор "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG принял к сведению и оценит иск немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe против разрешения на эксплуатацию газопровода, сообщили РИА Новости в компании.
РИА Новости вчера в 12:10
220
Общество

Сафронова подозревают в шифровке с помощью книги об «эре Ельцина»

Иван Сафронов был арестован по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ) 7 июля.
Коммерсантъ 04:04
182
Авто

Kia обновила субкомпактный кроссовер Kia Stonic

По данным пресс-службы марки, обновленный Kia Stonic получил модернизированную светодиодную оптику, 16-дюймовые легкосплавные диски оригинального дизайна и расширенную палитру цветов кузова, в которую теперь входят два новых цвета и ярко-жёлтая окраска крыши.
SpeedMe 04:19
2
Авто

Toyota обновила Camry и показала особую версию в честь 40-летия

Компания Toyota представила седан Camry в особой версии Black Edition, посвященной 40-летию со дня выпуска Toyota Celica Camry – «прародительницы» нынешней модели.
Автоновости дня 02:57
9
Экономика

Минфин предложил сократить расходы на Крым

Министерство финансов предложило сократить объемы финансирования госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя» в 2021-2022 годах.
РБК 07:03
768
Гаджеты

Samsung представила новые смартфоны Galaxy Note 20 и Galaxy Z Fold 2

Samsung 5 августа в ходе онлайн-презентации Galaxy Unpacked представила новый фаблет Galaxy Note 20, раскладной смартфон Galaxy Z Fold 2, планшет Galaxy Tab S7, а также беспроводные наушники Galaxy Buds Live и умные часы Galaxy Watch 3.
Piter.tv 02:58
201
Футбол

«Интер» объявил о подписании контракта с Санчесом

Чилийский нападающий Алексис Санчес покинул «Манчестер Юнайтед» и перешел в миланский «Интер».
Евро-футбол.ру 05:30
Общество

Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2

Моя Москва.онлайн вчера в 00:27
1K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное