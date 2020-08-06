Общество
Соловей.ИнфоСамые популярные у россиян импортные вина назвало Роскачество
Эксперты Роскачества назвали 10 самых популярных стран-поставщиков тихого вина в Россию.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Наиболее популярные у россиян страны-поставщики тихих вин: Италия (27% от общего объема поставок в 2019 году), Испания, Грузия, Франция, Абхазия, Чили, Португалия, ЮАР, Германия и Молдова. Наиболее популярные страны-поставщики игристых вин: Италия (75%), Испания, Франция, Абхазия, Португалия.РИА Новости05:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 07:56, Ашберн
Экономика
ЦБ согласился на постепенную отмену репатриации валютной выручки
Помимо отмены требования о репатриации и ограничений на зачисление валютной выручки на зарубежные счета, ЦБ предложил упростить порядок взаимодействия бизнеса с уполномоченными банками при совершении валютных операций.
РБК 06:40
Гаджеты
Самый доступный смартфон Xiaomi в 2020 году начал продаваться в России
Случилось то, чего ждали многие фанаты Xiaomi - самый доступный смартфон компании в 2020 году начал продаваться в России.
Ferra 05:00
Авто
Продажи легковых автомобилей в РФ выросли в июле на 6,8%
Сегодня, 6 августа 2020 года, стало известно, что в июле текущего года продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России выросли на 6,8% в годовом выражении, до 141 924 единиц.
Саминвестор 05:32
Общество
В пяти регионах России задержаны 25 подпольных оружейников
В начале августа служба задержала более 40 подпольных оружейников в 12 регионах.
Коммерсантъ 07:47
Шоу-бизнес
47-летняя Лобачева разводится с 31-летним мужем
Bookmaker-ratings.ru 04:12
Политика
Мишустин объявил об экспертизе правил русской орфографии и пунктуации
В задачи комиссии войдет проведение экспертизы правил русской орфографии и пунктуации, пояснил премьер.
РБК 06:56
Авто
Honda отзывает в США более 600 тыс. автомобилей
В США стартовала отзывная кампания, которая коснулась более 600 тыс. автомобилей Honda.
Новые автомобили 01:19
Авто
Ozon и «Автомир» запустят онлайн-продажи автомобилей
Онлайн-ретейлер Ozon и группа компаний «Автомир» запускают совместный проект по продаже автомобилей через интернет.
Известия 03:53
Шоу-бизнес
Любовь Успенская пожаловалась на дефицит алкоголя и ботокса
Вечерняя Москва 07:11
Политика
Пригожин ответил Госдепу США на сообщение о выплате 10 млн долларов
Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал информацию, что госсекретарь США Майк Помпео пообещал выплатить 10 миллионов долларов за сведения о лицах, которые вмешивались в выборы.
iReactor 07:12
Общество
Оперативники ФСБ провели выемку документов в головном офисе «Мотива»
В головном офисе уральской телекоммуникационной компании «Мотив» на улице Шейнкмана, 57 в Екатеринбурге прошли оперативные мероприятия, в которых были задействованы сотрудники ФСБ.
66.ru 06:02
Происшествия
Свидетель дал показания против Ефремова в суде
Газета.Ru 05:23
Общество
В Роструде рассказали о наиболее высокооплачиваемых вакансиях
Москва, 6 августа 2020, 10:45 — REGNUM Наиболее высокооплачиваемыми вакансиями на портале «Работа в России» в июле текущего года стали механики, капитаны и горняки.
REGNUM 03:45
Общество
В Казани прокуратура потребовала закрыть парковку для женщин
Российская газета 07:01
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в изнасиловании двух женщин в лесу
Следователи задержали мужчину по подозрению в том, что он надругался над двумя женщинами в Чоботовском лесу в Москве, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
РИА Новости 06:47
Экономика
«Ъ»: ВТБ может сократить число офисов
Масштабное сокращение отделений может произойти за счет закрытия офисов дочерних банков ВТБ, указывает один из источников.
ТАСС 02:30
Экономика
Граждане вложили в фондовый рынок свыше 1,7 трлн руб. в первом полугодии
Сумма денежных средств граждан, поступившая на счета доверительного управления в течение первых шести месяцев 2020 года, превысила 225 млрд руб.
Коммерсантъ 07:14
Происшествия
СК наградил 7-летнюю девочку, спасшую тонущего ребенка в Крыму
В Крыму представители регионального СК наградили семилетнюю девочку из Тулы, которая спасла тонущего в бассейне мальчика.
РЕН ТВ вчера в 11:04
Гаджеты
Google выпустит смартфон Pixel с гибким дисплеем к концу 2021 года
Предположительно, модели «raven» и «oriole» войдут в семейство Pixel 6. Что касается аппарата «passport», то в рамках этого проекта создаётся смартфон, оснащённый гибким дисплеем.
3DNews 03:11
Космос
Перенесенный запуск с Куру ракеты Ariane 5 назначен на 14 августа
Корпорация Arianespace приняла решение осуществить дважды перенесенный запуск с космодрома Куру ракеты Ariane 5 с тремя спутниками на борту 14 августа.
ТАСС 03 августа в 21:47
Общество
Мосгорсуд признал право москвичей распоряжаться землей во дворах
Жители Останкино обжаловали отказ в Мосгорсуде, который счел такую юридическую логику неверной и признал договор аренды земли с УГС недействительным в июле 2020 года.
Коммерсантъ вчера в 18:05
Общество
Nord Stream 2 AG оценит иск немецких экологов
Оператор "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG принял к сведению и оценит иск немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe против разрешения на эксплуатацию газопровода, сообщили РИА Новости в компании.
РИА Новости вчера в 12:10
Общество
Сафронова подозревают в шифровке с помощью книги об «эре Ельцина»
Иван Сафронов был арестован по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ) 7 июля.
Коммерсантъ 04:04
Авто
Kia обновила субкомпактный кроссовер Kia Stonic
По данным пресс-службы марки, обновленный Kia Stonic получил модернизированную светодиодную оптику, 16-дюймовые легкосплавные диски оригинального дизайна и расширенную палитру цветов кузова, в которую теперь входят два новых цвета и ярко-жёлтая окраска крыши.
SpeedMe 04:19
Авто
Toyota обновила Camry и показала особую версию в честь 40-летия
Компания Toyota представила седан Camry в особой версии Black Edition, посвященной 40-летию со дня выпуска Toyota Celica Camry – «прародительницы» нынешней модели.
Автоновости дня 02:57
Экономика
Минфин предложил сократить расходы на Крым
Министерство финансов предложило сократить объемы финансирования госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя» в 2021-2022 годах.
РБК 07:03
Гаджеты
Samsung представила новые смартфоны Galaxy Note 20 и Galaxy Z Fold 2
Samsung 5 августа в ходе онлайн-презентации Galaxy Unpacked представила новый фаблет Galaxy Note 20, раскладной смартфон Galaxy Z Fold 2, планшет Galaxy Tab S7, а также беспроводные наушники Galaxy Buds Live и умные часы Galaxy Watch 3.
Piter.tv 02:58
Футбол
«Интер» объявил о подписании контракта с Санчесом
Чилийский нападающий Алексис Санчес покинул «Манчестер Юнайтед» и перешел в миланский «Интер».
Евро-футбол.ру 05:30
Общество
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
Моя Москва.онлайн вчера в 00:27