Немецкий шпиц стал самой популярной породой собак у россиян в 2019 г., среди других модных пород - сибирский хаски, йоркширский терьер и акита. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в Российской кинологической федерации (РКФ).

с чего всё началось

Самой популярной породой собак в России в уходящем году оказался немецкий шпиц. Об этом Агентству городских новостей "Москва" сообщили в Российской кинологической федерации.

Экономика Допфинансирование снизит долги по ипотеке 12 тысячам многодетных семей Выступая на заседании правительства в пятницу, Медведев напомнил, что семьи, в которых третий и последующие дети родились после 1 января 2019 года, с сентября текущего года имеют возможность снижения ипотечного долга на 450 тысяч рублей.

Происшествия СК прекратил уголовное дело в отношении Сергея Фомина Следственный комитет прекратил уголовное преследование в отношении еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве - Сергея Фомина.

Энергетика Россия помогла заключить главное соглашение по нефти Аналитики называли главным бенефициаром продления соглашения Саудовскую Аравию, заинтересованную в поддержании высоких цен на нефть в преддверии выхода на биржу своей компании Saudi Aramco.

Общество В «Газпроме» сравнили СПГ с замороженной клубникой Замначальника департамента "Газпрома" Николай Кисленко сравнил трубопроводный газ со свежей клубникой, а сжиженный природный газ (СПГ) - с замороженной, следует из его презентации, представленной в ходе форума "Газ России-2019".

Финансы Сбербанк установил рекорд розничного кредитования Всего с начала года компании взяли в Сбербанке кредитов на 10,8 трлн руб. В ноябре корпоративный портфель вырос на 1,2% до 13,2 трлн руб. В ноябре у банка, похоже, остановился отток средств розничных клиентов.

Политика Украина потребовала от России соблюдения Будапештского меморандума Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештский меморандум) был подписан 5 декабря 1994 года между Украиной, США, Россией и Великобританией.

Политика Глава ДНР пообещал не впускать «муниципальных стражей» Зеленского Украинский лидер предложил создать «муниципальную стражу» в составе представителей Украины и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) из числа людей, не участвовавших в боевых действиях.

Экономика Росстат рассказал о росте цен на гречку Начальник управления контроля АПК ФАС России Анна Мирочиненко 6 декабря сообщила, что антимонопольная служба пока не получала жалоб от граждан и розничных сетей на переработчиков в связи с ростом цен на гречку.

Спорт Родченков предлагал главе лаборатории в Москве убежище в США за данные Бывший глава Московской лаборатории Григорий Родченков предлагал нынешнему директору организации Елене Мочаловой деньги и убежище в США или Канаде за передачу базы данных первичных результатов тестирования спортсменов (raw-data).

Экономика Гендиректор «Уралкалия» попросил средства ФНБ на африканский проект Гендиректор «Уралкалия» Дмитрий Осипов предложил профинансировать завод компании по производству карбамида и аммиака в Анголе стоимостью $1,2–1,3 млрд из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), а также фабрики проектного финансирования ВЭБ.РФ.

Общество Меркель впервые посетила Освенцим В сети появились кадры визита канцлера Германии Ангелы Меркель в мемориальный комплекс, созданный на месте концлагеря Третьего рейха Аушвиц-Биркенау (Освенцим).

Общество Павлиашвили ответил Паулсу на слова о навязчивости россиян Эстрадный певец Сосо Павлиашвили в беседе с каналом "360" ответил на слова Раймонда Паулса о том, что российские поклонники якобы отличаются навязчивостью.

Здоровье Онколог указал, с какого возраста нужно ежегодно проверяться на рак Руководителем онкологического отделения МОНИКИ, врачом Александром Аллахвердяном подробно рассказано о том, как правильно определить возраст, в котором следует начинать проводить обследования на наличие рака в организме.

Футбол CAS сократил трансферный бан «Челси» Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) сократил срок запрета на подписание новых игроков, который был наложен на лондонский «Челси».