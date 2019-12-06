Общество

РИА НовостиРИА НовостиКинологи назвали самые популярные в России породы собак

Самой популярной породой собак в России в уходящем году оказался немецкий шпиц. Об этом Агентству городских новостей "Москва" сообщили в Российской кинологической федерации.
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с чего всё началось

Немецкий шпиц стал самой популярной породой собак у россиян в 2019 г

Немецкий шпиц стал самой популярной породой собак у россиян в 2019 г., среди других модных пород - сибирский хаски, йоркширский терьер и акита. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в Российской кинологической федерации (РКФ).
Агентство Москвавчера в 23:20

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Названы самые популярные в России породы собак

Газета.Ru07:56

Шпицы снова стали любимой породой россиян

Известия03:33

Самой популярной породой собак в России стал немецкий шпиц

Московский Комсомолец00:51

Кинологи назвали самые популярные у россиян породы собак

РБК02:59

Кинологи назвали самые популярные в России породы собак

РИА Новости00:45

Названа самая популярная порода собак у россиян

Москва 24вчера в 23:43

Немецкий шпиц стал самой популярной породой собак у россиян в 2019 г

Агентство Москвавчера в 23:20
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Общество

Минобороны провело эксперимент в космосе

Российская газета 09:17
Происшествия

В Омской области нашли «озеро» из крови

В Калачинском районе Омской области недалеко от скотомогильника обнаружили "искусственный водоем из слитой крови" животных.
РИА Новости 08:26
Футбол

Президент «Реала» предложил создать европейскую суперлигу

Президент «Реала» Флорентино Перес предлагает реформировать европейский футбол, информирует New York Times.
Спорт-Экспресс 02:50
Экономика

Допфинансирование снизит долги по ипотеке 12 тысячам многодетных семей

Выступая на заседании правительства в пятницу, Медведев напомнил, что семьи, в которых третий и последующие дети родились после 1 января 2019 года, с сентября текущего года имеют возможность снижения ипотечного долга на 450 тысяч рублей.
РИА Новости 05:22
Происшествия

В Екатеринбурге загорелось офисное здание на площади 1,2 тыс. кв. м

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдается открытое горение в помещениях третьего этажа, а также кровли здания на площади 1,2 тыс. кв. метров.
ТАСС 08:28
Общество

Умер отравившийся «Кротом» ученый-математик из МГУ

Ученый-математик, заслуженный преподаватель МГУ Олег Ивашев-Мусатов умер на 92-м году жизни в Москве, сообщил РБК его сын.
РБК 08:57
Происшествия

СК прекратил уголовное дело в отношении Сергея Фомина

Следственный комитет прекратил уголовное преследование в отношении еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве - Сергея Фомина.
ТАСС 06:58
Общество

Студент Жуков не счел условный срок «окончательной победой»

Получивший три года условно за призывы к экстремизму студент Егор Жуков не считает решение суда окончательной победой.
Интерфакс 03:58
Энергетика

Россия помогла заключить главное соглашение по нефти

Аналитики называли главным бенефициаром продления соглашения Саудовскую Аравию, заинтересованную в поддержании высоких цен на нефть в преддверии выхода на биржу своей компании Saudi Aramco.
Lenta.ru 09:37
Происшествия

Число погибших при пожаре в одесском колледже выросло до четырех

РИА Новости 09:31
Происшествия

На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба

ТАСС 09:01
Общество

В «Газпроме» сравнили СПГ с замороженной клубникой

Замначальника департамента "Газпрома" Николай Кисленко сравнил трубопроводный газ со свежей клубникой, а сжиженный природный газ (СПГ) - с замороженной, следует из его презентации, представленной в ходе форума "Газ России-2019".
РИА Новости 06:03
Космос

Украина представила панораму своей лунной базы

News.ru 08:48
Финансы

Сбербанк установил рекорд розничного кредитования

Всего с начала года компании взяли в Сбербанке кредитов на 10,8 трлн руб. В ноябре корпоративный портфель вырос на 1,2% до 13,2 трлн руб. В ноябре у банка, похоже, остановился отток средств розничных клиентов.
Ведомости 07:42
Энергетика

«Нафтогаз» предупредил Европу о возможном повышении цен на газ

Коболев отметил, что в случае прекращения транзита российского газа повышение цен будет ожидать как Украину, так и Европу.
Известия вчера в 11:58
Политика

В Кремле рассказали об ожиданиях от «нормандской» встречи в Париже

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, чего в Кремле ждут от саммита "нормандской четверки", который пройдет в Париже.
РИА Новости 06:41
Политика

Украина потребовала от России соблюдения Будапештского меморандума

Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештский меморандум) был подписан 5 декабря 1994 года между Украиной, США, Россией и Великобританией.
Интерфакс 08:58
Политика

Глава ДНР пообещал не впускать «муниципальных стражей» Зеленского

Украинский лидер предложил создать «муниципальную стражу» в составе представителей Украины и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) из числа людей, не участвовавших в боевых действиях.
Известия 08:13
Кино

Критики рассказали, почему фильм «Сиротский Бруклин» – не шедевр

Страницы Воронежской культуры 08:49
Экономика

Росстат рассказал о росте цен на гречку

Начальник управления контроля АПК ФАС России Анна Мирочиненко 6 декабря сообщила, что антимонопольная служба пока не получала жалоб от граждан и розничных сетей на переработчиков в связи с ростом цен на гречку.
ТАСС 08:02
Спорт

Родченков предлагал главе лаборатории в Москве убежище в США за данные

Бывший глава Московской лаборатории Григорий Родченков предлагал нынешнему директору организации Елене Мочаловой деньги и убежище в США или Канаде за передачу базы данных первичных результатов тестирования спортсменов (raw-data).
News.ru вчера в 09:42
Политика

Поклонская напомнила Зеленскому, что Украина сама отказалась от Крыма

РИА Новости 08:26
Экономика

Гендиректор «Уралкалия» попросил средства ФНБ на африканский проект

Гендиректор «Уралкалия» Дмитрий Осипов предложил профинансировать завод компании по производству карбамида и аммиака в Анголе стоимостью $1,2–1,3 млрд из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), а также фабрики проектного финансирования ВЭБ.РФ.
РБК 08:10
Общество

Меркель впервые посетила Освенцим

В сети появились кадры визита канцлера Германии Ангелы Меркель в мемориальный комплекс, созданный на месте концлагеря Третьего рейха Аушвиц-Биркенау (Освенцим).
Lenta.ru 07:12
Общество

Павлиашвили ответил Паулсу на слова о навязчивости россиян

Эстрадный певец Сосо Павлиашвили в беседе с каналом "360" ответил на слова Раймонда Паулса о том, что российские поклонники якобы отличаются навязчивостью.
Газета.Ru 09:21
Здоровье

Онколог указал, с какого возраста нужно ежегодно проверяться на рак

Руководителем онкологического отделения МОНИКИ, врачом Александром Аллахвердяном подробно рассказано о том, как правильно определить возраст, в котором следует начинать проводить обследования на наличие рака в организме.
Ugpressa.ru 03 декабря в 14:15
Политика

Зеленский посетит Донбасс в День ВС Украины

РИА Новости 05:46
Футбол

CAS сократил трансферный бан «Челси»

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) сократил срок запрета на подписание новых игроков, который был наложен на лондонский «Челси».
RT на русском 07:19
Общество

В Саратове созданы лучшие в РФ условия для помощи обманутым дольщикам

Власти Саратовской области создали в регионе самые благоприятные во России условия для оказания помощи обманутым дольщикам.
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Общество

В Сбербанке назвали популярные схемы кражи денег с карт

По данным Сбербанка, злоумышленники, представившись сотрудниками службы безопасности, сообщают, что банк якобы выявил подозрительную операцию с картой, а затем просят назвать ее полные данные, код безопасности на оборотной стороне карты и код из SMS.
Известия 00:15
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