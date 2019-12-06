Общество
РИА НовостиКинологи назвали самые популярные в России породы собак
Самой популярной породой собак в России в уходящем году оказался немецкий шпиц. Об этом Агентству городских новостей "Москва" сообщили в Российской кинологической федерации.
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с чего всё началось
Немецкий шпиц стал самой популярной породой собак у россиян в 2019 г., среди других модных пород - сибирский хаски, йоркширский терьер и акита. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в Российской кинологической федерации (РКФ).Агентство Москвавчера в 23:20
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Общество
Минобороны провело эксперимент в космосе
Происшествия
В Омской области нашли «озеро» из крови
В Калачинском районе Омской области недалеко от скотомогильника обнаружили "искусственный водоем из слитой крови" животных.
Футбол
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Президент «Реала» Флорентино Перес предлагает реформировать европейский футбол, информирует New York Times.
Экономика
Допфинансирование снизит долги по ипотеке 12 тысячам многодетных семей
Выступая на заседании правительства в пятницу, Медведев напомнил, что семьи, в которых третий и последующие дети родились после 1 января 2019 года, с сентября текущего года имеют возможность снижения ипотечного долга на 450 тысяч рублей.
Происшествия
В Екатеринбурге загорелось офисное здание на площади 1,2 тыс. кв. м
На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдается открытое горение в помещениях третьего этажа, а также кровли здания на площади 1,2 тыс. кв. метров.
Общество
Умер отравившийся «Кротом» ученый-математик из МГУ
Ученый-математик, заслуженный преподаватель МГУ Олег Ивашев-Мусатов умер на 92-м году жизни в Москве, сообщил РБК его сын.
Происшествия
СК прекратил уголовное дело в отношении Сергея Фомина
Следственный комитет прекратил уголовное преследование в отношении еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве - Сергея Фомина.
Общество
Студент Жуков не счел условный срок «окончательной победой»
Получивший три года условно за призывы к экстремизму студент Егор Жуков не считает решение суда окончательной победой.
Энергетика
Россия помогла заключить главное соглашение по нефти
Аналитики называли главным бенефициаром продления соглашения Саудовскую Аравию, заинтересованную в поддержании высоких цен на нефть в преддверии выхода на биржу своей компании Saudi Aramco.
Общество
В «Газпроме» сравнили СПГ с замороженной клубникой
Замначальника департамента "Газпрома" Николай Кисленко сравнил трубопроводный газ со свежей клубникой, а сжиженный природный газ (СПГ) - с замороженной, следует из его презентации, представленной в ходе форума "Газ России-2019".
Космос
Украина представила панораму своей лунной базы
Финансы
Сбербанк установил рекорд розничного кредитования
Всего с начала года компании взяли в Сбербанке кредитов на 10,8 трлн руб. В ноябре корпоративный портфель вырос на 1,2% до 13,2 трлн руб. В ноябре у банка, похоже, остановился отток средств розничных клиентов.
Энергетика
«Нафтогаз» предупредил Европу о возможном повышении цен на газ
Коболев отметил, что в случае прекращения транзита российского газа повышение цен будет ожидать как Украину, так и Европу.
Политика
В Кремле рассказали об ожиданиях от «нормандской» встречи в Париже
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, чего в Кремле ждут от саммита "нормандской четверки", который пройдет в Париже.
Политика
Украина потребовала от России соблюдения Будапештского меморандума
Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештский меморандум) был подписан 5 декабря 1994 года между Украиной, США, Россией и Великобританией.
Политика
Глава ДНР пообещал не впускать «муниципальных стражей» Зеленского
Украинский лидер предложил создать «муниципальную стражу» в составе представителей Украины и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) из числа людей, не участвовавших в боевых действиях.
Кино
Критики рассказали, почему фильм «Сиротский Бруклин» – не шедевр
Экономика
Росстат рассказал о росте цен на гречку
Начальник управления контроля АПК ФАС России Анна Мирочиненко 6 декабря сообщила, что антимонопольная служба пока не получала жалоб от граждан и розничных сетей на переработчиков в связи с ростом цен на гречку.
Спорт
Родченков предлагал главе лаборатории в Москве убежище в США за данные
Бывший глава Московской лаборатории Григорий Родченков предлагал нынешнему директору организации Елене Мочаловой деньги и убежище в США или Канаде за передачу базы данных первичных результатов тестирования спортсменов (raw-data).
Экономика
Гендиректор «Уралкалия» попросил средства ФНБ на африканский проект
Гендиректор «Уралкалия» Дмитрий Осипов предложил профинансировать завод компании по производству карбамида и аммиака в Анголе стоимостью $1,2–1,3 млрд из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), а также фабрики проектного финансирования ВЭБ.РФ.
Общество
Меркель впервые посетила Освенцим
В сети появились кадры визита канцлера Германии Ангелы Меркель в мемориальный комплекс, созданный на месте концлагеря Третьего рейха Аушвиц-Биркенау (Освенцим).
Общество
Павлиашвили ответил Паулсу на слова о навязчивости россиян
Эстрадный певец Сосо Павлиашвили в беседе с каналом "360" ответил на слова Раймонда Паулса о том, что российские поклонники якобы отличаются навязчивостью.
Здоровье
Онколог указал, с какого возраста нужно ежегодно проверяться на рак
Руководителем онкологического отделения МОНИКИ, врачом Александром Аллахвердяном подробно рассказано о том, как правильно определить возраст, в котором следует начинать проводить обследования на наличие рака в организме.
Политика
Зеленский посетит Донбасс в День ВС Украины
Футбол
CAS сократил трансферный бан «Челси»
Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) сократил срок запрета на подписание новых игроков, который был наложен на лондонский «Челси».
Общество
В Саратове созданы лучшие в РФ условия для помощи обманутым дольщикам
Власти Саратовской области создали в регионе самые благоприятные во России условия для оказания помощи обманутым дольщикам.
Общество
В Сбербанке назвали популярные схемы кражи денег с карт
По данным Сбербанка, злоумышленники, представившись сотрудниками службы безопасности, сообщают, что банк якобы выявил подозрительную операцию с картой, а затем просят назвать ее полные данные, код безопасности на оборотной стороне карты и код из SMS.