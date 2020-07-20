Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСамые самостоятельные из числа работающих знакомятся с биржей труда

Самые самостоятельные из числа работающих знакомятся с биржей труда Данные Росстата позволяют заключить, что вслед за промышленностью рецессией по итогам второго квартала 2020 года нужно называть и состояние реальных располагаемых доходов граждан.
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Атлант склеил ласты. Чем глобальный кризис грозит России и россиянам

Anews09:07

Личная рецессия. Зарплаты и реальные располагаемые доходы россиян продолжают падать

Давыдов.Индекс09:05

Реальные доходы россиян резко упали из-за коронавируса

ВашГород.рувчера в 22:14

Росстат сообщил о максимальном падении реальных доходов россиян с 1999 года

Южный Федеральный01:18

Доходы россиян снизились на 8% в первом квартале 2020 года

EastRussiaвчера в 22:31

Доходы населения России подтвердили резкое падение, но спрос продолжает восстанавливаться

ПРАЙМ04:28

Самые самостоятельные из числа работающих знакомятся с биржей труда

Коммерсантъвчера в 14:46
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Футбол

«Сельта» не станет выкупать права на форварда «Локомотива» Смолова

Виго, Испания, 20 июля 2020, 21:47 — REGNUM Нападающий «Сельты» российский нападающий Федор Смолов не останется в чемпионате Испании по окончанию арендного соглашения с командой из «Виго», информирует портал EFE.
REGNUM 14:47
Политика

Россия и Узбекистан могут совместно создать лоукостер

Представители России и Узбекистана обсудили возможность увеличения рейсов между странами и создания лоукостера для перевозки пассажиров и грузов, сообщается на сайте Минтранса РФ.
Коммерсантъ 13:32
1
Общество

Жириновский направил Фургалу телеграмму о митингах

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отправил находящемуся в СИЗО губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу телеграмму, в которой, судя по всему, известил о проходящих в регионе митингах.
Национальная служба новостей 07:46
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Общество

Москалькова проверила содержание в СИЗО Сафронова и Фургала

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова проверила содержание в СИЗО журналиста, советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и проходящего по его делу Николая Мистрюкова.
Интерфакс 15:25
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Шоу-бизнес

Джиган поправился до 110 килограммов после воссоединения с Самойловой

Через несколько дней после рождения долгожданного сына Давида Джиган «ушел в отрыв».
Слово и Дело 03:01
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Общество

Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»

Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском вчера в 06:16
2,7K
Общество

Путин согласился перенести акцию «Бессмертный полк» на 2021 год

Ежегодную акцию "Бессмертный полк", приуроченную ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, перенесли на следующий год, объявил президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 09:31
1K
Футбол

Месси в рекордный 7-й раз стал лучшим бомбардиром Ла Лиги

Vprognoze.ru 04:41
1
Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
Evo-rus.com 01:24
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Общество

В Минздраве прокомментировали сообщения о раннем доступе к вакцине

Ранее, 20 июля, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что топ-менеджерам российских компаний, крупным бизнесменам и чиновникам еще в апреле был предоставлен доступ к экспериментальной вакцине, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
Известия 03:53
1,8K
Гаджеты

AMD представит Ryzen 4000 (Renoir) во вторник, но продавать их в розницу не собирается

Как сообщает источник, модельный ряд гибридных процессоров Ryzen 4000, который собирается анонсировать AMD в грядущий вторник, будет состоять из шести моделей.
3DNews вчера в 10:14
Политика

США ввели санкции против Рамзана Кадырова и членов его семьи

Госдепартамент ввел санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова, его супруги Медни и дочерей Айшат и Хадижат.
Ведомости 12:23
1,8K
Наука

Вакцина Оксфордского университета от коронавируса признана безопасной

Вакцина против коронавирусной инфекции, созданная Оксфордским университетом, показала свою безопасность и эффективность.
ToDay News Ufa 11:27
28
Музыка

Клип Little Big стал самым просматриваемым на канале Евровидения

«Клип на песню Uno набрал более 134 млн просмотров и теперь является самым просматриваемым видео на официальном YouTube-канале Евровидения», — говорится в Instagram группы.
RT на русском 14:20
58
Общество

Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев

Легендарный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался на 72-м году жизни.
BFM.ru 11:09
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Здоровье

Диетолог назвала оптимальное число яиц в неделю

Диетолог рассказала, какое количество яиц в неделю можно съедать без вреда для здоровья.
ToDay News Ufa 15:43
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Происшествия

СК проведет проверку после нападения на следователя в Саратове

Следственный комитет по Саратовской области проведет проверку после нападения на сотрудника ведомства.
РБК 14:40
39
Игры

Cyberpunk 2077 позволит проигнорировать основной сюжет

Саско заявил, что в игре есть основной стержень повествования, а также куча вторичных и побочных заданий.
The GEEK 14:25
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Происшествия

Утверждено обвинительное заключение по делу Михаила Ефремова

Москва, 20 июля 2020, 16:38 — REGNUM По делу известного актёра Михаила Ефремова утверждено обвинительное заключение.
REGNUM 09:38
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Общество

СМИ: Трансгендерной активистке назначили 14 суток ареста, ее отвезут в мужской спецприемник

Тверской районный суд Москвы признал виновной трансгендерную активистку Полину по статье о повторном нарушении правил участия в акции, сообщил «ОВД-Инфо» юрист Константин Бойков.
Росбалт 15:03
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Общество

Скончался создатель образа Олимпийского Мишки художник Виктор Чижиков

Mossovetinfo.ru – Народный художник России, создатель образа талисмана летних Олимпийских игр 1980 года в Москве - медвежонка Миши, Виктор Чижиков скончался на 85-м году жизни, сообщает «Итерфакс» со ссылкой на издательство «АСТ Дети».
Моссовет 10:03
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Армия и оружие

WSJ узнала о слежке из США за сотовыми на военных объектах в России

По данным, которые были получены исследователями, стало ясно, что владельцы мобильных гаджетов последовали в Москву, после - в Санкт-Петербург, а затем были зафиксированы на военных объектах в Архангельске и Северодвинске.
Территория новостей вчера в 00:26
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Космос

НАСА выплатила разработчику Orion $27 миллионов лишних бонусов

Труд 17 июля в 06:42
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Политика

Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций

Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России.
RT на русском 06:57
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Происшествия

81-летней псковичке отказали в первой медицинской помощи

81-летней псковской пенсионерке отказали в оказании первой медицинской помощи.
Московский Комсомолец Псков 13:22
Шоу-бизнес

Королевская семья показала первые снимки со свадьбы принцессы Беатрис

На днях в Виндзоре состоялась церемония бракосочетания принцессы Беатрис с ее возлюбленным Эдоардо Моцци.
Дни24 вчера в 09:30
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Армия и оружие

ПВО Сирии отразили атаку в небе над Дамаском

"Системы ПВО отразили атаку вражеских объектов в небе над Дамаском", - сообщает агентство. Какого рода была атака, не уточняется.
РИА Новости 15:23
11
Политика

В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз.
REGNUM вчера в 13:12
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Космос

Потенциально опасен: 24 июля к Земле приблизится гигантский астероид

В НАСА отметили, что длина астроида 2020 ND составляет 170 метров и он приблизится к Земле на расстояние в 0,034 астрономических единицы (5 086 328 км).
Радио Комсомольская правда 11:25
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Политика

Многотысячные антиправительственные протесты проходят в Болгарии

Тысячи людей собрались у здания парламента в Софии с требованием отставки правительства.
Газета.Ru 14:36
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