Самые самостоятельные из числа работающих знакомятся с биржей труда Данные Росстата позволяют заключить, что вслед за промышленностью рецессией по итогам второго квартала 2020 года нужно называть и состояние реальных располагаемых доходов граждан.

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Футбол «Сельта» не станет выкупать права на форварда «Локомотива» Смолова Виго, Испания, 20 июля 2020, 21:47 — REGNUM Нападающий «Сельты» российский нападающий Федор Смолов не останется в чемпионате Испании по окончанию арендного соглашения с командой из «Виго», информирует портал EFE.

Политика Россия и Узбекистан могут совместно создать лоукостер Представители России и Узбекистана обсудили возможность увеличения рейсов между странами и создания лоукостера для перевозки пассажиров и грузов, сообщается на сайте Минтранса РФ. 1

Общество Жириновский направил Фургалу телеграмму о митингах Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отправил находящемуся в СИЗО губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу телеграмму, в которой, судя по всему, известил о проходящих в регионе митингах. 299

Общество Москалькова проверила содержание в СИЗО Сафронова и Фургала Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова проверила содержание в СИЗО журналиста, советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и проходящего по его делу Николая Мистрюкова. 5

Общество Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити» Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка. 2,7K

Общество В Минздраве прокомментировали сообщения о раннем доступе к вакцине Ранее, 20 июля, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что топ-менеджерам российских компаний, крупным бизнесменам и чиновникам еще в апреле был предоставлен доступ к экспериментальной вакцине, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. 1,8K

Гаджеты AMD представит Ryzen 4000 (Renoir) во вторник, но продавать их в розницу не собирается Как сообщает источник, модельный ряд гибридных процессоров Ryzen 4000, который собирается анонсировать AMD в грядущий вторник, будет состоять из шести моделей.

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Космос Потенциально опасен: 24 июля к Земле приблизится гигантский астероид В НАСА отметили, что длина астроида 2020 ND составляет 170 метров и он приблизится к Земле на расстояние в 0,034 астрономических единицы (5 086 328 км). 2