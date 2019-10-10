Индивидуальные предприниматели из Дагестана оказались лидерами по объему выручки, следует из статистики Росстата. В 2018 году доход одного дагестанского индивидуального предпринимателя составил в среднем 19,6 млн рублей, в то время как московского — только 6,4 млн рублей.

с чего всё началось

Аналогичная история происходит и в других регионах, по экономическим показателям занимающим нижние строчки всех российских рейтингов: в Ингушетии, например, находящейся на 7 месте по обороту на одного ИП, за год на предпринимателя приходится 8,7 млн рублей, а в КБР (9 место) – 8,5 млн.

Самые успешные ИП живут в Дагестане. Москва – на 29 месте

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