Чаще всего у заболевших коронавирусной инфекцией встречаются высокая температура, сухой кашель и одышка. Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов в интервью «Звезде» назвал основные симптомы коронавирусной инфекции COVID-19.

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Председатель Комитета Думы по охране здоровья Дмитрий Морозов назвал наиболее яркие симптомы коронавирусной инфекции COVID-19.

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