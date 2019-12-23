Экономика

News.ruNews.ruСамые закредитованные регионы назвали в РФ

Наиболее закредитованным субъектом РФ является Калмыкия. Эксперты отмечают, что в стране отмечен большой рост при умеренных темпах прироста заработной платы. За 12 месяцев (по состоянию на 1 ноября 2019 года) объём кредитов вырос на 19,4%, до 17,2 трлн рублей.
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Названы самые закредитованные российские регионы

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Наиболее закредитованным субъектом Российской Федерации является Калмыкия, по объемам долга в среднем на человека лидируют северные регионы, меньше всего займов взяли на юге, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. В среднем — 227 тысяч рублей на россиянина
РИА Новостивчера в 16:21

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Какие регионы России оказались самыми закредитованными?

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Россияне оказались в среднем должны 227 тысяч рублей по кредитам

Московский Комсомолец01:27

Больше всего долгов перед банками у жителей северных регионов России

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Названы самые закредитованные регионы России

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Названы самые закредитованные регионы России

АБНвчера в 17:31

СМИ назвали регионы-лидеры по количеству кредитов у населения

Life.ruвчера в 16:54

Самые закредитованные регионы назвали в РФ

News.ruвчера в 18:45
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Борис Джонсон заявил о невозможности перезагрузки отношений с Россией

Ранее, 21 декабря, Борис Джонсон заявил, что рассчитывает на улучшение отношений Великобритании и России, несмотря на трудности в продвижении этой инициативы.
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ФАН рассказал о военном вмешательстве Турции в дела Ливии

В понедельник, 23 декабря, Федеральное агентство новостей опубликовало масштабный материал о том, как Турция осуществляет военное вмешательство в Ливию и оказывает поддержку террористам так называемого Правительства национального согласия (ПНС), возглавляемого Файезом Сарраджем.
ПолитРоссия 02:29
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На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину

Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
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Детей, приглашенных на губернаторскую елку, заставили пройти медосмотр

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Политика

Путин признался, что не пьет чай

Президент России Владимир Путин сообщил, что обычно пьет не чай, а сбор алтайских трав, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:21
Политика

Владимир Путин проехал по Крымскому мосту на первом поезде

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия железнодорожного движения по Крымскому мосту.
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«Ростов» расторг контракт с Рагнаром Сигурдссоном

Защитник «Ростова» Рагнар Сигурдссон покинул клуб, сообщает Sport24. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
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Направлявшихся «за лучшей жизнью» россиян задержали в Белоруссии

Пограничники Белоруссию два раза за одну неделю задерживали россиян, которые направлялись в Европу за "лучшей жизнью".
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Президент Литвы обвинил Россию в стремлении переписать историю

Президент Литвы Гитанас Науседа обвинил Россию в стремлении "переписать историю".
РИА Новости 10:08
Экономика

Глава ПФР разъяснил, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров

Глава ПФР Антон Дроздов в интервью «РГ» рассказал, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров.
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«Елена» Звягинцева вошла в список 50 лучших фильмов десятилетия

Драма «Елена» режиссера Андрея Звягинцева вошла в топ-50 лучших фильмов прошедшего десятилетия по версии журнала Rolling Stone.
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Кино

«КиноПоиск» назвал главные фильмы 2019 года

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Чижов заявил о готовности России передать Нидерландам данные по MH17

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности предоставить Малайзии данные по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17.
RT на русском 06:04
Общество

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Роспотребнадзор дал совет, как правильно разбавлять крепкий алкоголь, который влияет на организм крайне разрушительно, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 10:27
Общество

В России начались учения по устойчивой работе Рунета

Учения по обеспечению устойчивой работы Рунета начались в России в понедельник, 23 декабря.
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Политика

Украина и Донбасс договорились обменять пленных до конца года

Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала условия осуществления обмена удерживаемых и пленных лиц по формуле «всех установленных на всех установленных» до конца года.
Lenta.ru 10:20
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«Северному потоку-2» осталось 160 километров

К сегодняшнему дню проложено более 2,3 тысяч км трубопровода "Северный поток-2" из 2,46 тысяч км, готовность - 93,5%. Об этом, как передает РИА Новости, заявил официальный представитель оператора проекта компании Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер.
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Происшествия

Офицеры ФСБ нанимали «енотов», чтобы ловить контрабандистов с айфонами

По одному из уголовных дел обвиняются офицеры ФСБ в создании преступного сообщества, состоящего из участников боевых действий в Донбассе.
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Политика

Строившие «Северный поток-2» суда Allseas покинули место работ

Суда швейцарской компании Allseas, которые занимались укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", покинули место работ в Балтийском море, сообщает ТАСС.
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Финансы

Госбанки нарастили премии топ-менеджерам в России

В ВТБ рассказали, что в 2018 году банк нарастил прибыль в 1,5 раза, до 179 млрд рублей, и заплатил более высокую годовую премию.
Известия вчера в 17:41
Культура

Автор книги «Вонгозеро» прокомментировала ситуацию с сериалом «Эпидемия»

Для "Эпидемии" все обошлось, и слава Богу.
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Общество

Малышева показала квартиру в Лондоне

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Глава Boeing ушел в отставку из-за проблем с 737 Max

Газета.Ru 09:29
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Фото: певица Нюша назвала дочь Симбой

29-летняя российская певица Анна Шурочкина, более известная как Нюша, в ноябре 2018 года впервые стала мамой - у артистки и ее супруга, главного советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова, родилась дочь.
Российская газета 07:34
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Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи

Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи.
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Политика

ЕС раскритиковал открытие железнодорожной части Крымского моста

Газета ВЗГЛЯД объясняла значение открытия железнодорожного моста.
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Названы способы остановить автомобиль при отказе тормозов

Остановить автомобиль при отказе тормозной системы поможет стояночный тормоз, если он не электронный и управляется не с кнопки, — рычаг стояночного тормоза нужно затягивать плавно, чтобы не пустить автомобиль в занос.
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Биатлон

Олимпийский чемпион по биатлону Тихонов назвал Губерниева шоуменом

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал спортивного комментатора Дмитрия Губерниева шоуменом.
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