Экономика
News.ruСамые закредитованные регионы назвали в РФ
Наиболее закредитованным субъектом РФ является Калмыкия. Эксперты отмечают, что в стране отмечен большой рост при умеренных темпах прироста заработной платы. За 12 месяцев (по состоянию на 1 ноября 2019 года) объём кредитов вырос на 19,4%, до 17,2 трлн рублей.
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Наиболее закредитованным субъектом Российской Федерации является Калмыкия, по объемам долга в среднем на человека лидируют северные регионы, меньше всего займов взяли на юге, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. В среднем — 227 тысяч рублей на россиянинаРИА Новостивчера в 16:21
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Политика
Борис Джонсон заявил о невозможности перезагрузки отношений с Россией
Ранее, 21 декабря, Борис Джонсон заявил, что рассчитывает на улучшение отношений Великобритании и России, несмотря на трудности в продвижении этой инициативы.
Армия и оружие
ФАН рассказал о военном вмешательстве Турции в дела Ливии
В понедельник, 23 декабря, Федеральное агентство новостей опубликовало масштабный материал о том, как Турция осуществляет военное вмешательство в Ливию и оказывает поддержку террористам так называемого Правительства национального согласия (ПНС), возглавляемого Файезом Сарраджем.
Политика
На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину
Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
Политика
Путин признался, что не пьет чай
Президент России Владимир Путин сообщил, что обычно пьет не чай, а сбор алтайских трав, передает РИА "Новости".
Политика
Владимир Путин проехал по Крымскому мосту на первом поезде
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия железнодорожного движения по Крымскому мосту.
Футбол
«Ростов» расторг контракт с Рагнаром Сигурдссоном
Защитник «Ростова» Рагнар Сигурдссон покинул клуб, сообщает Sport24. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Происшествия
Направлявшихся «за лучшей жизнью» россиян задержали в Белоруссии
Пограничники Белоруссию два раза за одну неделю задерживали россиян, которые направлялись в Европу за "лучшей жизнью".
Политика
Президент Литвы обвинил Россию в стремлении переписать историю
Президент Литвы Гитанас Науседа обвинил Россию в стремлении "переписать историю".
Экономика
Глава ПФР разъяснил, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров
Глава ПФР Антон Дроздов в интервью «РГ» рассказал, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров.
Кино
«Елена» Звягинцева вошла в список 50 лучших фильмов десятилетия
Драма «Елена» режиссера Андрея Звягинцева вошла в топ-50 лучших фильмов прошедшего десятилетия по версии журнала Rolling Stone.
Политика
Чижов заявил о готовности России передать Нидерландам данные по MH17
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности предоставить Малайзии данные по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как лучше разбавлять водой крепкий алкоголь
Роспотребнадзор дал совет, как правильно разбавлять крепкий алкоголь, который влияет на организм крайне разрушительно, сообщает "Интерфакс".
Общество
В России начались учения по устойчивой работе Рунета
Учения по обеспечению устойчивой работы Рунета начались в России в понедельник, 23 декабря.
Политика
Украина и Донбасс договорились обменять пленных до конца года
Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала условия осуществления обмена удерживаемых и пленных лиц по формуле «всех установленных на всех установленных» до конца года.
Политика
«Северному потоку-2» осталось 160 километров
К сегодняшнему дню проложено более 2,3 тысяч км трубопровода "Северный поток-2" из 2,46 тысяч км, готовность - 93,5%. Об этом, как передает РИА Новости, заявил официальный представитель оператора проекта компании Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер.
Происшествия
Офицеры ФСБ нанимали «енотов», чтобы ловить контрабандистов с айфонами
По одному из уголовных дел обвиняются офицеры ФСБ в создании преступного сообщества, состоящего из участников боевых действий в Донбассе.
Политика
Строившие «Северный поток-2» суда Allseas покинули место работ
Суда швейцарской компании Allseas, которые занимались укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", покинули место работ в Балтийском море, сообщает ТАСС.
Финансы
Госбанки нарастили премии топ-менеджерам в России
В ВТБ рассказали, что в 2018 году банк нарастил прибыль в 1,5 раза, до 179 млрд рублей, и заплатил более высокую годовую премию.
Культура
Автор книги «Вонгозеро» прокомментировала ситуацию с сериалом «Эпидемия»
Для "Эпидемии" все обошлось, и слава Богу.
Общество
Малышева показала квартиру в Лондоне
Общество
Глава Boeing ушел в отставку из-за проблем с 737 Max
Шоу-бизнес
Фото: певица Нюша назвала дочь Симбой
29-летняя российская певица Анна Шурочкина, более известная как Нюша, в ноябре 2018 года впервые стала мамой - у артистки и ее супруга, главного советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова, родилась дочь.
Общество
Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи
Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи.
Политика
ЕС раскритиковал открытие железнодорожной части Крымского моста
Газета ВЗГЛЯД объясняла значение открытия железнодорожного моста.
Авто
Названы способы остановить автомобиль при отказе тормозов
Остановить автомобиль при отказе тормозной системы поможет стояночный тормоз, если он не электронный и управляется не с кнопки, — рычаг стояночного тормоза нужно затягивать плавно, чтобы не пустить автомобиль в занос.
Биатлон
Олимпийский чемпион по биатлону Тихонов назвал Губерниева шоуменом
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал спортивного комментатора Дмитрия Губерниева шоуменом.