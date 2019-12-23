Экономика

News.ruNews.ruСамые закредитованные регионы назвали в РФ

Наиболее закредитованным субъектом РФ является Калмыкия. Эксперты отмечают, что в стране отмечен большой рост при умеренных темпах прироста заработной платы. За 12 месяцев (по состоянию на 1 ноября 2019 года) объём кредитов вырос на 19,4%, до 17,2 трлн рублей.
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Названы самые закредитованные российские регионы

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Наиболее закредитованным субъектом Российской Федерации является Калмыкия, по объемам долга в среднем на человека лидируют северные регионы, меньше всего займов взяли на юге, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. В среднем — 227 тысяч рублей на россиянина
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Какие регионы России оказались самыми закредитованными?

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Названы самые закредитованные регионы России

АБНвчера в 17:31

Самые закредитованные регионы назвали в РФ

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Больше всего долгов перед банками у жителей северных регионов России

ПРАЙМвчера в 16:17
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Путин поручил проработать вопрос поставок улиток в Россию

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Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
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Борис Джонсон заявил о невозможности перезагрузки отношений с Россией

Ранее, 21 декабря, Борис Джонсон заявил, что рассчитывает на улучшение отношений Великобритании и России, несмотря на трудности в продвижении этой инициативы.
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Украина и Донбасс договорились об обмене пленными

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Певица Нюша объяснила странное имя дочери

Певица Нюша объяснила странный выбор имени для ребенка.
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Чижов сообщил о готовности России передать Нидерландам данные по MH17

Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.
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Сенаторы в США установили условия снятия с России «санкций из ада»

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Главврач Таганрогской БСМП заявил, что во взятках врачей виноваты сами пациенты

На недавней пресс-конференции главный врач БСМП Таганрога Дмитрий Сафонов поговорил и на самую злободневную тему — тему взяток.
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Новак: Россия опередила США по объемам поставок СПГ в Европу

Россия за последние годы опередила США по объемам поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.
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В Златоусте спецназ ФСИН показал школьникам приемы разгона митингов

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РФС сократил на три месяца условное отстранение Гинера

Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) частично удовлетворил жалобу президента ЦСКА Евгения Гинера и сократил срок его условного запрета на футбольную деятельность на три месяца, сообщается на официальном сайте РФС.
РИА Новости 11:40
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Артем Дзюба признан лучшим футболистом России 2019 года

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба признан футболистом года в России.
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Kia объявила российские цены на новый кроссовер Seltos

Новый кроссовер Kia Seltos появится на российском рынке в 2020 году. Более подробная информация о модели появится ближе к началу продаж.
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В Минкомсвязи рассказали об итогах учений по устойчивой работе Рунета

Учения по обеспечению устойчивой работы Рунета, прошедшие в России, продемонстрировали готовность власти и операторов связи эффективно реагировать на возможные угрозы в интернете, заявил замглавы Минкомсвязи Алексей Соколов.
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Минздрав подготовил законопроект о донорстве органов

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Оператор «Северного потока 2» сообщил о готовности газопровода на 93%

Газопровод "Северный поток 2" построен примерно на 93% от своей проектной трассы: на данный момент уложено более 2300 км из около 2460 км, говорится в сообщении компании.
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Названы лучшие отечественные фильмы, претендующие на кинопремию «Золотой орёл».
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В рождественской открытке девочка нашла послание из китайской тюрьмы

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Почему Первый канал резко убрал из эфира трансляцию лыжных гонок

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«Дополнительные формы кредитования возможны только в случае, если дорожные карты будут исполнены и воплотятся в законы», — сказал глава российского правительства.
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Олимпийский чемпион по биатлону Тихонов назвал Губерниева шоуменом

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал спортивного комментатора Дмитрия Губерниева шоуменом.
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Сбербанк наблюдает сильное падение спроса на валютные вклады

Спрос на вклады в иностранной валюте в России сильно упал, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу "Россия-24" .
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Две несовершеннолетние сестры утонули в пруду в Липецкой области

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СБП обрастает банковскими комиссиями

СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП).
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