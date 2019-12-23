МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Наиболее закредитованным субъектом Российской Федерации является Калмыкия, по объемам долга в среднем на человека лидируют северные регионы, меньше всего займов взяли на юге, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. В среднем — 227 тысяч рублей на россиянина

с чего всё началось

Наиболее закредитованным субъектом РФ является Калмыкия. Эксперты отмечают, что в стране отмечен большой рост при умеренных темпах прироста заработной платы. За 12 месяцев (по состоянию на 1 ноября 2019 года) объём кредитов вырос на 19,4%, до 17,2 трлн рублей.

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