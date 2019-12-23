Экономика
News.ruСамые закредитованные регионы назвали в РФ
Наиболее закредитованным субъектом РФ является Калмыкия. Эксперты отмечают, что в стране отмечен большой рост при умеренных темпах прироста заработной платы. За 12 месяцев (по состоянию на 1 ноября 2019 года) объём кредитов вырос на 19,4%, до 17,2 трлн рублей.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Наиболее закредитованным субъектом Российской Федерации является Калмыкия, по объемам долга в среднем на человека лидируют северные регионы, меньше всего займов взяли на юге, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. В среднем — 227 тысяч рублей на россиянинаРИА Новостивчера в 16:21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 12:32, Ашберн
Политика
Путин поручил проработать вопрос поставок улиток в Россию
Президент РФ Владимир Путин поручил Минсельхозу России совместно с Россельхознадзором проработать вопрос поставок одного из видов улиток в страну.
Политика
Строившие «Северный поток-2» суда Allseas покинули место работ
Суда швейцарской компании Allseas, которые занимались укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", покинули место работ в Балтийском море, сообщает ТАСС.
Кино
Джокер мог быть не Джокером в фильме «Джокер»
Фильм "Джокер", в котором главную роль исполнил актер Хоакин Феникс, получил награду международного Венецианского фестиваля и считается одним из главных фаворитов предстоящей "оскаровской" гонки.
Шоу-бизнес
Настя Каменских появилась на съемках X-Factor в нижнем белье
Украинская певица Настя Каменских удивила зрителей телешоу X-Factor, появившись на съемочной площадке в нижнем белье.
Политика
Путин открыл железную дорогу на Крымском мосту
Президент России Владимир Путин торжественно открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. Прямую трансляцию ведет "Россия 24".
Происшествия
Следователи пришли с обысками в ФТС
Как сообщает РЕН ТВ, обыски в центральном аппарате ведомства, а также во Внуковской и Домодедовской таможнях связаны с уголовным делом о крупных махинациях.
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов Кадырова
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
Политика
Борис Джонсон заявил о невозможности перезагрузки отношений с Россией
Ранее, 21 декабря, Борис Джонсон заявил, что рассчитывает на улучшение отношений Великобритании и России, несмотря на трудности в продвижении этой инициативы.
Шоу-бизнес
Певица Нюша объяснила странное имя дочери
Певица Нюша объяснила странный выбор имени для ребенка.
Политика
Чижов сообщил о готовности России передать Нидерландам данные по MH17
Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.
Политика
Сенаторы в США установили условия снятия с России «санкций из ада»
В текст внесены поправки сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса, которые устанавливают порядок введения и снятия санкций.
Здоровье
Главврач Таганрогской БСМП заявил, что во взятках врачей виноваты сами пациенты
На недавней пресс-конференции главный врач БСМП Таганрога Дмитрий Сафонов поговорил и на самую злободневную тему — тему взяток.
Экономика
Новак: Россия опередила США по объемам поставок СПГ в Европу
Россия за последние годы опередила США по объемам поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.
Футбол
РФС сократил на три месяца условное отстранение Гинера
Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) частично удовлетворил жалобу президента ЦСКА Евгения Гинера и сократил срок его условного запрета на футбольную деятельность на три месяца, сообщается на официальном сайте РФС.
Футбол
Артем Дзюба признан лучшим футболистом России 2019 года
Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба признан футболистом года в России.
Авто
Kia объявила российские цены на новый кроссовер Seltos
Новый кроссовер Kia Seltos появится на российском рынке в 2020 году. Более подробная информация о модели появится ближе к началу продаж.
Общество
В Минкомсвязи рассказали об итогах учений по устойчивой работе Рунета
Учения по обеспечению устойчивой работы Рунета, прошедшие в России, продемонстрировали готовность власти и операторов связи эффективно реагировать на возможные угрозы в интернете, заявил замглавы Минкомсвязи Алексей Соколов.
Здоровье
Минздрав подготовил законопроект о донорстве органов
Министерство здравоохранения РФ подготовило законопроект, впервые устанавливающий в стране основные принципы донорства человеческих органов для трансплантации.
Политика
Оператор «Северного потока 2» сообщил о готовности газопровода на 93%
Газопровод "Северный поток 2" построен примерно на 93% от своей проектной трассы: на данный момент уложено более 2300 км из около 2460 км, говорится в сообщении компании.
Кино
Стали известны номинанты на кинопремию «Золотой орел»
Названы лучшие отечественные фильмы, претендующие на кинопремию «Золотой орёл».
Общество
В рождественской открытке девочка нашла послание из китайской тюрьмы
Спорт
Почему Первый канал резко убрал из эфира трансляцию лыжных гонок
Неудача российских команд в квалификации заставила Первый канал пересмотреть сетку вещания и отказаться от прямой трансляции финальных забегов.
Политика
Медведев сообщил об условиях дополнительной помощи Белоруссии
«Дополнительные формы кредитования возможны только в случае, если дорожные карты будут исполнены и воплотятся в законы», — сказал глава российского правительства.
Биатлон
Олимпийский чемпион по биатлону Тихонов назвал Губерниева шоуменом
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал спортивного комментатора Дмитрия Губерниева шоуменом.
Финансы
Сбербанк наблюдает сильное падение спроса на валютные вклады
Спрос на вклады в иностранной валюте в России сильно упал, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу "Россия-24" .
Экономика
СБП обрастает банковскими комиссиями
СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП).