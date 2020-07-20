Общество

Lenta.ruLenta.ruСамый бедный континент мира столкнулся с нехваткой еды

1 фото
Сотни тысяч жителей самого бедного континента были вынуждены голодать или отказываться от привычной пищи, пишет Bloomberg. В Нигерии около 30 процентов домохозяйств столкнулись с серьезной нехваткой продовольствия в прошлом месяце, в 2019 году об этом заявляли 5,9 процента респондентов.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Южная Африка голодает

Ореанда-Новости13:58

Самый бедный континент мира столкнулся с нехваткой еды

Lenta.ru11:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 15:56, Ашберн
Общество

Мишустин уволил арестованную за хищения замглавы Минобрнауки

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности замглавы Минобрнауки Марину Лукашевич, которую арестовали по делу о хищении 50 млн рублей.
НТВ 05:29
359
Футбол

Наставник «Химок» эмоционально высказался о ситуации вокруг команды

Главный тренер "Химок" Сергей Юран эмоционально высказался о ситуации вокруг команды, передает Sport24.
Газета.Ru 14:35
Политика

США ввели санкции против Рамзана Кадырова и членов его семьи

Госдепартамент ввел санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова, его супруги Медни и дочерей Айшат и Хадижат.
Ведомости 12:23
1,8K
Общество

Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев

Легендарный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался на 72-м году жизни.
BFM.ru 11:09
692
Здоровье

Доктор Мясников опроверг слухи о вреде кофе

Главврач столичной больницы №71, телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» развеял наиболее популярные мифы о кофе.
Городовой 06:33
111
Общество

Суд оштрафовал схимонаха Сергия за возбуждение ненависти

BFM.ru 12:20
117
Общество

В Тверской области 53 выпускника набрали на ЕГЭ 100 баллов

REGNUM 07:36
6
Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
Evo-rus.com 01:24
255
Кино

Умер режиссер «Незнайки» и «Изумрудного города» Александр Боголюбов

RuNews24.ru 08:41
12
Общество

Путин согласился перенести акцию «Бессмертный полк» на 2021 год

Ежегодную акцию "Бессмертный полк", приуроченную ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, перенесли на следующий год, объявил президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 09:31
1K
Наука

Онкологи Якутии осваивают новый метод лечения рака

Перспективный метод лечения рака – вакцинотерапию дендритными клетками осваивают в Якутском республиканском онкологическом диспансере (ЯРОД).
ToDay News Ufa 11:16
Шоу-бизнес

Дарья Мороз показала поклонникам редкое фото с сестрой

Актриса Дарья Мороз редко делится подробностями своей личной жизни, но лето и отдых с семьей все же заставили знаменитость открыться перед поклонниками.
Пятый канал 15:42
23
Футбол

«Манчестер Юнайтед» склоняется к приобретению Аке вместо Шкриньяра

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность приобритения защитника «Борнмута» Натана Аке, сообщает Express.
Спорт-Экспресс вчера в 16:42
Общество

Путин отменил особый порядок по уголовным делам о тяжких преступлениях

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в статьи 314 и 316 Уголовно-процессуального кодекса РФ», отменяющий особый порядок рассмотрения судами уголовных дел о тяжких преступлениях.
Lenta.ru 11:44
34
Общество

Суд отправил под арест перекрывших Невский петербуржцев с баннером

Мойка78 14:14
Политика

Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края

Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия 13:16
3,2K
Политика

Парламент Молдавии отклонил вотум недоверия правительству Кику

На прошлой неделе депутаты двух молдавских партий — платформы «Достоинство и правда» и партии «Действие и солидарность» — зарегистрировали проект вотума недоверия правительству Иона Кику.
Коммерсантъ 15:45
2
Шоу-бизнес

Пелагея получала угрозы перед судом с Телегиным

По словам близкой подруги певицы Пелагеи, перед судом по делу о бракоразводном процессе с хоккеистом Иваном Телегиным артистка начала получать анонимные угрозы, а сам спортсмен якобы был болен коронавирусной инфекцией, когда требовал встречи во время самоизоляции.
Газета.Ru 13:16
47
Происшествия

Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны

Газета.Ru 07:44
655
Политика

Многотысячные антиправительственные протесты проходят в Болгарии

Тысячи людей собрались у здания парламента в Софии с требованием отставки правительства.
Газета.Ru 14:36
Политика

Зеленский назначил Пристайко послом Украины в Соединенном Королевстве

Президент Украины Владимир Зеленский назначил чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединенном Королевстве экс-главу МИД Вадима Пристайко, говорится в указе, опубликованном на сайте президента в понедельник.
РИА Новости 15:29
Общество

Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»

Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском вчера в 06:16
2,7K
Общество

СМИ: Трансгендерной активистке назначили 14 суток ареста, ее отвезут в мужской спецприемник

Тверской районный суд Москвы признал виновной трансгендерную активистку Полину по статье о повторном нарушении правил участия в акции, сообщил «ОВД-Инфо» юрист Константин Бойков.
Росбалт 15:03
2
Происшествия

Утверждено обвинительное заключение по делу Михаила Ефремова

Москва, 20 июля 2020, 16:38 — REGNUM По делу известного актёра Михаила Ефремова утверждено обвинительное заключение.
REGNUM 09:38
254
Политика

Богатые и здоровые европейцы отвергли бедных и больных

Лидер одной из стран, возможных получателей помощи, итальянский премьер Джузеппе Конте пожаловался на нидерландского коллегу Марка Рютте – лидер не самой крупной, но одной из самых богатых стран ЕС оказался наиболее неуступчивым.
Взгляд.ру 10:30
Музыка

Клип Little Big стал самым просматриваемым на канале Евровидения

«Клип на песню Uno набрал более 134 млн просмотров и теперь является самым просматриваемым видео на официальном YouTube-канале Евровидения», — говорится в Instagram группы.
RT на русском 14:20
58
Общество

ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке

Высшая школа экономики даст правовую оценку высказыванию профессора Гасана Гусейнова о теракте на Дубровке, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью вуза Андрей Лавров.
РИА Новости 08:28
233
Общество

Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией

Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
РИА Новости 08:23
2,4K
Армия и оружие

ПВО Сирии отразили атаку в небе над Дамаском

"Системы ПВО отразили атаку вражеских объектов в небе над Дамаском", - сообщает агентство. Какого рода была атака, не уточняется.
РИА Новости 15:23
11
Авто

Kia Sportage также получит новую версию Nightfall Edition

Изображений новинки в свободном доступе пока нет, но эксперты не ломают себе головы и считают, что достаточно глянуть на Telluride Nightfall Edition, чтобы понять, как будет выглядеть новое исполнение Sportage.
Letnews.ru вчера в 03:09
20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
ЮАР
Государство
Государство на юге Африки. На севере граничит с Намибией, Ботсваной и Зимбабве, на северо-востоке - с Мозамбиком и Эсватини. Внутри территории ЮАР находится государство-анклав Лесото. ЮАР является одной из самых национально разнообразных стран Африки и имеет наибольшую долю белого, азиатского и смешанного населения на континенте.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное