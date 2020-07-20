Сотни тысяч жителей самого бедного континента были вынуждены голодать или отказываться от привычной пищи, пишет Bloomberg. В Нигерии около 30 процентов домохозяйств столкнулись с серьезной нехваткой продовольствия в прошлом месяце, в 2019 году об этом заявляли 5,9 процента респондентов.

Самый бедный континент мира столкнулся с нехваткой еды

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