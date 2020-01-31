Экономика
Газета.RuСамый богатый человек мира заработал $13,2 млрд за 15 минут
Богатейший человек современности и глава компании Amazon Джефф Безос смог заработать $13,2 млрд за 15 минут накануне, 30 января, сообщает Bloomberg. Получить такую сумму Безос смог благодаря подорожанию акции его компании на 12% до $2,1 тыс.
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Политика
Глава Керчи снова подала в отставку
Происшествия
В Петербурге мужчина провалился под лед
Мужчина провалился под лед на Химической улице в Петербурге, он госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
Происшествия
Взрыв произошел на заводе в Орловской области
Взрыв произошел на заводе в городе Мценск Орловской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Шоу-бизнес
Алексей Панин: «Помню, как Гарик Харламов передо мной прыгал»
Энергетика
Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти на 6,6%
Белоруссия с 1 февраля повышает тарифы на услуги по транзиту нефти на 6,6%. Об этом сообщило белорусское Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).
Общество
В новом КоАП предложили увеличить штрафы за превышение скорости
Штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час хотят повысить с 500 рублей до трех тысяч, а за превышение на 40-60 километров в час — до четырех тысяч рублей.
Шоу-бизнес
Мать Аршавина выселяет бывшую жену и ребенка футболиста из квартиры
Мать Андрея Аршавина планирует выселить из квартиры в Петербурге бывшую супругу футболиста Алису Казьмину.
Политика
Делегация России выступила против резолюции ПАСЕ
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, которая касается десяти стран Совета Европы, в том числе России.
Общество
Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»
Здоровье
Две школы в Иркутске закрыты на карантин из-за ОРВИ
В детсадах областного центра число заболевших гриппом и ОРВИ составляет 9%. На карантин закрыты две группы — по одной в детских садах № 55 и 127.
Политика
Кремль ответил на обвинение Эрдогана в нарушении договора по Сирии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на обвинения турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, обвинившего российскую сторону в нарушении договоренностей по Сирии.
Здоровье
В Великобритании зафиксированы два случая заражения коронавирусом
На территории Великобритании два человека заразились новым типом коронавируса, сейчас пациенты получают необходимую помощь, сообщают в Минздраве Королевства.
Шоу-бизнес
Седокова трогательно призналась в любви Янису Тимме
В комментарии к посту звезда призналась в любви бойфренду и назвала его «самым мудрым и добрым дома и самым грозным на поле», а также пожелала спортсмену отличной игры.
Экономика
Сахалин полностью газифицируют к 2025 году
"Газпром" и власти Сахалинской области договорились до 2025 года полностью газифицировать регион, сообщил губернатор Валерий Лимаренко.
Общество
С 1 февраля выплаты и пособия в РФ вырастут на 3%
Ежемесячные денежные выплаты льготным категориям граждан РФ повысятся в феврале на 3% в рамках ежегодной плановой индексации.
Экономика
ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год
Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года.
Общество
В Россию перестали привозить китайские смартфоны из-за коронавируса
В Россию перестали привозить китайские смартфоны из-за вируса: производители Huawei, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo начали переносить сроки поставок гаджетов из-за распространения нового смертельного вируса.
Кино
Вован и Лексус разыграли актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли голливудских актеров Хоакина Феникса (сыграл главную роль в «Джокере») и его невесту Руни Мару, позвонив им от лица 17-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг и ее отца Сванте.
Политика
Зеленский назвал США ключевым союзником Украины
Вашингтон был, есть и будет ключевым союзником Киева в защите суверенитета страны.
Общество
Песков переадресовал вопрос переноса инвестфорума в Сочи правительству
Вопрос возможного переноса Российского инвестиционного форума в Сочи из-за опасности распространения коронавируса обсуждается, но окончательное решение за председателем правительства, сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
Здоровье
Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса
На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
Здоровье
Роспотребнадзор призвал к мерам предосторожности из-за коронавируса
Роспотребнадзор призвал соблюдать меры гигиены в период для снижения риска заражения коронавирусом.
Спорт
Минспорт приостановил аккредитацию ВФЛА
По решению комиссии о государственной аккредитации общероссийских спортивных федераций аккредитация ВФЛА остановлена до 1 марта.
Происшествия
Под Брянском на трассе произошло жуткое ДТП
Сегодня, 31 января, днём под Брянском на трассе «Украина» в районе села Журиничи произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие.
Происшествия
Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке
Принято решение передать мальчиков, оставленных отцом в столичном аэропорту Шереметьево, их бабушке, сообщила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.
Наука
Учёные выяснили, какие части 21-й хромосомы связаны с синдромом Дауна
Британские ученые выделили конкретные участки в 21-й хромосоме, отвечающие за развитие когнитивных нарушений у людей с синдромом Дауна.
Армия и оружие
«Алмаз-Антей» продемонстрирует в Индии модель новейшего ЗРК «Викинг»
Общество
Странное трехногое существо выловили в Атлантическом океане
Странный обитатель Атлантического океана имеет прорези для жабр в месте, где у рыб обычно располагаются глаза.
Шоу-бизнес
Располневшая Дана Борисова поделилась снимком в купальнике
Телеведущая опубликовала фото с отдыха, на котором она позирует в купальнике кирпичного цвета.