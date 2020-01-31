Экономика
Газета.RuСамый богатый человек мира заработал $13,2 млрд за 15 минут
Богатейший человек современности и глава компании Amazon Джефф Безос смог заработать $13,2 млрд за 15 минут накануне, 30 января, сообщает Bloomberg. Получить такую сумму Безос смог благодаря подорожанию акции его компании на 12% до $2,1 тыс.
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Пять человек погибли при хлопке газа на заводе в Мценске
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Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян
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Racing Point станет Aston Martin в 2021-м
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Дуров рассказал об опасности WhatsApp
Угрозы, с которыми могут столкнуться пользователи приложения WhatsApp, назвал создатель мессенджера Telegram, предприниматель и программист Павел Дуров в сообщении в своем телеграм-канале.
Политика
ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
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МИД России предупредил о протестах в Лондоне из-за Brexit
Великобритания сегодня покинет ЕС.
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Правительство России проиндексировало выплаты инвалидам и ветеранам
Отмечается, что индексация затронет ветеранов, инвалидов, граждан, имеющих детей, а также будет касаться выплат при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Политика
Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке
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Die Welt: военная мощь России значительно возросла
Военная мощь России значительно увеличилась с 2008 года, сообщает немецкое издание Die Welt со ссылкой на анализ Исследовательского института национальной обороны при министерстве обороны Швеции.
Происшествия
СК: Убивший и похитивший внуков уралец страдал галлюцинациями
"У 67-летнего мужчины на фоне алкогольного опьянения развилось временное психическое расстройство, сопровождавшееся галлюцинациями", - сообщил руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального ведомства Александр Сапегин.
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Родные пропавшего под Смоленском ребенка опознали его обувь
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Соболев провел первую тренировку в «Спартаке»
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Соседов рассказал о состоянии Заворотнюк
Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал нынешнее состояние актрисы Анастасии Заворотнюк.
Общество
В новом КоАП предложили увеличить штрафы за превышение скорости
Штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час хотят повысить с 500 рублей до трех тысяч, а за превышение на 40-60 километров в час — до четырех тысяч рублей.
Авто
Самые доступные автомобили в России продаются в Омске
Спорт
Министерство спорта приостановило госаккредитацию ВФЛА
Министерство спорта России до 1 марта 2020 года приостановило государственную аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
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Илон Маск выпустил первую танцевальную песню
Общество
Суд в Москве заочно арестовал сына бизнесмена Минца по делу о растрате
Басманный суд Москвы заочно заключил под стражу Дмитрия Минца, сына экс-совладельца группы «Открытие», основателя О1 Group Бориса Минца.
Культура
Умерла актриса Светлана Агеева, игравшая в фильме про Шурика
Прощание с актрисой пройдет в Москве. Агеева родилась 16 января 1941 года.
Экономика
ЦБ подал иск на 195 млрд рублей к бывшим топ-менеджерам МИнБанка
В декабре ЦБ направил претензию бывшим топ-менеджерам и собственникам санируемого МИнБа с требованием погасить убытки на 195,3 млрд руб. Крупнейшая доля МИнБа принадлежала семье Арсамакова.
Здоровье
Минздрав посоветовал три лекарства для лечения коронавируса
Согласно временным методическим рекомендациям Минздрава РФ и Роспотребнадзора, в список рекомендуемых лекарственных средств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых вошли препараты Рибавирин, Лопинавир/Ритонавир и Рекомбинантный интерферон бета-1b.
Общество
Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»
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ВТБ запустил маркетплейс для продажи автомобилей
Общество
В Россию перестали привозить китайские смартфоны из-за коронавируса
В Россию перестали привозить китайские смартфоны из-за вируса: производители Huawei, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo начали переносить сроки поставок гаджетов из-за распространения нового смертельного вируса.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил новой военной операцией в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил новой военной операцией в Сирии.
Экономика
ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год
Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года.
Экономика
Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума
Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.
Биатлон
Халиуллина: с Логиновым у меня нет никаких контактов
В 2013 году саратовский тренер по биатлону Екатерина Халиуллина, воспитавшая Александра Логинова, была признана Союзом биатлонистов России лучшим детским тренером.