Экономика
Газета.RuСамый богатый человек мира заработал $13,2 млрд за 15 минут
Богатейший человек современности и глава компании Amazon Джефф Безос смог заработать $13,2 млрд за 15 минут накануне, 30 января, сообщает Bloomberg. Получить такую сумму Безос смог благодаря подорожанию акции его компании на 12% до $2,1 тыс.
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Политика
Великобритания официально покинула ЕС
Политика
Названа зарплата Медведева на новой должности
Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Авто
Сибирский Tesla Cybertruck померился силами с Porsche Cayenne
Противостоял «Кибер-УАЗику» Porsche Cayenne первого поколения.
Общество
В РФ вступили в силу новые правила увольнения
Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
Общество
С 1 февраля социальные выплаты и пособия вырастут на 3 %
С 1 февраля 2020 года социальные выплаты и пособия проиндексируют на 3 %. Соответствующая информация содержится в постановлении федерального министерства труда и социальной защиты, которое направлено в министерство финансов и министерство экономического развития.
Политика
Помпео прибыл с визитом в Белоруссию
Госсекретарь США Майк Помпео прибыл с рабочим визитом в Белоруссию, сообщает Белта.
Биатлон
«Прикручивала лампы, долбила перфоратором, влезала на холодильник, ставила вытяжку». Интервью с Кристиной Резцовой
Света Миронова, самая быстрая, как вы говорите, с одним промахом выиграла медаль.
Происшествия
В Петербурге во время демонтажа спорткомплекса обрушилась крыша
В Санкт-Петербурге во время демонтажа спортивно-концертного комплекса «Петербургский» на проспекте Гагарина обрушилась кровля.
Общество
Стивен Кинг раскритиковал Facebook и удалил свой аккаунт
Американский писатель Стивен Кинг объявил о решении удалить свой аккаунт в Facebook из-за «потока ложной информации в политической рекламе» соцсети.
Культура
Во втором сезоне «Ведьмака» переоденут бойцов Нильфгаарда
Как сообщает ToDay News Ufa, Лорен Хиссрич, шоураннер «Ведьмака» от Netflix рассказала о деталях костюмов для второго сезона сериала.
Политика
Посол ФРГ в России назвал ожидаемую дату запуска «Северного потока-2»
Посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр сообщил, что трубопровод «Северный поток-2» должен быть запущен не позднее первого квартала 2021 года.
Общество
В новом КоАП предложили увеличить штрафы за превышение скорости
Штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час хотят повысить с 500 рублей до трех тысяч, а за превышение на 40-60 километров в час — до четырех тысяч рублей.
Энергетика
США предсказали «газовый армагеддон»
США предсказали «газовый армагеддон» в связи с перенасыщением глобального рынка и падением спроса на топливо.
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Оттаву» с дублем Овечкина и шайбой Кузнецова
Голами в составе победителей отметились Ти Джей Оши (5-я минута), российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов (12-я), российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (31-я, 60-я в пустые ворота) и Карл Хагелин (44-я в большинстве).
Футбол
«Барселона» подписала игрока «Палмейраса» Фернандеса
Футбол
«Спартак» показал, как Соболев забил первый гол на тренировке
Новичок московского «Спартака» нападающий Александр Соболев провел первую тренировку в составе «красно-белых».
Общество
Российское посольство начало формировать списки на эвакуацию из Хубэя
Российское посольство в Китае начало составлять списки тех, кто намерен срочно покинуть провинцию Хубэй из-за коронавируса.
Общество
С февраля изменятся правила получения шенгенских виз
Со 2 февраля 2020 года вступает в силу обновленный Визовый кодекс ЕС, многократные разрешения на въезд будут выдавать по другим правилам, сообщает АТОР.
Политика
Путин призвал увольнять чиновников за хамство
Президент России Владимир Путин призвал строже относиться к чиновникам и увольнять их с должностей за хамство в отношении граждан.
Политика
ТМК предупредила инвесторов о рисках политических реформ в России
Трубная металлургическая компания (ТМК), подконтрольная миллиардеру Дмитрию Пумпянскому, предупредила инвесторов, что предложенные президентом Владимиром Путиным изменения государственного устройства, как любая масштабная политическая реформа, могут в теории стать фактором риска для экономики и привести к ухудшению инвестклимата.
Экономика
Послание обойдется бюджетам в 4 трлн рублей
Дополнительные расходы бюджетов на инициативы из президентского послания Федеральному собранию составят 4,128 трлн руб. на период до 2024 года.
Здоровье
В Забайкалье рассказали о состоянии больного коронавирусом
Гражданин Китая, у которого выявили новый коронавирус в Забайкальском крае, идет на поправку, сообщили в пресс-службе губернатора со ссылкой на руководителя регионального управления Роспотребнадзора Светлану Лапу.
Технологии
На Украине заявили о причастности к открытию Антарктиды
Исследователь истории Антарктиды Василий Придатко-Долин в эфире телеканала «1+1» заявил о причастности к открытию материка полтавского дворянина Ивана Завадовского, который был помощником капитана шлюпа «Восток».
Общество
Памятник «Алеша» осквернили в Болгарии
Футбол
Старший сын Зидана перешел в «Альмерию»
Полузащитник Энцо Зидан, старший сын главного тренера «Реала» Зинедина Зидана, продолжит карьеру в Испании.
Происшествия
Петербурженку после приступа эпилепсии увезли в вытрезвитель и избили
Политика
Госдеп США потребовал от России вернуть Крым Украине
Как сообщило ведомство, меры были санкционированы "в ответ на продолжающуюся агрессию России в отношении Украины и попытку оккупации Крыма".
Музыка
Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России
Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.
Общество
Далай-лама рассказал о способе борьбы с коронавирусом
Далай-лама сообщил, что одним из способов борьбы эпидемией коронавируса нового типа является чтение мантры Тары.