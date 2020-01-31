Экономика
Газета.RuСамый богатый человек мира заработал $13,2 млрд за 15 минут
Богатейший человек современности и глава компании Amazon Джефф Безос смог заработать $13,2 млрд за 15 минут накануне, 30 января, сообщает Bloomberg. Получить такую сумму Безос смог благодаря подорожанию акции его компании на 12% до $2,1 тыс.
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Общество
Первый случай коронавируса подтвержден в Испании
В Испании выявлен первый случай заражения коронавирусом нового типа. Об этом говорится в сообщении испанского Минздрава.
Армия и оружие
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
Происшествия
Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке
По информации Telegram-канала Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
Энергетика
Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает
Как сообщалось ранее, в 2020 году Минск собирался повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6 процента (сюда включена недополученная выручка за 2019 год из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба").
Происшествия
В Подмосковье электричку разорвало пополам
Здоровье
В Забайкалье рассказали о больном, у которого выявили коронавирус
Руководитель управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Светлана Лапа рассказала журналистам, как удалось выявить заболевшего коронавирусом гражданина Китая на территории России.
Гаджеты
На AliExpress найден якобы разработанный в РФ защищенный планшет
Планшет MIG T10 x86 разработан компаниями из России Astra Linux и Mobile Inform Group (MIG), а продемонстрировали его еще в конце января.
Происшествия
Бастрыкин поручил возбудить дело по факту обрушения СКК в Петербурге
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту обрушения кровли спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский» в Санкт-Петербурге, при котором погиб рабочий.
Футбол
Новичок «Спартака» Соболев не сыграет против «Ростова»
Гаджеты
Настольные процессоры Intel десятого поколения могут выйти уже в мае
До последнего времени компания Intel хранила интригу и не сообщала о сроках выхода новых процессоров Intel Core десятого поколения Comet Lake.
Политика
США вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Соединенные Штаты с воскресенья вводят режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса, заявил на брифинге в Белом доме министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар.
Авто
Новый пикап Mercedes-Benz X-Class снимут с производства в мае
В Сети появились новые сведения относительно возможного прекращения выпуска пикапа Mercedes-Benz X-Class.
Космос
Компания SpaceX взорвала гигантский резервуар
Политика
Великобритания вышла из Евросоюза
Изначально выход Великобритании из Евросоюза был запланирован на 29 марта 2019 года, однако парламент несколько раз отклонял предложение тогдашнего премьера Терезы Мэй по условиям соглашения с Брюсселем.
Здоровье
Минздрав рекомендовал три препарата для лечения коронавируса
Минздрав России опубликовал список лекарств, которые могут помочь в борьбе с китайским коронавирусом.
Общество
Батоны и медальки. Чиновницы в шубах поздравили блокадников
Политика
Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой
Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.
Футбол
«Ницца» арендовала у «Барселоны» защитника Ваге
Политика
Зеленский пригласил США разрабатывать шельф Черного моря
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американские компании принять участие в добыче нефти и газа на Украине, в том числе в разработке участков Черноморского шельфа.
Политика
Военный эксперт назвал коронавирус новым биооружием США
Военный эксперт, бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин заявил, что коронавирус поражает людей по этническому принципу.
Политика
В партии Медведчука пригрозили свержением Зеленского
Депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович допустил свержение украинской власти, если политическая сила президента Украины Владимира Зеленского - "Слуга народа" - совершат еще один шаг для узаконивания продажи земли.
Общество
Михаил Гуцериев стал свидетелем по делу о контрабанде дизеля
Дело о контрабанде топлива с Орского НПЗ, который входит в «ФортеИнвест», было возбуждено еще в ноябре, рассказал РБК Ибрагимов.
Политика
Сенат заблокировал вызов свидетелей в рамках импичмента Трампу
Сенат США заблокировал вызов свидетелей в рамках процесса импичмента президенту Дональду Трампу, следует из итогов голосования.
Общество
СК объявил Бориса Минца в международный розыск
Кроме бизнесмена в розыск объявили двух его сыновей — Александра и Дмитрия Минцев, которых также обвиняют в растрате.
Футбол
Малафеев опроверг слухи об уходе из «Зенита»
Политика
Путин помиловал израильтянку Нааму Иссахар
Политика
США ограничили въезд гражданам шести стран
США ввели визовые ограничения для граждан шести стран из-за того, как в этих государствах «занимаются обеспечением безопасности», сообщил представитель администрации.