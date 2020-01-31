Богатейший человек современности и глава компании Amazon Джефф Безос смог заработать $13,2 млрд за 15 минут накануне, 30 января, сообщает Bloomberg. Получить такую сумму Безос смог благодаря подорожанию акции его компании на 12% до $2,1 тыс.

Самый богатый человек мира заработал $13,2 млрд за 15 минут

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