Экономика

Газета.RuГазета.RuСамый богатый человек мира заработал $13,2 млрд за 15 минут

Богатейший человек современности и глава компании Amazon Джефф Безос смог заработать $13,2 млрд за 15 минут накануне, 30 января, сообщает Bloomberg. Получить такую сумму Безос смог благодаря подорожанию акции его компании на 12% до $2,1 тыс.
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Богатейший человек мира заработал 13 миллиардов долларов за 15 минут

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Bloomberg: Джефф Безос заработал более $13 млрд за 15 минут

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Ведомостивчера в 19:20
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Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает

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Планшет MIG T10 x86 разработан компаниями из России Astra Linux и Mobile Inform Group (MIG), а продемонстрировали его еще в конце января.
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Бастрыкин поручил возбудить дело по факту обрушения СКК в Петербурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту обрушения кровли спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский» в Санкт-Петербурге, при котором погиб рабочий.
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Минобороны рассекретило документы с Ялтинской конференции

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Настольные процессоры Intel десятого поколения могут выйти уже в мае

До последнего времени компания Intel хранила интригу и не сообщала о сроках выхода новых процессоров Intel Core десятого поколения Comet Lake.
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США вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Соединенные Штаты с воскресенья вводят режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса, заявил на брифинге в Белом доме министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар.
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В Сети появились новые сведения относительно возможного прекращения выпуска пикапа Mercedes-Benz X-Class.
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Компания SpaceX взорвала гигантский резервуар

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Великобритания вышла из Евросоюза

Изначально выход Великобритании из Евросоюза был запланирован на 29 марта 2019 года, однако парламент несколько раз отклонял предложение тогдашнего премьера Терезы Мэй по условиям соглашения с Брюсселем.
Lenta.ru 18:00
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Минздрав рекомендовал три препарата для лечения коронавируса

Минздрав России опубликовал список лекарств, которые могут помочь в борьбе с китайским коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 07:50
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Батоны и медальки. Чиновницы в шубах поздравили блокадников

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Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.
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Зеленский пригласил США разрабатывать шельф Черного моря

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американские компании принять участие в добыче нефти и газа на Украине, в том числе в разработке участков Черноморского шельфа.
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Военный эксперт назвал коронавирус новым биооружием США

Военный эксперт, бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин заявил, что коронавирус поражает людей по этническому принципу.
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В партии Медведчука пригрозили свержением Зеленского

Депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович допустил свержение украинской власти, если политическая сила президента Украины Владимира Зеленского - "Слуга народа" - совершат еще один шаг для узаконивания продажи земли.
Газета.Ru 16:49
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Михаил Гуцериев стал свидетелем по делу о контрабанде дизеля

Дело о контрабанде топлива с Орского НПЗ, который входит в «ФортеИнвест», было возбуждено еще в ноябре, рассказал РБК Ибрагимов.
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Сенат заблокировал вызов свидетелей в рамках импичмента Трампу

Сенат США заблокировал вызов свидетелей в рамках процесса импичмента президенту Дональду Трампу, следует из итогов голосования.
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Кроме бизнесмена в розыск объявили двух его сыновей — Александра и Дмитрия Минцев, которых также обвиняют в растрате.
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США ввели визовые ограничения для граждан шести стран из-за того, как в этих государствах «занимаются обеспечением безопасности», сообщил представитель администрации.
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Джефф Безос
Американский предприниматель
Американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $135,6 млрд.
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