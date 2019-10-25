Экономика
Российская газетаСамый богатый человек в мире потерял почти $7 млрд за сутки
Джефф Безос, основатель и руководитель Amazon, потерял почти 7 миллиардов долларов из-за падения котировок компании после того, как она представила инвесторам отчет о результатах за третий квартал. Об этом сообщает телеканал CNBC.
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Дагестанцы ожидают Макгрегора у отеля в Москве
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Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП на Кубани
В результате аварии, уточнил он, погибли двое взрослых - мужчина и женщина, а также несовершеннолетний ребёнок.
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Названы наиболее востребованные в будущем профессии
Будут востребованы дефицитные профессии, к которым относятся, например, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтер оперативно-выездной бригады, менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту.
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Португалия оторвалась от России в таблице коэффициентов УЕФА
Напомним, на этой неделе представители России "Локомотив", "Зенит" и ЦСКА проиграли свои матчи, и только "Краснодар" сумел принести очки в копилку России, обыграв "Трабзонспор" (2:0).
Политика
МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
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Бундестаг отказался отменять антироссийские санкции
Накануне член комитета бундестага по международным делам от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Вальдемар Гердт сообщил «Известиям», что немецкие предприятия потеряли более $100 млрд за годы действия европейских санкций в отношении России.
Финансы
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Орлов объяснил свои слова о Шомуродове и Узбекистане
Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов объяснил свои слова о нападающем «Ростова» Эльдоре Шомуродове.
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Малыш встал на люк обеими ногами, после чего крышка провернулась, и ребенок провалился в канализационный колодец, передает РЕН ТВ.
Космос
Мощный выброс частиц на Солнце грозит Земле трехдневной магнитной бурей
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Общество
Установлена причина смерти Александра Македонского
Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.
Общество
Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию в Москве
Политолог Вячеслав Ковтун в тяжёлом состоянии оказался в реанимации в Москве, сообщил политтехнолог Константин Долгов 24 октября в социальной сети Instagram.
Кино
Геральт достал меч — новые фотокадры из сериала «Ведьмак» от Netflix
Футбол
ЦСКА проиграл третий матч в Лиге Европы
Московский ЦСКА уступил венгерскому "Ференцварошу" на групповом этапе Лиги Европы. Команда проиграла третий матч подряд.
Происшествия
На Урале уволенную из-за откровенных фото педагога вызвали на допрос
Футбол
Оскорбивший Слуцкого футболист отстранен от тренировок с «Витессом»
Напомним, что Базур был удален с последней тренировки команды, после чего грубо высказался в адрес главного тренера Леонида Слуцкого.
Общество
ФСБ сможет отключать связь с уличенными в телефонном терроризме странами
Совет безопасности России несколько месяцев назад дал поручение Федеральной службе безопасности (ФСБ) и Минкомсвязи до конца 2019 года проработать вопрос внесения изменений в законодательство о связи для борьбы с телефонным терроризмом, то есть с большим количеством ложных звонков, например с сообщениями о минировании зданий.
Политика
В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину
России придется в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома».
Армия и оружие
США увеличат военное присутствие в Сирии
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Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы
РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
Общество
Мария Бутина вернется в Россию 26 октября
Экономика
Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business
Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место.
Происшествия
В Петербурге пострадали 6 человек из-за наезда автомобиля на пешеходов
В Петербурге при столкновении иномарок Volkswagen Polo и Renault пострадали шесть человек, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по региону.