Экономика

Российская газетаРоссийская газетаСамый богатый человек в мире потерял почти $7 млрд за сутки

Джефф Безос, основатель и руководитель Amazon, потерял почти 7 миллиардов долларов из-за падения котировок компании после того, как она представила инвесторам отчет о результатах за третий квартал. Об этом сообщает телеканал CNBC.
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