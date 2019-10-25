Джефф Безос, основатель и руководитель Amazon, потерял почти 7 миллиардов долларов из-за падения котировок компании после того, как она представила инвесторам отчет о результатах за третий квартал. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Самый богатый человек в мире потерял почти $7 млрд за сутки

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