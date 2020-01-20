Религия
REGNUMСамый большой в мире православный храм хотят построить на Урале
Под Екатеринбургом могут построить самый большой в мире православный храм — собор Софии Премудрости Божией. Об этом сообщает интернет-газета Znak. По данным издания, проект курирует скандально известный схиигумен Сергий (Романов), которого называют в СМИ «главой секты царебожников».
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Там земля для фермеров: в епархии прокомментировали проект мегахрама на окраине Екатеринбурга
Екатеринбург Онлайн10:20
СМИ: уральский схиигумен решил построить крупнейший в мире христианский храм
Московский Комсомолец09:13
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Политика
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В соответствии с предложенной поправкой в Конституцию, президент РФ может отправить в отставку только премьер-министра, само правительство продолжит работу с сохранением прежней структуры, заявил РИА Новости в понедельник глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
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В Херсоне помощника экс-депутата заподозрили в причастности к поджогам
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Происшествия
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Общество
Минэкономразвития назвало среднюю цену за «красивые» номера для машин
С идеей продавать «красивые» госномера через аукционы в Минэкономразвития выступили в ноябре 2018 года.
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Сбербанк разрешит клиентам переводить друг другу бонусы «Спасибо»
Сбербанк предоставит возможность своим клиентам переводить друг другу бонусы по программе лояльности «Спасибо».
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Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
Армия и оружие
Украина заявила о готовности вернуть Донбасс силой
На Украине заявили о готовности вооруженных сил страны к силовому возвращению контроля над Донбассом. об этом сообщает УНИАН.
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Здоровье
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Александр Мясников, главный врач Городской клинической больницы №71 Москвы назвал поделился своим опытом и сообщил важные правила для своевременной диагностики и лечения рака.
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Общество
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Ранее газета «Известия» со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлану Бессараб сообщала, что материнский капитал на рождение первого ребёнка могут начать оформлять уже весной.
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«АвтоВАЗ» приостанавливает сборку
Кино
Хоакин Феникс получил премию Гильдии киноактеров США за лучшую роль
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В 2014 году задекларированный доход Михаила Мишустина равнялся 23,2 миллиона рублей.
Политика
Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
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Канадский журналист Филип Херш в своем Twitter назвал уровень женского одиночного катания на чемпионате Канады «ужасающим» и предложил российским фигуристкам, в частности Елизавете Туктамышевой, поискать канадские корни.
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Суд оштрафовал актрису Наталью Бочкареву за хранение наркотиков
Преображенский суд Москвы назначил 30 тысяч рублей штрафа актрисе Наталье Бочкаревой, которую ранее задержали с наркотиками, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.